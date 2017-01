Hasta Alfonsín desconfía del éxito de “Cambiemos”

No tiene desperdicio la nota de “LA CAPITAL” a Ricardo Alfonsín en su edición del domingo. Revela, confiesa “tengo miedo de que a Cambiemos no le vaya bien”. Aunque obvió la propia responsabilidad, castigó “la falta de firmeza”, de los dirigentes de la conducción nacional y los instó a hacer oír su voz, de todos modos no tiene fe de que eso baste para que la situación se modifique en 2017. Por el contrario profundizó sus críticas y su pesimismo porque “lamentablemente durante este primer año, por lo menos respecto a las decisiones que se toman desde el Ejecutivo, el partido no ha tenido ninguna posibilidad de hacer oír su voz o no ha querido, o no sé”.

Luego disparó una serie de confesiones que viniendo de un radical e hijo de Don Raúl, deslegitima de toda posibilidad de inocencia con el abierto reconocimiento de que “nunca tuve ninguna duda de cuál podría ser el rumbo de un gobierno del PRO”. A lo mejor sea necesario recordarle al diputado nacional Ricardo Alfonsín lo que dijo el ex presidente Alfonsín refiriéndose a la opción indubitablemente radical para ocasiones como ésta que hoy, pretendidamente, agobia a su hijo: “Nosotros vamos a afirmar que no creemos que la sociedad se haya derechizado, pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la UCR, en todo caso, es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora”.

Los representantes del Morena -que Ricardo conduce- de la 5a.sección electoral incluidos el vicepresidente del comité provincial, Carlos Fernández y el local Mario Rodríguez que de vez en cuando calzan boinas y verbo encendido, se entusiasmaron, desde luego, cuando el jefe los “instó a levantar la voz”. Pero tal vez al advertir que el anfitrión era Rodríguez, entendió que la prudencia suele convenir más que el llano hostil, y paternalmente, previno que la crítica no debe significar el pase a la oposición. Un viejo radical socarrón, insospechable y didáctico explicaba ayer, en divertida ronda de cafés: “hay que saber leer a los correligionarios…, es año de elecciones legislativas, verán uds. con sorpresa cuál es el resultado el 20 febrero en la reunión nacional de Córdoba. Al salir las caras dirán quiénes serán los desahuciados y cuáles los que tendrán otra oportunidad”.

Aquí será más engorrosa

Otro de los reclamos de Ricardo Alfonsín en el encuentro del sábado es que la UCR vaya con su lista a la contienda interna y que nadie se integre a las una o dos listas de “Cambiemos”. Esto último viene organizándose para hacer carne el anhelo de María Eugenia Vidal y de Mauricio Macri de reunir a todos sus seguidores en una sola boleta. El concejal Juan Aicega hace una semana concibió una conducción genuinamente del PRO para trabajar con ese objetivo y muy cercano a él hay algunos radicales como Nico Maiorano que trabaja con el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Para que nadie dude Vilma Baragiola proclama libremente que él acatará el mandato que provenga del gobierno que integra. Más discreta, pero no menos entusiasta oficialista es la jefa del bloque de concejales Cristina Coria. Todos ellos heridos por el destrato de Maxi Abad en la interna local y con apetencias de reelección van más bien por la revancha interna. Vilma, por si fuera poco no tiene empacho en confesar “voy a ser la candidata de Arroyo en 2017”. Para colmo Suso Porrúa le dio una manija bárbara cuando declaró que a los del comité los votaron 900 personas y a Vilma la votan todos días 90 mil personas.

Interna por todos lados

El secretario de Acción Política del comité Tato Serebrinsky -los enemigos de mis enemigos son mis amigos- de vuelta cercano a Mario Rodríguez, presidente del comité, rechazó que sea tiempo de candidatos. Carlos Katz desde Balcarce se autoproclamó como Puglisi, vice partidario. El titular no cesa de atacar públicamente las medidas que le disgustan de Arroyo y cada vez más frecuentemente vota en contra -de su propio gobierno al fin- en el Concejo Deliberante. Y se dice que anda en la eventual creación de un interbloque y no para asistir, precisamente al intendente.

