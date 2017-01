Fernando Aguerre fue reconocido por el HCD

Fernando Aguerre, presidente de la International Surfing Association (ISA), fue distinguido hoy por el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon

“por haber logrado la inclusión del surf en los próximos Juegos Olímpicos que tendrán lugar en la ciudad de Tokio en el año 2020”.

El acto se desarrolló en el recinto de sesiones, presidido por el presidente del HCD, Guillermo Sáenz Saralegui (AA), por iniciativa del concejal Santiago Bonifatti (AM).

Estuvieron presentes el Presidente del EMDER, Guillermo Volponi (en representación del intendente Carlos Fernando Arroyo); la presidente y el vicepresidente del EMTUR, María Gabriela Magnoler y Jorge Zanier, respectivamente; la concejal Patricia Serventich (AA); el concejal Héctor Rosso (AM); la diputada provincial Alejandra Martínez (FpV); familiares e invitados especiales, entre ellos Flavio Cianciarullo, bajista de Los Fabulosos Cadillacs y reconocido amante de esta disciplina.

En primer término fue proyectado el video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes; luego también fue proyectado otro video, sobre la incansable labor encabezada por la gestión de Aguerre al frente de la ISA para lograr la inclusión del surf en el panorama olímpico.

A continuación, Sáenz Saralegui dio la bienvenida: “Bienvenidos a todos ustedes a la casa del pueblo. En esta ocasión estamos reconociendo la trascendencia mundial de un marplatense, un hombre que ha trazado su propio camino, marcando él mismo la huella, inventándose un presente y un futuro venturoso. No hay sueño imposible para gente como Aguerre. Todo es posible a partir de la voluntad, el coraje, la inteligencia y el trabajo en equipo. Felicitaciones por haber logrado la inclusión de un deporte que identifica a Mar del Plata en el esquema olímpico. Nos sentimos privilegiados de haber sido testigos de esta conquista, más sabiendo la simpatía que genera esta disciplina en la juventud”.

Luego, la diputada provincial Martínez anunció que la legislatura también declaró un proyecto de reconocimiento a Aguerre y su logro. Y manifestó: “gracias por haberme permitido participar de este acto. Cuando se conoció la inclusión del surf en el proyecto olímpico presenté un proyecto de reconocimiento de beneplácito a la figura de Aguerre, que fue aprobado por unanimidad. Se trata de un acto de merecimiento. Es un sueño cumplido a partir de la fuerza, el trabajo y el ímpetu de Fernando. Trabajar por proyectos que van más allá de lo personal es la única forma de aspirar a transformar el mundo”.

En tanto, Bonifatti consignó: “para mí es un honor enorme y un gran gusto promover este acto de reconocimiento. Es fácil identificar al gran hacedor de este logro. El surf mundial lo tiene claro. Fernando es un hombre que ha logrado objetivos increíbles, como posicionar una marca internacionalmente y ser ungido presidente de la federación internacional de surf hace ya más de 20 años. Ha logrado hacer del surf una actividad absolutamente popular entre la juventud, haciéndola inclusiva y adaptada a todo tipo de capacidades. Mar de Plata es desde hace unos años la Capital Nacional del Surf, con olas a lo largo de sus 44 kilómetros de costa. Este logro va a cambiar la condición del surf como deporte y su vínculo con la gente. Te queremos y te admiramos profundamente”.

Y, finalmente, Aguerre agradeció al HCD y a la ciudad de Mar del Plata por la distinción recibida. “Vengo siempre a Mar del Plata, muy seguido desde hace 32 años cuando me fui. Soy marplatense los 365 días del año. Y siento orgullo y agradecimiento por este reconocimiento. No hay capitán sin marineros. Por eso esto es un logro colectivo. Estoy muy emocionado, pero quiero agradecer a mi mamá, por sus palabras, dichas en su momento con gran sabiduría. También gracias a mi papá, a mis amigos, a quienes seguí viendo y con quienes continuamos alimentando la amistad a pesar de la distancia y de la falta de opciones de comunicación, como las redes sociales que están hoy. El surf es una actividad lúdica por sobre todas las cosas y un deporte cuando hay competencia. Incluso, hoy en día es recomendada por los médicos para subir la autoestima y alejarse de la depresión. Es una actividad que cura y que divierte, que limpia la mente del estrés cotidiano. Hoy podemos decir que el surf barrenó la ola más larga de su historia, que duró 22 años, desde que en 1994 comenzaron a surgir las voces para impulsar su inclusión como deporte olímpico. Mi mérito es la persistencia y el amor que siento por el surf. Gracias a mis hijos y a mi amor, que me acompañó estos 8 años para lograr esto. Gracias a los que apoyaron siempre y a los que no, porque estos últimos nos hicieron esforzarnos màs para mejorar y lograr nuestros objetivos”, señaló el presidente de ISA.

Fundamentos

El surf ha logrado estatus Olímpico y tendrá su primera experiencia en Tokio 2020. En los Juegos Olímpicos de Tokio se incorporarán deportes como la escalada, el skateboard, el karate, béisbol, sóftbol y el surf; este último impulsado por el marplatense Fernando Aguerre.

Son miles los marplatenses que practican este deporte todos los días, determinando que la ciudad fuera declarada Capital Nacional del Surf en el año 2014. Posee las mejores condiciones naturales para su desarrollo, lo que la ha hecho contar con la mayoría de los campeones argentinos en todas sus especialidades, quienes además se desempeñan de manera exitosa en Latinoamérica y en el mundo.

Además, Mar del Plata tiene la mayor cantidad de fechas del circuito profesional de surf y la única fecha internacional en playas argentinas.

El surf está unido a la historia de nuestra ciudad: allá por el año 1963 por primera vez se deslizó una tabla en las olas de Punta Cantera, cuando un joven de 17 años, de nombre Daniel Gil –reconocido por este Honorable Concejo Deliberante- desembarcó con unas tablas que había traído de Perú.

Diversas playas son el destino de quienes quieren practicar surf como: Constitución, Acevedo, La 40, Estrada, Sun Rider, Cardiel, la Pepita, Popular, Varese, El Cabo, Biología, Yacht, Waikiki, Mariano, El Faro, Serena, Off the Wall, La Paloma, Luna Roja, Paradise, Cruz del Sur y Chapadmalal.

Desde el año 1994 la International Surfing Association trabaja para lograr que el surf sea considerado deporte olímpico.

Este deporte-arte-estilo-de-vida se ha desarrollado de manera considerable en los últimos años, llegando a ser hoy uno de los más populares entre los jóvenes marplatenses y una herramienta transversal para aportar al desarrollo humano, a la igualdad y romper con barreras étnicas, raciales y de género.

Es meritorio reconocer el trabajo del marplatense Fernando Aguerre -Presidente International Surfing Association- en pos de que el surf llegue a la categoría de deporte olímpico.

En Tokio 2020 serán 20 mujeres y 20 hombres los que competirán por las medallas de oro, plata y bronce en distintas categorías y muchos de ellos pueden ser deportistas de la ciudad.

Acompañar el desarrollo de este deporte es brindar a Mar del Plata mayores oportunidades de ser escenario de competencias internacionales que permitan que imágenes de sus playas recorran el mundo.