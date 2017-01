Fiorini “boleteado”, Cano le apunta al sueldo de su ex jefe y el cambio de C5N

Apenas arrancó el año, y ya se lanzó la carrera electoral con movimientos más que fuertes. Comienzan reacomodamientos, y son muchos los hombres de la política local que ya buscan posicionarse. Pero sin dudas, el concejal Lucas Fiorini fue el que acaparó la atención en estas horas. Tras haber apoyado con su voto el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros, en consonancia con el oficialismo -se dio la paradoja que el hombre del Frente Renovador votó a favor y el radical y presidente del comité local, Mario Rodríguez en contra-, desde Tigre el líder de los renovadores, Sergio Massa, le bajó definitivamente el pulgar. Lo “boleteó”.

El comunicado del Frente Renovador donde se consigna la decisión de separar al concejal Lucas Fiorini de la presidencia del bloque.

Fiorini, junto a uno de sus pares de bancada, el concejal Alejandro Carrancio, venía evaluando la posibilidad de pasarse de bando. Sin embargo, antes de que decidiera el salto, el mismo Sergio Massa -explotó su whatsapp el día de la sesión del Concejo- le pidió a algunas de sus espadas que bajaran a Mar del Plata para poner las cosas en orden. Así se anunció con Graciela Camaño y Facundo Moyano, entre otros, el “despido” de Fiorini -como presidente del bloque en esta primera instancia- quien desde hace meses es cobijado por un ex renovador, el actual ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín De la Torre, quien se ha convertido casi en un marplatense ya que pasa varios días de la semana en la ciudad, a pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, para intentar encausar la gestión del intendente Arroyo.

“Massa no quiere que Joaquín (por De la Torre) le desarme su mesa chica de Mar del Plata. Pero esta sanción a Fiorini le vino como anillo al dedo. El ya tiene su candidato a senador provincial por la quinta y a quien va a encabezar la lista de candidatos a concejales de General Pueyrredon. Esto Fiorini lo sabía y por eso se acercó al oficialismo, donde algo le habrán ofrecido”, comentaba en el hotel de Córdoba casi Moreno un legislador provincial del FR. Cuando se le preguntó si esos candidatos eran Juan Curuchet y Ariel Ciano, el hombre atendió una llamada telefónica que nunca existió en su celular, y se alejó hasta desaparecer del salón.

“Para Fiorini también fue un alivio. El no quería irse dando el portazo del Frente Renovador y se siente muy a gusto con De la Torre, a quien conoce desde hace años”, señalaba por su parte uno de los asesores del “castigado” concejal. En cuanto a De la Torre, recibió las felicitaciones de la gobernadora, María Eugenia Vidal -quien pasó el 31 de diciembre en la residencia de Chapadmalal con sus hijos y familiares directos- por su aporte en la gestión del intendente. Es que el ministro de Gobierno operó y rosqueó la semana pasada para posibilitar que se aprobara el presupuesto y el aumento de tasas, se prorrogara la emergencia y se lograra el aumento del boleto, evitando el paro de micros en la puerta de la temporada. De todos modos, las aguas no están calmas en el bloque de Cambiemos. Hay radicales que se sienten “ninguneados” y buscan mimos.

Facundo Moyano y Graciela Camaño durante la conferencia de prensa en la que se anunció la “sanción” a Fiorini tras haber votado en coincidencia con el oficialismo.

Graciela Camaño, diputada nacional y esposa del dirigente gastronómico Luis Barrionuevo fue más que dura. “Es como el cáncer. Si uno no lo corta desde el vamos se empiezan a contagiar todos los órganos”, disparó al anunciar la decisión del Frente Renovador de sancionar al concejal Lucas Fiorini y comparar su situación con la de otros dirigentes de la misma fuerza que fueron “cooptados” por el oficialismo. “Nos dijeron que venía un gobierno de cambio, macanudo. Lo que estamos viendo es que las prácticas siguen siendo las mismas”, alegó.