El panorama se completa con bronca a granel por la designación del ex secretario de Emiliano Giri, en el IOMA. Se trata de Agustín Neme, beneficiado dicen indiscretos correligionarios por la mano de Maximiliano Abad, tan cercano según las mentas a la gobernadora y al presidente de la Cámara de Diputados y al discreto pero poderoso urdidor cuyano Ernesto Sanz. Los más molestos inclusive cuentan las varias y amables fotos que en los últimos tiempos lo unieron en actos sociales como políticos, a Giri que libre pugna desesperadamente por la resurrección. A propósito al que mencionan con sueños de parecerse a Lázaro desprendiéndose de las sábanas y ataduras, lejos del Caribe y mostrándose como uno de “los armadores” de la próxima lista.

No está muerto quien pelea

Se afirma en el refrán Lucas Fiorini y sigue, ahora con “CREAR” como si nada hubiera sucedido. No sólo lo afirma con la renovada pintura de los muros con su solo nombre como proclama política sino con la renovada militancia barrial. Estuvo con su plana directiva en un barrio el “Independencia”, donde se asienta un grupo asistido desde hace varios años y correspondido por los militantes. Y hay otros encuentros no menos significativo como la reunión con sus compañeros más cercano con el ministro de Gobierno de la provincial Joaquín de la Torre. Obvio que lo tratado es “top secret”, pero quien puede dudar que se habló largo y tendido del episodio vinculado con su renuncia y consecuente expulsión del massismo, del futuro inmediato y, fundamentalmente, de la actividad del “CREAR” y de la función de sus concejales, el mismo Fiorini y Alejandro Carrancio que dejaron en orfandad a Cristian Azcona en el bloque del FR. Con respecto a la nueva situación el mismo titular de la UCR, en declaraciones periodísticas reconoció que esta circunstancia cambia el panorama futuro del Concejo Deliberante.

Se confesó de la Torre

En excelente reportaje efectuado por un sitio local de noticias el ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, tras desmentir con firmeza que sus tareas de acompañamiento al gobierno municipal de Carlos Arroyo sea una virtual intervención a esa gestión, explicó, detenidamente que se trata de mera asistencia y apoyo a la tarea que se cumple a través del diálogo e intrercambio de ideas sobre requerimientos, necesidades y marcha de la solución de necesidades de Mar del Plata. Habló de política y en este aspecto hubo algunas definiciones y relaciones que dejan margen para presunciones. Por ejemplo -chocolate por la noticia- que habla con Fiorini y que también lo hace con Santiago Bonifatti que le pareció “un tipo interesante”. Acá se podría agregar, no porque tenga algo ver, sino para aprovechar la mención del nombre que se ha confirmado por diversos medio que el partido de Pulti está en la perspectiva de una interna. Esto es si no hay acuerdo en diversos temas. Entre otros estaría en problemas y deshojando margaritas -me voy me quedo, me uno a Bonifatti, le juro a Gustavo que no hago más trastada y voy en su lista- quien si no Héctor Rosso.

Guarda si se habla todo Manino

Hay que recordar que en su paso como secretario de Seguridad de la Municipalidad del diputado Manino Iriart, trabajó muy seria y profundamente, pateó muchos hormigueros, descubrió cosas y también amigos honestos y bien intencionados. La precisión con que apunta y no empezó con chicas si no a lo grande sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense y en especial a las unidades penitenciarias de Batán y Dolores. Concretamente menciona al jefe del Complejo Este, inspector mayor Omar Herrera. Hay temas muy graves como la introducción de un rervólver 38 el día que la gobernadora visitaría el penal, tráfico de productos no declarados-tóxicos, en los camiones de residuos, fugas facilitadas, proveedores. Manino no sólo tiene amigos de probada honradez y firmeza que atestiguan sino que hará valer su cargo, su función de secretario de la comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados de la Provincia para que el tema sobre el que trabaja y el que incluye 15 puntos, goce de la atención de la propia gobernadora.

Hechos no palabras

Hay gente tanto del empresariado como de los sindicatos y de diversas organizaciones del puerto que esperan “que tantas visitas de funcionarios de la Provincia, de la Nación y de la política que cada vez más asiduamente andan por el puerto, vienen con prensa y hacen anuncios, concreten alguna vez algo en serio”. La punzante declaración proviene de la novel agrupación partidaria “Mar del Plata, Puerto Región”. El “MRP” que entre otros presiden Daniel Sosa, Carlos Sepulveda, Lalo Sasali y Ana Leonelli, está dispuesta no a ejercer liderazgo alguno sino a promover la atención no sólo de los protagonistas del puerto sino a la amplia jurisdicción del sector a fin de que se entienda que mucha gente vive del puerto y todos vivirán mejor cuanto más gente haya que reclame las soluciones postergadas.