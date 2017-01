Feo rival para levantarse

Después del golpe sufrido en Río Gallegos, Peñarol intentará esta noche darle un vuelco a su presente. Pero el rival es el menos indicado como para soñar con una recuperación. El equipo marplatense visita, desde las 21 en el nuevo Polideportivo “Roberto Pando” al poderoso San Lorenzo, campeón defensor de esta Liga Nacional y reciente ganador del Súper 4 en Corrientes.

El equipo marplatense llegó ayer a a la mañana sin novedades a la capital del país luego de volar en horas de madrugada desde Río Gallegos.

La derrota sufrida ante Hispano Americano fue un golpe duro. Por el resultado y sus derivaciones. No fue perder y nada más. Fue perder y ver agigantarse en el espejo retrovisor al último de la Conferencia Sur. Fue perder y no despegar de la no deseada pelea por los últimos lugares.

Pero la caída en el Boxing Club, además, dolió por las formas. Por llegar como consecuencia de otro mal juego. De haber hecho casi todo mal en el momento decisivo del partido.

Preocupa lo colectivo. Y también lo individual. La lupa siempre se pone en los extranjeros, eternos fusibles de toda esta historia. El del lunes fue un juego con muchos errores de Reed y directamente malo del “Chapa” Suárez. Pero las suyas no fueron las únicas defecciones. Poco menos que nulo, por caso, fueron los aportes de Franco Giorgetti y Nicolás Zurschmitten.

Roberto Acuña jugó muy condicionado por las faltas personales. Y Leo Gutiérrez y Juan Pablo Figueroa, quienes habían arrancado muy bien, perdieron energía y gravitación en el tramo decisivo.

En suma, fueron varios los factores que complicaron al equipo marplatense. Y mucho más no tener bien resuelto un camino alternativo para seguir cuando el porcentaje de tiro abierto se cae.

San Lorenzo es uno de los peores rivales en esta situación. Un equipo con jerarquía individual y durísimo cuando se pone a defender. Como en el Súper 4 de Corrientes. Lo único bueno para Peñarol es que viene de festejos, demasiado dulce. Y que, en ese estado de bienestar, puede caer en la muy humana tentación de aflojarse un poco. Jugar muy bien ante un rival distraído es la única esperanza para dar un batacazo y empezar a ahuyentar los nubarrones.

Formaciones

San Lorenzo: Nicolás Aguirre, Guillermo Díaz, Marcos Mata, Mathías Calfani y Jerome Meyinsse. DT: Julio Lamas.

Peñarol: Juan Pablo Figueroa, Rob Reed, Franco Giorgetti, Leonardo Gutiérrez y Roberto Acuña. DT: Marcelo Richotti.

Estadio: Polideportivo “Roberto Pando”.

Arbitros: Daniel Rodrigo-Leonardo Zalazar.

Hora: 21.