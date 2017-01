El diputado provincial por Cambiemos Guillermo Castello negó haber dado positivo en un control de alcoholemia y volvió a criticar duramente al gobierno de Carlos Arroyo.

“Eso no es verdad, no fue este viernes que pasó, sino 15 días atrás, no me dio positivo porque no hice ningún control de alcoholemia yo, estaba manejando mi mujer”, expresó Castello en diálogo con LA CAPITAL respecto a algunas versiones que circularon en la web durante las primeras horas de este jueves.

“Salíamos de una fiesta que se hizo en Punta Mogotes. Eran las 12 y pico, salía de ahí, habíamos brindado y manejaba mi mujer. Nos agarraron a mil metros de la salida del evento, pero no estaba manejando yo, supongo que el de Tránsito habrá presumido que hicimos algún cambio en algún momento, porque me reconoció y me dijo ‘el auto es tuyo y lo tenés que hacer vos’, sí es mío, pero no estaba manejando yo y no me hice el control”, relató el presidente de la Coalición Cívica en la ciudad.

“No le quisieron hacer el control a mi mujer y me hicieron dejar el auto ahí. Le dije ‘bueno hacemelo a mí’ y no me lo quisieron hacer, me dijeron que ya habían hecho el acta y era tarde”, detalló Castello, aunque también reconoció: “Me terminaron llevando el auto porque mi mujer no tenía el carnet encima. Yo tengo mis documentos en mi auto y ella los tenía en el suyo”.

A su vez, el diputado marplatense aseguró: “Me tomé un taxi y me fui, no quería que se interprete que estaba apretando o presionando o utilizando alguna cuestión de mi responsabilidad. Eso fue todo, el lunes fui a hablar con el Juez y le expliqué lo que había pasado”.

Por otra parte, Castello deslizó que este hecho tendría relación con las críticas que lanzó contra el gobierno de Arroyo. “Fue hace 15 días esto. Me llama la atención que salga ahora. Espero que no tenga relación con mis críticas porque sería una persecución a lo nazi, pero me llama la atención que algo que pasó hace 14 días salga hoy. Que lo saquen ahora después de una semana que yo critiqué bastante al gobierno por el tema del fondo de Promoción Turística me llama la atención”, remarcó.

Por último, el diputa provincial afirmó: “Yo dije que Arroyo estaba pagando sueldos con el fondo de Promoción Turística, estaba estafando a la ciudadanía y calculo que tiene que ver con eso”.

“No tengo antecedentes con alcoholemia, con multas y tomé el recaudo de no salir manejando yo, no quiero que tenga relación con mis críticas”, concluyó.