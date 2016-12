Hace falta un acuerdo amplio por la seguridad y el trabajo en Mar del Plata

Luego de un año de Gobierno del Intendente Carlos Arroyo mucho se puede decir respecto de su forma de administrar, así como de su particular manera de expresarse en relación a temas sensibles para la mayoría de los vecinos. Esto se corrobora en la opinión de la gente, donde se percibe una desazón generalizada.

Creo que es por eso que resulta habitual que abunden críticas de todo tipo.

Sin embargo, si únicamente nos centramos en describir los errores, poco hacemos para mejorar la situación de miles de vecinos que sufren las consecuencias de la falta de empleo y la creciente inseguridad en los barrios, temas que probablemente sean los que más angustian a Marplatenses y Batanenses.

Por eso, desde Acción Marplatense proponemos trabajar en la construcción de un amplio Acuerdo Político y Social por la Seguridad y el Trabajo en Mar del Plata y Batán. Un entendimiento de todos los sectores sobre políticas públicas que puedan implementarse de manera inmediata y que sean acompañadas por todas las fuerzas de la comunidad.

Para impulsar y defender la seguridad y el trabajo, pensamos en algunos ejes fundamentales como bases para el diálogo y los consensos.

Por ejemplo, en materia de Seguridad resulta impostergable la puesta en marcha de la Secretaría de Seguridad, nombrando un Secretario con conocimientos técnicos venga del partido que venga. También hay que generar políticas de prevención y apoyo a las víctimas de violencia de género. Hay que poner en marcha el monitoreo de las cámaras de seguridad que hoy no tienen quien las observe en el colmo de una paradoja inaceptable: la central más grande de la Argentina sin personal que controle lo que se registra.

Respecto del empleo entendemos fundamental el estímulo a las pymes, reducirles la presión impositiva y las cargas sociales a las que generen nuevos puestos de trabajo, agilizando trámites burocráticos y proteger las industrias locales frente a una importación indiscriminada. Hay que volver a poner en el centro de la agenda al parque industrial, el puerto y el cordón frutihorticola y promover las nuevas industrias del conocimiento.

Lo que proponemos no es otra cosa que poner toda la fuerza de Mar del Plata y Batán a trabajar mancomunadamente, acordando políticas y acciones que comiencen a ejecutarse de manera urgente pero que se mantengan en el tiempo cualquiera sea el color político que gobierne.

(*) Abogado

Ex Concejal por Acción Marplatense

Ex Presidente Comisiones de Hacienda y Legislación HCD

Ex Secretario de Cultura Municipal