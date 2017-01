Fillol en Estudio Fútbol: “No se entiende que la AFA no consulte a Menotti”

“No se entiende de ninguna manera que la AFA no consulte a Menotti”, expresó el ex arquero de la Selección Argentina, campeón del mundo, Ubaldo Matildo Fillol, sobre la realidad actual del fútbol nacional.

“Como puede ser que tengamos al Flaco Menotti entre nosotros y no lo consultemos en el fútbol argentino”, se preguntó Fillol en diálogo con el programa Estudio Fútbol, de TyC Sports, que se emité durante enero directamente desde Mar del Plata y aque ayer lanzó una encuesta sobre los mejores en cada puesto en los últimos 50 años del fútbol argentino y también sobre el mejor entrenador.

“Menotti es el Dios del fútbol, el adelantado, el transgresor, el imaginador, el trabajador”, expresó Fillol. “Y hay algunas situaciones que lo pintan de cuerpo entero y que dan por tierra con tantas cosas que se dicen sobre él y su trabajo. Por ejemplo, lo del imaginador no lo digo por decir. Antes del partido con Polonia me agarró aparte y me dijo ‘habrá un penal, lo va a patear Deyna y tenés que esperarlo hasta último momento porque los tira muy bien pero a colocar, podés esperar a dónde va’. Esto me lo dijo en una época en la que no teníamos los videos para ver a los ejecutantes, por ejemplo”, explicó “el Pato” enseguida.

En el mismo orden, Diego Cocca, recién en la vuelta como DT de Racing, cuando le preguntaron, de acuerdo a la encuesta, entre Menotti, Alfio Basile, Carlos Bilardo y Marcelo Bielsa (los cuatro incluídos en la compulsa por Twitter en @EstudioFutbol ) respondió de forma contundente: “Es una consulta muy fácil para mí, sin dudas Menotti, el Flaco Menotti es el mejor de todos y sin dudas marcó un antes y un después en el fútbol argentino”.

Estudio Fútbol, como ya es tradicional, es un programa que se transforma en una promoción invalorable para Mar del Plata cada verano, al emitirse directamente desde aquí durante tres horas desde Punta Mogotes. Con la conducción de los reconocidos periodistas Gastón Recondo, Horacio Pagani, Marcelo Palacios y Esteban Edul, como parte de una programación de verano de TyC Sports que también incluye las emisiones de Sportia y de Indirecto, con Eduardo Ramenzoni y Diego Díaz, entre otros.