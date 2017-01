Expectativas y dudas a un mes de aprobado el nuevo código de publicidad

A más de un mes de aprobado el nuevo código de publicidad, agencias y gráficas locales hablaron con LA CAPITAL sobre los cambios percibidos en el sector. Destacaron que las expectativas de los comerciantes son grandes pero algunos factores como la falta de reglamentación, su aprobación a semanas de iniciada la temporada, la falta de información e inversión económica necesaria para montar las nuevas instalaciones obligaron a los clientes a postergar la decisión para después del verano.

“Lamentablemente, el código de publicidad se promulgó tardíamente y todavía está sin reglamentar. Mucho de los comerciantes están esperando la reglamentación para poder ver qué van a poder hacer”, sostuvo Viviana Jalil, responsable de Jalil, una de las empresas marplatenses de mayor trayectoria en cartelería publicitaria.

Si bien aseguró que existe una notable “esperanza comercial” frente a las nuevas disposiciones aprobadas, hecho que puede constatarse en el incremento de consultas y pedidos de cotización, reconoció que, “actualmente, el comercio está abocado a la venta y no en reacomodar el local. La temporada pasada fue muy compleja y van a esperar para ver qué hacer”.

Sostuvo, de todas maneras, que la modificación del antiguo código era necesaria por su caracter “restrictivo” y que “las transformaciones se van a ir viendo con en el tiempo y en función de la realidad socio-económica de la ciudad. Si de golpe el comercio tiene una buena temporada y le queda un resto, va a renovar. Lo económico es clave para que haya una transformación real”, aseguró.

Información desactualizada

En la misma línea se pronunció José Riquelme de Nextletreros, quien además de destacar que la falta del capital para llevar adelante la inversión y el comienzo de la temporada estival frenó algunos indicios de renovación, existe entre los comerciantes una “incertidumbre” ante la falta de información en los canales oficiales.

Es que a pesar de haberse modificado en la sesión del 24 de noviembre, la Municipalidad aún no cargó la información sobre los cambios efectuados a su página oficial. Esto, según expresaron empresarios de la actividad publicitaria, genera confusión entre los comerciantes que esperaban ansiosos la nueva implementación.

“La gente todavía no sabe cómo tiene que hacer. Hay gente que se larga pero la mayoría no. Nosotros hacemos lo que nos piden pero a consideración y responsabilidad del cliente, somos sinceros y les decimos que sabemos que está aprobado porque salió en todos los medios, pero que todavía no lo actualizaron en la página web de la Municipalidad”, aseguró haciendo referencia a que, en la sección del Código de Publicidad del canal digital de la comuna, aún figuran la ordenanza, el instructivo y los videos informativos de la normativa promulgada por la anterior gestión.

Sostuvo, a su vez, que aún no tuvieron muchos pedidos, “en primer lugar por el estado de la economía actual, que está terrible, y después por el comienzo de la temporada, la gente no quiso hacer grandes movimientos que generen molestias a los clientes”.

Por su parte, Pablo de la gráfica Red Point aseguró que “este último mes aún no se notó un cambio muy grande. Hay una serie de pedidos pero es lo normal en este fecha por la temporada pero igualmente es inferior a los del año pasado”.

En tanto, Federico Ballatore de Ya Publicidad, agencia especializada, entre otras cosas, en publicidad, branding y promociones, también resaltó que la modificación del código “llegó tarde” y que cualquier resultado podrá reflejarse luego del verano o en la próxima temporada.

“Como salió muy sobre el verano, nuestros clientes ya tenían planificadas cuales iban a ser sus acciones de verano en función del código anterior. Por lo que no hubo modificaciones”, expresó.

A su vez, destacó la “desinformación” que hay sobre el tema. “No me pude bajar la ordenanza del código nuevo, no fue publicado.Tuve que ir a pedir el número de ordenanza”, explicó.

“Ya está aprobado”

Tras ser consultada por LA CAPITAL, la concejal Patricia Léniz (Agrupación Atlántica – PRO) aseguró que el nuevo código de publicidad ya está aprobado y sólo atinó a responder que lo “están reglamentando”.

En este sentido, aún reina la confusión si los comerciantes tienen o no el visto bueno para comenzar a ajustarse a los nuevas condiciones.

El pasado 24 de noviembre, el nuevo código de publicidad fue aprobado por una mayoría. Con 18 fotos a favor (de los concejales de Agrupación Atlántica, la UCR, el Frente Renovador y una parte del Frente para la Victoria) y cinco negativos (uno del Frente para la Victoria y el resto de Acción Marplatense), se dio lugar a que la actividad comience a desarrollarse bajo parámetros considerados más permisivos que los estipulados en la anterior ordenanza.