“Hoy un juramento, mañana una traición”, rezaba el vals Amores de Estudiante…El concejal José Reinaldo Cano no deja de sorprender. El ex secretario de Economía y Hacienda de Carlos Arroyo, uno de los responsables de la delicada situación financiera que vivió el municipio el año que se fue gracias a sus malos cálculos, estimaciones y proyecciones, es coherente. Se va mal de todos lados. Fue funcionario del radicalismo, de Acción Marplatense y recientemente del arroyismo y en todos lados dinamitó los caminos recorridos. Ahora fue por el mismo intendente. En un aparente intento por dejar expuesta la persistente negativa del intendente Carlos Arroyo a presentar su declaración jurada de bienes, el concejal José Cano reclamó sanciones para quienes no cumplan con esta exigencia.

Ahora los dardos del concejal José Cano salieron disparados contra su ex jefe, el intendente Carlos Arroyo. Si no presenta la declaración jurada que no cobre el sueldo, pidió, palabras más, palabras menos.

El edil presentó un proyecto de ordenanza por el cual pidió que la Municipalidad retenga el sueldo de los que no hayan cumplido con el trámite al 31 de diciembre pasado, tal como lo exige la legislación vigente, en especial, la ordenanza 13.914. A juzgar por la situación, sus intenciones no dan lugar a demasiadas interpretaciones. En la página oficial del municipio, entre los nombres de más de un centenar de funcionarios políticos, casi el único que aparece sin la debida documentación es el del jefe comunal. La ausencia de su declaración jurada es algo público y notorio ya que no se encuentra publicada desde el día de su asunción, el 10 de diciembre de 2015. Pero Arroyo no sólo no presentó su declaración jurada en su condición de intendente. Tampoco lo había hecho mientras fue concejal, cargo al que accedió por primera vez en el año 2009. También Mario Rodríguez, presidente del comité local de la UCR se sumó a la polémica. “La propuesta de Cano garantiza transparencia en la política”, le dijo a Radio Residencias. Arroyo tronaba cuando leyó las declaraciones de Cano. “Al jefe tocale cualquier cosa menos la guita”, refería uno de sus colaboradores de la “privada”.

En esta sección se adelantó la semana pasada que la licitación para la realización de la Fiesta Nacional del Mar -hubo seis propuestas- convocada por el Emtur, tenía un ganador desde hace semanas. “Es una licitación para la gilada. Acá todos sabemos quién la va a ganar”, decían desde las segundas líneas del Emtur. Y todo quedó confirmado. Es más, fue tal la vergüenza que sintieron algunos funcionarios del área, que decidieron que ni siquiera se publicara el resultado. Todo sea por los amigos…

Para esa licitación se habían presentado seis firmas: Universal Marketing SA, Wan Entertainment Company SA, Fabbri Adrián Marcelo, Nervy SA, Grupo Expo SA y Evolucionar SRL. And the winner is. Wan Entertainment. La empresa ganadora se llevará 1.010.350 pesos por la fiesta, 300 mil pesos más de lo que había pedido otra de las competidoras. “El Emtur está privatizado, o mejor dicho, tercerizado. Vendieron el fondo de comercio”, graficaba un hombre muy relacionado con la industria turística. Y continuó: “por eso tiraron por la ventana a Mario Marchioli, un día después de haber sido ratificado por el intendente. El jamás hubiese permitido esta desprolijidad que sin dudas deja abierta la puerta a presentaciones judiciales. Igual -advirtió- falta la frutilla del postre. El negocio polenta que se viene es el de los Carnavales”, sostuvo enigmático en el café donde todo se sabe.

Pauta mata campaña. También mucho se habló la semana anterior de la feroz campaña anti Mar del Plata desplegada por C5N. Se preguntaba si se trataba de “política o pauta”. Quizás algo de ambas. De hecho, desde el lunes se ve una publicidad del Emtur en el citado canal de cable, con lo que mágicamente desaparecieron los informes negativos. Todo quedó en el olvido. Billetera mata denuncia. Evidentemente, aparecieron fondos para la publicidad de la ciudad. Lástima que no se comenzó a emplear dos meses antes en la promoción y no en estas horas con la temporada encima. De todos modos, por ahora en C5N no habrá notas negativas.

