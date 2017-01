Gerónimo Rauch, un ex Mambrú decidido a capturar a todos los públicos

Luego de las exitosas cinco funciones llevadas a cabo en diciembre en el Teatro Maipo de Buenos Aires y durante las cuales agotó prácticamente todas las localidades, Gerónimo Rauch empezará con una serie de presentaciones en Mar del Plata que tituló “Un concierto sin fronteras”. La primera de ellas se realizará hoy a partir de las 22 en el Teatro Radio City (San Luis 1750).

Además de presentar varios de los temas de “Here, there and everywhere”, su primera placa discográfica producida por Miguel Angel Collado en la que se incluyen catorce canciones de The Beatles (como “Dont let me down”, “Help”, “Eleanor Rigby”, “Hey Jude”, “Let it be” y “Something”), también repasará lo mejor de su repertorio con los principales temas de musicales tan famosos como El fantasma de la Opera, Los miserables, Jesucristo Superstar y Chicago.

El ex integrante del grupo pop para adolescentes Mambrú estará acompañado por una orquesta, bajo la experta dirección de Tomás Meyer Wolf y no faltarán en éste recital alguna que otra sorpresa sobre el escenario.

La placa “Here, there and everywhere” fue editada junto a ocho videos musicales por Sony Music Entertainment y ya se encuentra a la venta.

Gerónimo fue concretando poco a poco desde el año 2000 su sueño de pararse en un escenario y llegar a públicos diversos de todo el mundo.

Desde sus primeras incursiones llevadas a cabo en Buenos Aires en obras de corte musical, cantando a capella junto al sexteto Voxpop y el enorme éxito obtenido en 2002 junto a la agrupación juvenil Mambrú, quienes llegaron a vender más de 120.000 discos, no cabe duda que la carrera de Gerónimo ha venido en ascenso.

En 2005 fue seleccionado por Telefe para interpretar el tema musical del mundial de fútbol 2006. Es en 2007 cuando Gerónimo pasa a jugar en las grandes ligas al dar vida a Jesús de Nazareth en la producción local de “Jesucristo Super estrella”, lo que le abre inmediatamente las puertas de España donde se instala para interpretar esa misma obra en el teatro Lope de Vega en Madrid y luego en múltiples ciudades españolas. Tras ese éxito continúan sus participaciones en “Chicago” y “Los Miserables”, además de su debut en el mundo de la lírica en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid.

Pero es Cameron Mackintosh quien le da el definitivo apoyo internacional al ofrecerle interpretar a Jean Valjean en el mítico West End de Londres, donde posteriormente es elegido por el mismísimo Andrew Lloyd Weber para encarnar el icónico personaje de Eric en “El fantasma de la Opera”. De esta manera, Gerónimo se convierte en el primer y único artista latino en protagonizar estas emblemáticas puestas en escena.

Retomando su carrera de solista y de regreso momentáneamente a Buenos Aires, Gerónimo Rauch da a conocer los temas que componen “Here, there and everywhere”, su primer producción discográfica.