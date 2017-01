“Estamos en un momento muy crítico”

por Víctor Molinero [email protected]

Una vez finalizado el segundo amistoso de pretemporada, que otra vez se saldó con derrota, las caras de fastidio dominaban la escena en la cancha de Aldosivi.

Sin embargo, Pablo Lugüercio dejó esa mala onda dentro del campo de juego y, en el camino al vestuario, se prestó con amabilidad al incesante desfile de pedidos de fotos, autógrafos y firmas de camisetas.

En medio de ese acalorado reconocimiento de los hinchas, que desde su llegada en 2014 lo adoptaron como uno de sus ídolos, el ahora delantero central de Aldosivi frenó también ante la requisitoria de LA CAPITAL para hablar del presente de su equipo y del fútbol argentino en general.

– Fueron más que Quilmes pero otra vez se quedaron con las manos vacías…

– Una lástima porque creo que hicimos un gran partido. Prácticamente no nos habían llegado y siempre manejamos la pelota nosotros. Quizás en el primer tiempo llegamos más porque tuvimos tres situaciones claras que no pudimos convertir . Después, en el segundo tiempo, ya con el cansancio, se dieron varios errores en una misma jugada y sobre el final lo terminamos perdiendo. Igual nos vamos tranquilos con el funcionamiento, con lo que vamos logrando que es lo que quiere el técnico: manejar la pelota, hacernos dueños, tener una fluidez en el juego saliendo desde el arquero nuestro hasta llegar al área rival.

– Como decías eso se notó más en el primer tiempo, donde tuvieron más llegadas…

– Tenemos que seguir trabajando. Hay que tener en cuenta que estamos en pleno trabajo físico, entrenando en doble turno. Uno quiere ganar estos partidos pero hoy se le da prioridad a lo otro. Por eso también estamos tranquilos en esta búsqueda del funcionamiento que es lo que a futuro nos va a dar grandes resultados.

– ¿Y en lo personal cómo te vas sintiendo con esta intención de Darío Franco de ubicarte como centrodelantero?

– Bien, tratando de aportar como hacen todos, más allá de que es una posición en la que hace muchísimos años que no juego -una etapa con el Cholo (Simeone) en Estudiantes en 2007-; después siempre jugué como mediapunta o por afuera. Pero uno intenta seguir aprendiendo, incorporando el concepto que Darío quiere, jugar para el equipo y tratando de empezar a hacer goles. Hoy ya tuve una situación clara y si bien la tiré por arriba lo importante es comenzar a tenerlas. Hay que buscar las opciones, después la puntería se puede mejorar.

– ¿Y cómo vive el jugador esta incertidumbre general en el fútbol argentino, con fecha incierta de reinicio, deudas y colegas que no cobran ni entrenan?

– Nosotros tenemos que seguir trabajando. Es una pena la decadencia del fútbol argentino. Estamos en un momento muy crítico. La AFA, los clubes… se cometen muchos errores. Creo que es momento de parar la pelota y arrancar de cero verdaderamente si se quiere un cambio. Este es el momento y ojalá se pueda dar. Se tiene que empezar a premiar a los equipos que hacen las cosas bien, los dirigentes que hacen las cosas bien. Y los que las hacen mal que empiecen a pagar. Que no de lo mismo deber o no. Sacar ventaja deportiva con equipos que deben muchos millones y siguen contratando, teniendo ventaja a la hora de pelear un campeonato o un descenso.

– ¿Agremiados se involucra como debería o sentís que tuvo una actitud muy pasiva últimamente en su defensa de los futbolistas?

– Pasa que por más que les mandes carta a los clubes o se pare el fútbol no hay plata. Es una realidad. Y cuando aparezca la plata hay que ver cómo se va a repartir. Eso es lo más importante. Si se va a seguir repartiendo para contratar jugadores y seguir sumando deudas sin pagar las que hay sería más de lo mismo. Habría que tener un control por encima de los clubes. Sólo aquellos que están al día y pueden pagar sus deudas que manejen sus intereses. Y de lo contrario que lo haga una entidad que se haga responsable como la AFA, o la FIFA si se tiene que meter.

– ¿No fastidia ver que los clubes se pelean por Superliga sí o no y otros temas vinculados con el poder y no se sientan a tratar con seriedad sobre cómo salir de esta crisis?

– Hay equipos que son ejemplo. A mi me tocó vivir en Estudiantes la llegada de Verón. Y lo que creció ese club es impresionante. Hoy está a la altura de Boca o River, peleando torneos todos los años, sacando jugadores de inferiores, con un club que creció increíblemente. El caso de Lanús también, donde los dirigentes se hacen responsables, a veces -como en Boca- hasta con su propio patrimonio. Esa es la manera. Porque si no da lo mismo contratar un técnico y echarlo a los seis partidos y traer otro; lo mismo con los jugadores. Hay que darle mayor seriedad desde ese lado también.