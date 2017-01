Fiestas electrónicas: todos los entretelones de una decisión que ya está tomada

“Esto ya está decidido. No hay más fiestas electrónicas en Mar del Plata. Yo no seré el intendente que vaya a darle el pésame a un padre por una fiesta de estas”, aseguró convencido el intendente Carlos Arroyo, en la mañana de hoy, antes de recibir a los productores y empresarios que intentaban defender su negocio ya que tienen cerca de 30 mil entradas vendidas, en forma anticipada, para, mayoritariamente, dos fiestas de música electrónica a realizarse a orillas del mar. “No prohibí ni suspendí”, dijo el intendente en la reunión, en una frase que luego reiteró ante la prensa local y nacional, poco después de las 14, que en realidad generó más dudas. Pero el decreto 112 ya estaba firmado y la bronca del jefe comunal iba por otro lado.

Es que todo se “desmadró” en la tarde del martes, cuando se filtró la información en momentos en que muchos secretarios aún no habían firmado. Ya en jornadas previas Arroyo había expresado su malestar por las filtraciones periodísticas, lo cual lo ha llevado a dudar hasta de las paredes de su despacho. La filtración de la información le provocó serios dolores de cabeza porque inmediatamente comenzaron las presiones. Ayer a la mañana el intendente ya sabía perfectamente quién fue la funcionaria que pasó la información y quién la recibió. La mujer firmó el decreto y rápidamente se reportó ante sus “mandos naturales”. De ahí a que la noticia titulada “Arroyo suspende las fiestas electrónicas en Mar del Plata” se instalara al tope de los portales y medios locales y nacionales fue cuestión de segundos. “Sólo te puedo asegurar que no fue Vilma la que llamó por teléfono desesperadamente, no a una sino a dos personas para pasarle la data”, reconocía el “histórico funcionario”, visiblemente molesto, ante el periodista.

.

No puede soslayarse que significa un error político decidir una suspensión de estas características en medio de la temporada, evidenciándose, además, que el municipio no está en condiciones de ejercer la prevención para situaciones de estas características. El secretario de Salud, Gustavo Blanco, sensibilizado por la reciente muerte de una turista en las playas de Mogotes, fue uno de los más firmes defensores de este decreto. Hubo un intenso debate entre los secretarios y colaboradores del intendente, quien en ningún momento pensó en dar marcha atrás con la iniciativa. “Me banco el costo político”, dijo antes de la confusa rueda de prensa en el hall municipal.

.-.-.-.-.

A pesar de la enorme confusión generada en torno a los alcances del decreto sobre las fiestas electrónicas firmado por el intendente Carlos Arroyo y de su intrincada explicación acerca de la medida, el propio jefe comunal se ocupó de aclarar por la tarde que de acuerdo a la norma ninguno de estos eventos, incluso los ya autorizados, podrá realizarse en Mar del Plata. Ante los reclamos de la prensa para que explicara cómo se aplicaría la disposición, Arroyo aclaró que en el texto se establece que no se admitirá la realización de ninguna fiesta de este tipo, ni siquiera, de las que ya fueron convocadas. Aunque por momentos se mostró elusivo, en sus declaraciones el intendente trato de dejar en claro ese punto:

– Si había alguna fiesta de música electrónica autorizada para este fin de semana ¿se puede hacer? – le pregunto un periodista hace algunas horas

– Yo no voy a autorizar a ninguna – aclaró

Sus dichos parecen no dejar demasiado lugar a dudas sobre las intenciones del jefe comunal.

El secretario de Salud Gustavo Blanco fue el encargado de dialogar y negociar con los productores de las fiestas. Piden realizar la de este sábado.

Lo que cuesta entender es el por qué de tantas idas y venidas. “Si está firmado el decreto no queda mucho por discutir”, señalaban algunos colegas capitalinos de guardia en la Municipalidad, sorprendidos por lo que estaba sucediendo. La secuencia “suspendidas”, “se hacen”, “no se autorizan”, “cuarto intermedio”, “decreto firmado”, etc.etc. mareó a todos. Uno de los periodistas mostraba los mensajes que recibía su teléfono de sus jefes: “¿qué pasa allá que no entiendo nada?”. Otro preguntaba a colegas marplatenses si “siempre definen así las cosas acá”. Desorientados los muchachos…

.

En las últimas horas varios funcionarios siguieron conversando con los productores de las fiestas electrónicas, quienes aún mantienen la expectativa de poder realizar sus eventos. La hipótesis de mínima que piden los organizadores de fiestas es que les dejen realizar la de este sábado. “Están buscándole la vuelta para ver si se puede hacer la del sábado. El decreto ya está y la salida que pretenden es una nota que plantee una serie de exigencias para la del sábado y terminar ahí”, explicó un vocero de los encuentros de hoy y que continuarán mañana. “Conociendo a Arroyo, no creo que dé un paso atrás”, detalló un funcionario quien no cree que el sábado pueda presentarse “Above & Beyond” en Mute. Para el 22 de enero se preveía la actuación de “Kolombo Fran Bortolossi” aunque la fiesta más convocante es la prevista para el 28 de enero con el bosnio Solomun. Cabe destacar que las entradas tienen un valor de entre 500 y 1.000 pesos. “Cuánto más cerca de la fecha más cara”, se indicó.

