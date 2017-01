Las entradas para Boca – River, solo por internet

por Vito Amalfitano

El Fútbol de Verano 2017 está en marcha. Se presentaron ayer toda la programación y los detalles en una conferencia de prensa que presidió el representante de Torneos, Alex Ganly, y de la que participó el intendente municipal, Carlos Fernando Arroyo. Y con algunas particularidades a tener en cuenta, sobretodo cambios en la implementación de la venta de entradas y la confirmación de que los tickets para el Superclásico River – Boca solo se expenderán a través de la web cuando se informe oportunamente. El Fútbol de Verano 2017 constará de nueve partidos, con el gran atractivo, justamente, del Superclásico del fútbol argentino, Boca – River, el próximo sábado 28 de enero, y con la participación de Aldosivi de esta ciudad, que enfrentará el miércoles 25 nada menos que a River por la Copa Ciudad de Mar del Plata.

El primer cotejo del certamen será ya este lunes, entre Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata.

También el Fútbol de Verano 2017 contará con la tradicional disputa de la Copa de Oro, que jugarán Boca, Estudiantes y San Lorenzo desde el sábado 21 con el partido entre los dos primeros.

Durante la presentación, realizada en Bruto, en el balneario La Reina de Playa Grande, estuvieron presentes el representante de la empresa organizadora, Alex Ganly, de Torneos; el intendente del partido de General Pueyrredón, Carlos Arroyo; el titular del Ente Municipal de Deporte, Emder, Guillermo Volponi: el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones; el Jefe Departamental Fabián Perroni, y el presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, el doctor Jorge Roberto Fernández.

Tanto Alex Ganly como el doctor Fernández destacaron que Mar del Plata tenga el fútbol de verano aun con la situación de incertidumbre que rodea a la reanudación del fútbol profesional. “Somos serios, la empresa es seria, y venimos trabajando desde la Copa Argentina muy bien con la Municipalidad para que pudieramos tener fútbol de verano normalmente”, destacó Ganly.

El intendente Arroyo destacó que “el estadio no se usó esta vez para otra cosa y la pista, la cancha, está en las mejores condiciones para el fútbol”. “Cuando empezó el año se dudó de la participación de River, del destino del fútbol de verano, pero nosotros trabajamos durante todo el año con la empresa Torneos con mucha seriedad y Mar del Plata será una gran vidriera para el país a través del mejor fútbol”.

Ante una pregunta sobre las inspecciones sobre las parrillas y las ventas de “choripán” que supuestamente no esten habilitadas alrededor del estadio el intendente dijo que “también hay que permitir trabajar a la gente porque la situación del país no es la mejor”.

Con respecto a que aquí sí habrá fútbol de verano pese a la situación difícil de los clubes y el conflicto latente en AFA, ayer el plantel de Banfield recién retomó el trabajo pero se sigue reclamando por falta de pago de sueldos y el técnico Julio César Falcioni llegó a decir: “si los jugadores deciden no viajar, yo tampoco viajo a Mar del Plata”. Más allá de esas declaraciones a Jorge Jaskilliof, en La Voz del Estadio, en la 98.5, se presume que se llegará a un acuerdo, aunque sea precario, sobretodo porque ayer los futbolistas reanudaron los entrenamientos.

La implementación de la venta de entradas

Se confirmó ayer, en tanto, que las entradas para el Superclásico Boca – River solo se venderán a través de la web, no por boleterías en ningún caso, pero aun no se anunció la apertura de ese expendio. Desde la organización se advirtió, además, que no se compren entradas a través de las páginas web de compra-venta porque “se trata de tickets falsos”. Toda la información sobre venta de entradas, en realidad, se podrá recabar a través de la página www.futboldeverano.com

Por ejemplo, para el partido del lunes, los hinchas de Banfield podrán adquirir las populares el mismo día del encuentro, de 9 a 15, en la Liga Marplatense de Fútbol (Diagonal Álvarez 3330) y desde tres horas antes del partido en la Boletería Norte del estadio José María Minella (Juan B. Justo y Canosa); y las plateas mañana y el propio lunes de 9 a 18, en Rapipago (Paseo Aldrey, Sarmiento y Rawson local 4). También se pueden adquirir plateas vía web en www.futboldeverano.com, y retirarlas en la sede de Rapipago. Los hinchas de Gimnasia, en tanto, pueden comprar las populares en las boleterías Sur del Minella, de 9 a 22 y las plateas mañana y el propio lunes de 9 a 18, en Rapipago (San Luis 1870). También se pueden adquirir plateas vía web en www.futboldeverano.com, y retirarlas en la sede de Rapipago.

Los precios: populares: $ 250; plateas descubiertas: $350; platea alta lateral: $450; platea baja: $550 y palcos: $700

Formasdepago: las ventas de populares son presenciales y se deben abonar únicamente en efectivo; Las plateas se pueden abonar en efectivo o con tarjeta de crédito. La organización informa que quienes adquieran entradas vía web podrán retirarlas en los horarios establecidos. De lo contrario, se les dará de baja la compra.

Con sistema similar será la venta para el Racing – Gimnasia del jueves 19,con la venta de populares para los hinchas del equipo de Avellaneda en las boleterías sur del estadio, el miércoles y el mismo jueves, y y para los de Gimnasia en la Liga Marplatense el miércoles y en las boleterías norte el jueves.

Para el debut de Boca

Para el debut de Boca en el fútbol de verano, ante Estudiantes, previsto para el próximo sábado 21, en la apertura de la Copa de Oro, las populares para los simpatizantes del equipo de La Ribera se venderán directamente día del partido, de 9 a 22, en la boletería Sur del estadio y las plateas, en tanto, el viernes 20, de 9 a 20, y sábado 21, de 9 a 18, en Rapipago (San Luis 1870).

Los hinchas de Estudiantes de La Plata podrán comprar sus populares el día del partido, de 9 a 15, en la Liga Marplatense de Fútbol (Diagonal Álvarez 3330) y desde tres horas antes del partido, en la Boletería Norte del estadio José María Minella y las plateas se venderán el viernes 20 y sábado 21, de 9 a 13 y de 17 a 19, en Rapipago (Moreno 2332).

También se pueden adquirir plateas vía web en www.futboldeverano.com, y retirarlas en la sede de Rapipago. Los precios: populares: 250 pesos; plateas descubiertas 400; Plateas altas centro 500; plateas bajas 600; palcos 800.