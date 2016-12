Hugo Varela propone “La guitarra indomable”

Fiel a su público que lo sigue desde hace años, el multifacético Hugo Varela regresará este verano a Mar del Plata. Desde la sala Melany, del complejo Radio City Roxy (San Luis 1750), el músico propondrá “La guitarra indomable” a partir del lunes 2 de enero.

“Es un espectáculo humorístico, con monólogos, canciones nuevas, artefactos extraños y de todas las categorías y juegos, habrá participación del público”, contó Varela, fiel a sí mismo desde hace tiempo.

Y destacó que en el show arranca “con cosas sencillas” y luego complejiza e incorpora historias a medida que el espectáculo avanza.

“Es un show que hice por varias provincias y ahora lo reestrenamos en Mar del Plata”, agregó y recordó que hacía varios años que no traía obras a esta ciudad. Lo último que realizó fue el recordado dueto que formó junto a Cacho Garay, una combinación en la que el mendocino aportaba su humor campechano y Varela mostraba sus artilugios musicales. “Cacho era tan veloz lo que hacía que no lo alcanzaba”, río, “después me fui por otros lados”, dijo.

Y reconoció que en Mar del Plata se encuentra con “un público que me sigue fielmente”, más el turismo de diversas provincias que siempre dicen presente.

El artista reconoció tener cautela en torno a la venta de entradas para su show. “No digo, la vamos a reventar, la verdad es que vamos a pelearla, todos”, dijo en relación a la temporada veraniega.

“Uno es optimista, le vamos a poner onda y así pienso que puede llegar a ser una buena temporada, pero también soy realista, se que va a estar todo muy tranquilo”, finalizó.

Cabe señalar que Varela nació en Córdoba. De chico arrancó con la música de la mano de la guitarra y la poesía, herencia de su padre y de su madre, en tanto, heredó el dibujo y la artesanía, elementos que son sumamente intrínsecos a su propia identidad artística.

A los16 integró un grupo de rock (Los Teen Dover´s) y grabó sus primeros discos como autor e intérprete. Se recibió de Maestro Normal Nacional y luego comenzó Arquitectura. Más tarde se estableció en Buenos Aires.

Fue en la costa Atlántica, en la ciudad de Villa Gesell, donde Varela empezó a desarrollar su lado más histriónico en el café que abrió junto a unos amigos, El grillo. Más tarde y tras esas experiencias, arrancó definitivamente en la senda del humor como solista y luthier, una carrera en la que viene renovándose desde hace tiempo.