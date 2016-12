Homenaje a jubilados de Obras Sanitarias

Durante el transcurso de un emotivo acto que sirvió para reconocer el paso por la empresa de los trabajadores jubilados en este segundo semestre del año, Obras Sanitarias despidió el 2016 en su sede de French al 6700 y agasajó a los agentes que están cumpliendo 25 y 30 años de actividad. En la oportunidad, también se entregó una distinción al ex director de OSSE, Oscar Goñi, quien se desempeñó en el cargo por un período de cinco años.

El presidente, Mario Dell’Olio; la vicepresidenta, Viviana Bolgeri; el director Daniel Díaz y la síndico Mabel Segura compartieron con los trabajadores una particular jornada festiva que supo además de la participación de familiares de los homenajeados y compañeros en actividad.

Los sanitaristas que se jubilaron en esta segunda parte del año son: Germán Herrera, Carlos Guerra, Claudio Izaguirre, Roberto Bruzzone, Juan Manuel Sarandón, Miguel Rossi, Raúl Romero, María Luisa Calcagno, Fernando Alley, Cecilia Trenta, Silvio Cisano, Darío Da Cruz Vaz, Ana María Caldararo, Abel López, José María Rava y Justo Villarruel. Por su parte, están cumpliendo 30 años de servicio: Fabián Fernández y Carlos Castellán mientras que 25 años de labor en Obras Sanitarias celebraron Marcelo Peruzzaro, José Stinziano, Víctor Cerban, Roberto Di Genares, María Elisa Varela, Natalia Massaro, Raúl Debenedetti y Claudio Cislaghi.

Dell Olio quien, tras insistir en que la gestión empresaria “la compartimos entre todos, desde la primera a la última persona que integra OSSE”, no dudó en recordar aquel primer acto para rendir homenaje a los trabajadores, en el año 2008: “Este tipo de reconocimientos era algo que se imponía. Sabíamos que potenciándonos en conjunto las cosas iban a salir mejor, sin dudas”. El presidente de Obras Sanitarias aprovechó la oportunidad para alentar a “seguir con el esfuerzo diario”, en pos de objetivos por el bien de la comunidad y, en este sentido, hizo alusión a la obra del Sistema Acueducto Oeste: “Próximamente vamos estar licitándola. Se trata de una obra que abrirá el futuro de la generación de agua por los próximos 50 años”.

Por último y subrayando que OSSE “es una de las primeras empresas en consideración el país”, Dell’Olio dijo que “con honestidad y discusión seria” se continuará avanzando sobre los próximos emprendimientos.

El acto continuó con la entrega de distinciones y menciones a jubilados, agentes que celebran 30 y 25 años de actividad, y con el reconocimiento a Goñi quien, para el presidente de la empresa, “sólo dejó de ser el director, no de ser nuestro compañero. Vaya nuestro agradecimiento por haber estado siempre a disposición”.