Franco: “El club es un modelo para todo el fútbol argentino”

“Esperemos que todos se pueda acomodar y arreglar, que todos puedan entrenar y trabajar normalmente, pero la verdad es que es un orgullo estar en Aldosivi, porque el club es un modelo para todo el fútbol argentino”, expresó el entrenador Darío Franco, a propósito de los planteles que no pudieron empezar los trabajos de pretemporada por deudas con los jugadores, y por las entidades que tendrían problemas para incorporaciones justamente por tener saldo deudor con la AFA.

De todos modos, Franco no quiso referirse al conflicto entre la AFA y la Comisión Normalizadora y sobre los dineros que no son girados a los clubes, por incumplimiento de esa misma Comisión o del gobierno nacional. “No me corresponde emitir opinión, yo solo espero que se arregle todo, no especulo con que los demás puedan o no puedan incorporar y nosotros sí, solo se que seguramente tendremos que hacer algún amistoso más después del partido con River porque el campeonato no se iniciará tan pronto en febrero”, amplió el técnico de

Aldosivi en diálogo con la periodista Patricia Garciarena en el programa El Clásico que se emite por LU6 Radio Atlántica de Mar del Plata.

“Estoy contento porque terminamos bien el año pasado con un triunfo ante un rival directo y ahora empezamos muy bien la pretemporada, tenemos un buen plantel para el inicio y esperamos incorporar un par de buenos buenos volantes”, manifestó Franco. Ya LA CAPITAL informó que Mario Bolatti es una de las alternativas.

“En el mediocampo es dónde más necesitamos recambio”, agregó.

Con respecto a las dudas que se habían planteado sobre la continuidad de Sebastián Penco como delantero, Franco se mostró sorprendido y lo dijo. “Me sorprendió, nadie me comentó nada. De mi parte lo tengo en cuenta para el torneo, que no haya jugado el último partido de titular no tiene nada que ver, no significa que no lo tenga en cuenta. Nadie de su entorno me transmitió nada más allá de rumores que escuché, él está trabajando con nosotros y lo tenemos en cuenta para el equipo, porsupuesto”, detalló el técnico.

Aldosivi jugará su gran partido del verano ante River el próximo miércoles 25 de enero en el Minella, por la Copa Ciudad de Mar del Plata.

Los otros amistosos confirmados hasta el momento son ante Unión de Santa Fe (el 14 de enero), Quilmes (17), Talleres de Córdoba (23.

La pretemporada propiamente dicha comenzará el lunes con trabajo en doble turno y concentración.

Aldosivi deberá mejorar lo realizado durante el segundo semestre del año pasado, cuando fue el quinto equipo que menos puntos sumó y terminó en la posición 26, con 13 puntos en 14 partidos jugados.

En cuanto a la tabla de los promedios, se ubica en la posición 22, con un coeficiente de 1,167, por encima de Vélez, Quilmes, Arsenal, Huracán, Olimpo de Bahía Blanca, Sarmiento de Junín, Temperley y Atlético de Rafaela.

El plantel que inició el trabajo:

Arqueros: Pablo Campodónico, Luis Ingolotti, Matías Vega y Nicolás Ciribe.

Defensores: Alan Alegre, Ramiro Arias, Franco Canever, Gastón Díaz, Jonatan Galván, Ramiro Garay, Damián Ledesma, Federico León y Ismael Quilez.

Mediocampistas: Roberto Brum, Alexis Castro, Francisco Leonardo, Cristian Llama, Pablo Lugüercio, Nahuel Pájaro, Raúl Poblaba, Leonardo Sosa Otermin y Nahuel Yeri.

Delanteros: Joel Acosta, Neri Bandiera, Antonio Medina, Nicolás Miracco y Sebastián Penco, Gonzalo León y Alexis Schunk.