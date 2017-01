Gato Peters regresa esta noche al Carreras

Al igual que la semana pasada y todos los lunes de enero y febrero, esta noche a las 21.30 Gato Peters se subirá al escenario el Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1828) para pintar con sus monólogos la idiosincrasia argentina. En su nuevo espectáculo titulado “Opus Gato”, el humorista no escatima ningún detalle en sus relatos y analiza a la perfección al ser nacional narrando increíbles anécdotas con un humor simple y directo. Tras su debut afirmó que “hay una diferencia abismal entre la primera y la segunda función. Cuando uno es autor, actor y director prueba el material con amigos y familia pero hasta que no estrenas, no sabes cómo va a funcionar”.

En tiempos del stand up, el Gato Peters marca una diferencia con el género como monologuista por el marco en donde se presenta cada uno. “Los del stand up crecen en ambientes mucho más contenidos, de academias o de pares de teatro por ejemplo. En cambio, nosotros venimos de entrenar en la arena”, dijo el también padre de Santiago Peters Bastién quien abre el show con monólogos y divertidos trucos de magia.

“El público es uno solo, como dice Luis Landriscina, y lo que cambia es el contexto. No es lo mismo actuar en un festival, una fiesta privada que en un teatro donde todo resulta mucho más amigable”, manifestó el Gato en referencia a que “la gente ya está predispuesta a verlo a uno y están dadas las condiciones de clima, luz y sonido para que se relajen”.

La frase “más kilómetros que el Gato Peters” da cuenta del recorrido que durante gran parte del año el artista realiza por todo el país. Así es como pasa de un teatro de Mar del Plata a un Festival en el Norte del País o un café concert en otro destino turístico. “Siempre escribo las cosas pensando inicialmente en los teatros pero después con el trajín del trabajo uno termina también presentándose en un festival con olor a choripán y gritando por arriba el humo”, bromea el cómico que se define como “muy provinciano; yo no me meto con la gente para hacer reír, pero la mirada cómplice y el ida y vuelta se da mucho más en el teatro”.

En “Opus Gato, Allegro Concerto Andante” la vedette son su perorata criolla y los relatos de los personajes de la pampa gringa como sólo Peters puede describirlos con sus historias con paisajes autóctonos. Así aparecen imaginariamente y a través de la guitarra de Carlos Martínez, la llanura argentina, sus habitantes, sus pueblos y sus mitos. Referente del humor nacional y campero, “el Gato” también analiza con ironía la actualidad y las formas modernas de vida como el uso de los celulares, las redes sociales, las nuevas construcciones de diseño, etc.

Tras esta segunda función de hoy en Mar del Plata, el Gato también se presentará en San Clemente (10/1), Monte Hermoso (12 y 27/1), San Bernardo (17/1), Villa Gesell (24/1), Miramar (25/1) y Claromecó (26/1).