El intendente Arroyo “liga” hasta en los programas televisivos de espectáculos, algo que quizás no registre antecedentes. En “Intrusos”, ciclo que conduce Jorge Rial en América TV, ayer lo calificaron de “impresentable”. La sorpresiva mención se produjo cuando Rial y sus panelistas analizaban el comienzo de la temporada en Mar del Plata y Carlos Paz. El periodista Adrián Pallares destacó que la Municipalidad local “está prácticamente intervenida”. Rial añadió: “el intendente es impresentable, así lo califican en el PRO…no lo pueden llevar a ningún lado…”. Demasiado duro el chimentero.

Llegó desde la actividad privada sin ninguna experiencia en la tarea municipal. Sin embargo, con su trabajo diario se fue ganando el respeto y se destacó ante otros tantos que sólo parecen ser funcionarios sólo para cobrar un buen sueldo a fin de mes. Lo cierto es que el titular de Inspección General, Emilio Sucar Grau -la dependencia, como adelantó LA CAPITAL, pasará a ser subsecretaría- viene haciendo las cosas bien. El fin de semana pasado, tras la mala experiencia del 25 de diciembre, junto a personal policía logró desbaratar una organización de manteros que venía a instalarse a la Peatonal, secuestrando mercadería de dudosa procedencia. Su área recibirá algunos refuerzos, con la designación de nuevos funcionarios.Hace falta, sin dudas, que su gestión sea exitosa para que se concrete la promesa de Arroyo en campaña, sobre una ciudad “más limpia y más ordenada”.

La gobernadora estuvo en Mar del Plata y volvió a expresar su deseo de poner de pie a la ciudad.

La gobernadora María Eugenia Vidal estuvo en Mar del Plata, y en diálogo con los principales medios locales no dudó en expresar su apoyo al intendente municipal, evidenciando ser una ferviente defensora de la ciudad. “Quiero que Mar del Plata se ponga de pie”, dijo en más de una oportunidad a lo largo de las entrevistas concretadas en el complejo Vucetich de la avenida Independencia. Reveló que vendrá seguido a Mar del Plata, y sonrió cuando se la consultó sobre un proyecto que estaría guardado bajo siete llaves: la construcción de una tercera mano de la autovía 2, en una primera etapa por lo menos desde La Plata hasta Dolores. En cuanto al ferrocarril fue categórica: “hasta que no estemos cien por ciento seguros no lo vamos a habilitar”. Luego participó del acto del lanzamiento del Operativo Sol junto al ministro Cristian Ritondo en la Rambla.

Entusiasmado. Durante los últimos meses se vaticinaba una temporada de verano de regular a mala en Mar del Plata. Sin embargo, el movimiento registrado a fin de año y en algunos fines de semana en diciembre, levantó el ánimo de los operadores turísticos quienes creen que las cosas pueden mejorar. Sin embargo, el que derrochó optimismo fue el intendente Carlos Arroyo. Al entregar reconocimientos a los primeros turistas frente al Museo MAR -“un depósito de colchones”, según alguna vez él mismo calificó a ese espacio tras haber visto una obra de Marta Minujín- se despachó con otra de sus “frases tituleras”: Francamente -dijo- creo que va a ser la mejor temporada de la historia de Mar del Plata”. Ojalá esta vez acierte.

¿Estrellas de Mar devaluados? Hicieron cola para renunciar varios de los jurados de otros años. En algunos casos, disconformes con la política cultural de esta gestión. “Esta administración es una burla a la cultural local y el arte en general. No puedo ser cómplice y aceptar ser jurado”, detalló una colega tras excursarse. Según pudo saberse, al menos seis periodistas que fueron jurados el año anterior prefirieron dar un paso al costado para la próxima edición. Mientras, siete artistas locales siguen reclamando que les den las estatuillas que ganaron el año pasado. Es que, cabe recordarlo, como no alcanzaban en la fiesta anterior, se las pidieron “prestadas” para dárselas a sus colegas capitalinos. “Queremos las estrellas”, dicen, con cero romanticismo.

