Estela de Carlotto: Néstor y Cristina Kirchner “no eran gente deshonesta”

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que hay "una persecución política tremenda" contra los ex presidentes.

En una entrevista publicada ayer en el diario El País de Madrid, la titular de Abuela de Plaza de Mayo opinó que “hay una persecución política tremenda a la ex presidenta Cristina (Kirchner) y a Néstor (Kirchner), si pudieran hacerlo resucitar para meterlo en la cárcel, lo harían”.

Carlotto puso como ejemplo el caso del ex secretario de Obra Pública, José López, detenido con un bolso con nueve millones de dólares en su interior, para señalar que no se debe generalizar. “Sé lo de la bolsa de los dólares pero es una persona. Es como si yo acá tuviera alguien que haga lo mismo: ¿me van a echar la culpa a mí? ¿Qué vas a hacer si tenés empleados deshonestos?”, se preguntó.

Finalmente expresó su confianza en la honestidad del ex matrimonio presidencial. “Yo personalmente tengo la confianza de que (los Kirchner) no eran gente deshonesta. Tienen mucha plata. Pero eso no es robar”.