Above & Beyond es un trío británico de disc jockeys y productores del género trance formado en 2000 por Jonathan “Jono” Grant, Tony McGuinness y Paavo Siljamäki. Son famosos a nivel mundial y se han presentado en gran cantidad de festivales en diferentes países durante los últimos años. Kolombo es productor de música y DJ nacido en Málaga, España. En 1999 empezó a producir música electrónica, cuando tenía 17 años. Su nombre real es Alejandro Rojo y en los últimos años se ha transformado en el productor más importante de break. Sus shows en vivo son compatibles sólo con su propia música, lo que significa que gozar de Kolombo en vivo es una experiencia increíble, según sus fanáticos. En tanto, Mladen Solomun inició su carrera como DJ en 1984 y es un productor musical activo desde 2005, fundador de la disquera Diynamic en 2006 junto con su socio, Adriano Trolio. La música de Solomun está inspirada por R&B, Funk, Soul, Hip hop, Disco o música de los años 80. Su sonido ha sido descrito como “música house, pero con un bajo ultra funky, melodías eufóricas y letras emocionalmente cargadas”. En 2012, fue nombrado DJ del año.

.-.-.-.-.-

Otro de los temas que analizaban otros funcionarios estaban relacionados con los posibles juicios que podría afrontar la comuna por este decreto que, también conviene destacarlo, ni siquiera aclara que se entiende por fiesta electrónica. “Si toca Diego Torres en mi balneario y después un DJ pone música electrónica está prohibido:”, se preguntaba e ironizaba el concesionario de un balneario del sur. “Alguien tiró sobre la mesa de negociaciones la posibilidad de hacer que el decreto entre en vigencia desde el lunes, que se pueda hacer la fiesta del sábado y que los productores firmen un acta o acuerdo comprometiéndose a no iniciar medidas legales”, detalló uno de los “operadores” presente en los encuentros. De todos modos, avisó: “igual no creo que el intendente acepte”, cuando vuelva a reunirse mañana jueves a las 8.30 con sus colaboradores más inmediatos.

La reunión multisectorial realizada hace algunos meses en Tío Curzio.

Desde La Plata, no hubo declaraciones de ningún funcionario con respecto a estas suspensiones. El hecho se leyó como un “aprobado y hay que darle para adelante”, por lo que sólo quedaba conversar y buscar alguna solución de coyuntura ante los productores de estas fiestas. De todos modos, en las filas de Cambiemos había malestar. Por un lado, se evidenciaba el fracaso del concejal Guillermo Arroyo, quien no pudo lograr aprobar el presupuesto de este año en la Comisión de Hacienda. Por el otro, la concejal Cristina Coria no podía disimular su bronca. Es que ella, junto a Patricia Leniz, edil del riñón de Arroyo, venían trabajando desde hace meses en un proyecto que reglamentaba la autorización de espectáculos masivos en Mar del Plata y que quedó dormido en el recinto deliberativo.

.-.-.-.-

Con ese proyecto aprobado, dicen, nada de lo que se vive en estas horas hubiese sucedido. Incluso, en Tío Curzio, hace algunos meses se realizó una reunión mutisectorial, difundida por el mismo gobierno municipal, donde se consignaba que avanzaba el protocolo para la autorización de espectáculos masivos, para regular este tipo de eventos en la ciudad que reúna a más de 800 personas. “Con esto se da previsibilidad a la actividad, se delimitan responsabilidades y los requisitos necesarios para realizarlos”, señalaba Cristina Coria, autora del proyecto con el acompañamiento de la concejal Patricia Leniz. Ambas habían recibido además asesoramiento y colaboración del productor Pablo Baldini, quien ha realizado centenares de recitales y espectáculos masivos en Mar del Plata y en todo el país.



El productor de fiestas en la Capital Federal se encuentra de vacaciones en Mar del Plata. Allí ya no hay fiestas electrónicas, suspendidas por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Hoy es muy difícil de controlar, te diría imposible, por el tema de las pastillas, que las pasás escondidas en cualquier parte del cuerpo. El tema es que lo que mata es la combinación de pastillas y alcohol. Y una forma de evitar males mayores es suspender la venta de alcohol en esas fiestas y dar agua gratis. Pero seamos claros, el negocio de las fiestas electrónicas se basa en cuatro grandes elementos: pastillas, alcohol, agua y venta de tickets”, explicó. Y consideró que en muchas partes del mundo se optó por cambiar los horarios. “Comienzan a las seis de la tarde, los chicos llegan bien, y terminan a las dos de la mañana. Sin alcohol y con agua gratis. Así debería ser”, ilustró.

.-.-.-.-.-.-

¿Viene el Presidente a Chapadmalal?. En las últimas horas trascendió que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, vendría este fin de semana a la residencia de Chapadmalal. Ya oportunamente había anunciado que ocuparía esa dependencia junto al mar, utilizada semanas atrás en un “retiro” con todos los funcionarios nacionales. De hecho, su esposa, la Primera Dama Juliana Awada, realizó una visita a las instalaciones de Chapadmalal y sólo pidió algunas mejoras.

.-.-.-.-.-.-

Cortitas y al pie. Cambió el escenario para el recital de Ciro y los Persas que estaba previsto para el 20 de enero próximo. No se podrá realizar en el Polideportivo, ya que ese día habrá básquetbol. En consecuencia, deberá realizarse en el Patinódromo pero requerirá una autorización especial. Incluso, la cantidad de espectadores autorizada será inferior a la que permitiría en el “Poli”. Uno de los recitales del verano.// En silencio, Agustín Neme, quien al asumir Arroyo iba a ser el responsable de la Comunicación y prefirió irse a los pocos días, es el nuevo titular del IOMA Mar del Plata. Fue puesto en funciones en la sede de la avenida Independencia. Le espera una dura tarea..