La Casa de Mar del Plata en la Ciudad de Buenos Aires está en crisis. Reducida a una pequeña oficina dentro de la Casa de la provincia de Buenos Aires, lo que supo ser un lugar para ayudar a propietarios que tienen una vivienda en nuestra ciudad ahora se convirtió en un pequeño habitáculo que sólo sigue en pie por el esfuerzo de sus trabajadores. En medio de una política que la dejó en el abandono, un dato es el que más llama la atención. Su titular, Carlos Aramburu, vive en Mar del Plata. Por supuesto en su trabajo se lo ve poco.

“Si bien en sus comienzos la Casa de Mar del Plata funcionó exclusivamente para promocionar turísticamente a la ciudad, con el tiempo fue tomando una impronta importante con la gestión tributaria, ya que en Capital hay 130 mil cuentas de contribuyentes con propiedades en General Pueyrredon. El objetivo nuestro es no descuidar ninguno de los dos aspectos”, decía Aramburu cuando asumió el cargo. Por ahora no sólo los contribuyentes fueron descuidados. Es tan chico el espacio que ocupan que es necesario que el personal se turne para ir a trabajar. Así, la mayoría trabajar dos o tres días por semana, con suerte. Si van todos juntos no entran. Patético sin dudas.

Grandes emociones vivió el marplatense Fernando Aguerre, presidente de la International Surfing Association. Se casó ante sus familiares y amigos marplatenses en una original fiesta donde no faltó nada ni nadie. Hubo mucha música con Alejandro Pont Lezica y la banda Alto Camet, y hasta el bajista Flavio Cianciarullo, de los Fabulosos Cadillacs, se acercó hasta el haras donde se realizaron los festejos. Y el martes, Aguerre se emocionó en el Concejo Deliberante, donde se le realizó un reconocimiento por su trayectoria como deportista y por haber logrado la inclusión del Surf como deporte olímpico.

Del acto de reconocimiento participaron el presidente del HCD Guillermo Saenz Saralegui, el concejal autor de esta iniciativa, Santiago Bonifatti, la Diputada Provincial Alejandra Martínez, la presidenta del Emtur,Gabriela Magnoler y el concejal Héctor Rosso, entre otros. “Cuando pensamos qué se puede decir sobre Fernando y su currículum aparece una lista interminable de cosas espectaculares, que le pasaron a el y nos pasaron a todos gracias a el, pero la verdad es que la inclusión del Surf como deporte olímpico es como el sueño cumplido de logros “, señaló Bonifatti. “Gracias Mar del Plata por el reconocimiento. Solo nada hubiera sido posible. Gracias a todos los que me acompañaron en esta larga ola”, aseguró emocionado Aguerre.

La fotografía del brasileño Mauricio Lima es una de las 145 imágenes de la muestra internacional World Press Photo, la más reconocida del periodismo gráfico, que llega al Museo MAR.

Imperdible. La muestra internacional World Press Photo, la más reconocida del periodismo gráfico, se presentará desde este jueves y hasta el 25 de enero de 2017 en el Museo MAR de Mar del Plata, con el apoyo de la secretaría de Medios de la provincia de Buenos Aires. La exhibición que estará abierta al público general desde el viernes 6, a las 12, con entrada libre y gratuita, reúne las 145 imágenes ganadoras del concurso de fotoperiodismo y fotografía documental organizado por la WPP, del que participaron 82.951 trabajos presentados por 5.775 reporteros de 128 países.

20 millones. El sitio web de LA CAPITAL de Mar del Plata -www.lacapitalmdp.com- tuvo más de 20 millones de visitas durante el 2016. Así, LA CAPITAL web cerró un año histórico: durante el 2016, 20.087.958 personas visitaron el portal de noticias, lo que marcó un récord para este medio. El notable crecimiento de las cifras -244,88% en comparación con el 2015- se debió al relanzamiento de LA CAPITAL web, que se produjo el 10 de febrero. Desde ese día, este medio apostó por la actualización al instante de las principales noticias que ocurren en la ciudad, la provincia, el país y el mundo.

