Fiorini y Carrancio conforman un nuevo bloque en el Concejo

No se llegó hasta hoy, día en el que el Frente Renovador dará a conocer de manera oficial la expulsión de los concejales Lucas Fiorini y Alejandro Carrancio tras haber votado en coincidencia con el oficialismo a favor del aumento del boleto. Ayer, el edil en su cuenta de Facebook anunció que constituirá un nuevo bloque, Crear, que será presidido por Carrancio.

Al mismo tiempo, LA CAPITAL confirmó de altas fuentes del Frente Renovador que lidera Sergio Massa que hoy se dará el comunicado oficial que señalará que “los concejales Carrancio y Fiorini son expulsados” de esa partido político al tiempo que se instruye a los operadores a “ejercer las acciones legales que consideren pertinentes a los efectos de cumplir con las normas electorales y partidarias”.

La crisis se desató luego de que los concejales decidieran votar junto al gobierno de Carlos Arroyo una serie de ordenanzas que desde el Frente Renovador rechazaban. Una de ellas fue la del aumento del boleto de colectivos.

Rápido de reflejos y enterado de su inminente expulsión, Fiorini se anticipó y anunció ayer su salida del partido. “No quiero ser un obstáculo para el Frente Renovador o algunos de sus integrantes si se considera que el camino debe ser otro. Estoy convencido de que podemos continuar transitando de manera favorable el sendero de la construcción de una alternativa de cambio profundo para Mar del Plata sin entrar en discusiones ajenas a las necesidades y expectativas reales de nuestros vecinos”, indicó en su cuenta de Facebook.

En su escrito, el edil además señaló: “En el Concejo Deliberante asumí desde el primer día la responsabilidad de representar y cuidar a nuestra ciudad y sus habitantes; siempre lo hice con transparencia, convicciones y por medio del desarrollo de una política de puertas abiertas a través de la cual nuestro accionar tuvo permanentemente en cuenta las inquietudes y propuestas de nuestros propios vecinos. Trabajo en forma constante en la construcción de un espacio amplio, que proteja con seriedad y resultados concretos los intereses y el desarrollo de la ciudad y los marplatenses”. Y agregó: “Quienes nos conocen, y en especial, los que me conocen, saben de mi dura labor intentando lograr lo mejor para nuestros vecinos, con total honestidad y dedicación. Resulta muy doloroso sufrir ataques y acusaciones falsas: en cada ocasión que colaboramos o apoyamos medidas que solo tenían en mira proteger nuestra ciudad, yendo más allá de los límites partidarios, hemos sido objeto de todo tipo de agresiones y descalificaciones, tanto hoy como ayer”.

Más adelante apunta: “A veces lo correcto no es lo más sencillo, pero nunca dudamos en hacer con total honestidad lo mejor para la ciudad, sin mentiras, demagogias u oportunismos”. Y reseña: “En los últimos días se puso en riesgo el pacífico inicio de la temporada, que marca en gran parte la suerte de la ciudad por el resto del año. Hemos logrado protegerla y preservarla, pero a costa de ataques muy fuertes, cargados de falsedades y difamaciones por parte de quienes apuestan por el fracaso y el estallido de Mar del Plata, epicentro además de la Provincia en los días de verano”.

El concejal ligado al ministro de Gobierno de la provincia, Joaquín De la Torre -quien fue enviado a Mar del Plata por la gobernadora para colaborar con el intendente Carlos Arroyo- dijo que cree “en una ciudad que puede desarrollarse, crecer y superar todas las dificultades que viene padeciendo durante décadas. Es una ciudad con gente maravillosa, capacitada, idónea, dispuesta a acompañar las transformaciones que sean necesarias para que nuevamente vuelva a brillar. Si empujamos juntos para el lado correcto nos van a sorprender los buenos resultados”.

“Mar del Plata -alegó- es única, y cuenta con un potencial increíble, que solo puede dar frutos y ponerse de pie si es conducida por una dirigencia que sepa darle rumbo. Con más fuerza seguiremos adelante porque estamos firmemente convencidos que desde el Municipio se pueden hacer las cosas bien y cambiar la suerte de la ciudad. Son muchos los que piensan así”.

La expulsión

En la resolución partidaria que se anunciará de manera oficial hot y a la que LA CAPITAL accedió de manera exclusiva, las autoridades del Frente Renovador expulsarán a Carrancio y a Fiorini.

Para tomar la decisión consideraron que “dichas conductas políticas se apartan del programa y plataforma partidaria y que ello obsta a su participación en éste espacio político en virtud de que sus integrantes deben aceptar todos los lineamientos de los documentos y de las Cartas Orgánicas partidarias oportuna y debidamente aprobados, sin perjuicio de aquellas condiciones de idoneidad moral estipuladas en el plexo constitucional y legal de aplicación al caso”. Y agregaron: “El artículo 8 del Reglamento Electoral del Frente Electoral delegó en la Junta Electoral la facultad de pronunciarse sobre la oficialización o rechazo de precandidaturas y candidaturas de los ciudadanos que integran las listas, cuando se advierta un motivo que ponga en crisis la unidad, cohesión y armonía que debe primar en la función de actuar como representantes en el gobierno y las fuerzas sociales o el electorado en su conjunto, tendiente a preservar las instituciones fundamentales del sistema democrático”.

Además, en el Frente Renovador consideraron que “luego del profuso análisis efectuado, se concluye que el caso afecta gravemente la integración del espacio político en la ciudad de Mar del Plata”.