La nota más leída por los lectores que ingresaron a www.lacapitalmdp.com fue la historia de la docente que aprobó a una alumna que no sabía nada. El conmovedor gesto de la maestra Lucía Gorricho dio la vuelta al mundo: 352.395 personas leyeron su historia. La segunda nota más leída del 2016 fue la confirmación de la enfermedad de Noah, el pequeño hijo de Luisana Lopilato y Michael Bublé: 151.451 lectores la visitar. El podio lo completa las “10 fotos más impactantes de la tormenta en Mar del Plata” con 130.675 visitantes. En cuanto a las temáticas más leídas, el aumento del gas, la sección Radio Pasillo y el caso de Lucía Pérez fueron los temas que generaron más interés en los visitantes.

Por otra parte, el 62% de los lectores fueron de Mar del Plata; el 15% de Buenos Aires y el podio lo completa La Plata con el 1,55%. Del exterior, la mayoría de los visitantes llegaron desde Nueva Delhi, Barcelona y Palma de Mallorca. Las nuevas épocas también se reflejaron durante el 2016. Es que por primera vez en la historia del sitio la mayor cantidad de electores (55%) ingresó desde su teléfono celular. Todo un dato que demuestra el poder de los dispositivos móviles para los medios de comunicación.

Dos notas sobre marplatenses publicó en los últimos días el prestigioso diario El País de España. Uno de ellos, sobre la firma Cabrales, “el rival argentino de Nespresso”. “La compañía líder en tueste y venta de café fino en Argentina es la primera en ofrecer su marca de cápsulas compatibles con las cafeteras Nespresso de Nestlé, con las que este año entró en ese nuevo mercado”, se consigna. “Empezamos a venderlas hace unos nueve meses con un buen resultado. Nos asociamos con una empresa italiana que manda las cápsulas que se elaboran con nuestras mezclas de café Cabrales”, explicó Martín Cabrales, vicepresidente de esta empresa de propiedad familiar y nieto del fundador. Desde su lanzamiento en marzo, la nueva línea ha generado ventas por 2,87 millones de dólares, un monto importante para una facturación anual que ronda los 51 millones.

La portada del libro de Los Chefferson. Los maplatenses, elogiados en el diario El País de España.

El restante artículo está dedicado a Los Chefferson, “Música gourmet de un conjunto argentino”. Con la firma de José Carlos Capel se señala que “me hizo enorme ilusión conocer a César Berrade y Alejandro Dangelo en mi reciente viaje a Buenos Aires. Dos profesionales encantadores que en sus ratos libres crean piezas musicales/culinarias en complicidad con sus amigos, ese conjunto todavía poco conocido en Argentina que responde al nombre de Los Chefferson”. Y añade: “me gustan sus canciones, que llevo escuchando más de dos años, relatos gastronómicos de estilo decadente, retro, encantador, diferente. Música gourmet, como ellos mismos la definen, donde cada pieza incorpora una receta junto con una historia narrada con la sensibilidad que les caracteriza”.

Los Chefferson, quienes se aprestan a editar un libro, se presentarán el domingo próximo en Villa Victoria.

Cortitas y al pie. En el edificio que ocupara Havanna en la avenida Constitución, como se adelantó en este medio, se levantará un nuevo centro comercial. Ya hay dos firmas que se sumarían al crecimiento de esa avenida: Cerrosud y Casa Blanco// Siguiendo con la zona, la historia es repetida: llueve y las playas se convierten en basurales gracias al desagüe. Hay una negligencia de la empresa 9 de Julio, pero también de las autoridades que no hacen cumplir los contratos. Mientras, los guardavidas de la zona se tienen que “fumar” las quejas e insultos de marplatenses y turistas.//Una nueva radio en Mar del Plata. Llegó Cadena 3 (96.1 FM). La radio más federal del país ya inauguró su frecuencia 32 con toda su programación de nivel nacional, a la que se suma el aporte de periodistas locales. Todo suma para la mejor difusión de la ciudad.