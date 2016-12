Importantes tips para correr en verano

La alta ingesta de comida por las fiestas de fin de año y las buenas temperaturas incentivan a muchos a seguir sus actividades deportivas del año durante las vacaciones. Gracias a la extensa costa que presenta la ciudad, salir a correr es una de las alternativas más elegidas, pero la exposición al sol y al calor agobiante de la temporada estival puede perjudicar el rendimiento y traer consecuencias negativas para la salud.

LA CAPITAL dialogó con Javier “Pipo” Gelves, responsable de uno de los grupos de “runners” que cuenta la ciudad, y le consultó sobre los consejos más importantes para quienes quieran encarar la actividad en verano.

Elegir bien el horario

La temporada estival trae consigo temperaturas altas, sobre todo durante el mediodía. A raíz de esto, profesionales aseguran que lo aconsejable para hacer actividad deportiva es elegir los horarios de la mañana, antes de las 10, o la noche, una vez que cae el sol. El clima más fresco ayuda a mantener las condiciones del cuerpo en un nivel estable y apto para el ejercicio.

“Al mediodía y a la tarde, los momentos en los que el sol está más alto, no se recomienda salir. Igualmente, aquellos deportistas que están más avanzados se encuentran más acostumbrados al calor porque las carreras se hacen con ese clima”, exceptuó Gelves.

Alimentarse bien

Para aquellos que eligen el turno de mañana para correr se les aconseja que hagan una buena cena la noche anterior, en lo posible con los macronutrientes que provienen de los carbohidratos, y que el desayuno previo a salir de casa sea liviano.

“De esta manera, el deportista mantendrá los niveles de azúcar en sangre normales como para desarrollar la actividad, pero una vez que se finaliza, sí se debe consumir un buen desayuno”, explicó el especialista.

Para los que eligen las últimas horas del día, en tanto, se les sugiere que intenten mantener ciertas costumbres que ayuden a evitar inconvenientes en la salud y que mejoren su performance a la hora de entrenar.

“Como el amauterismo obliga a quienes practican el deporte a tener que hacer otras actividades durante el día, se recomienda una buena colación antes de iniciada la actividad. Esto no se debe hacer a menos de dos horas de comenzar el ejercicio porque si no el cuerpo lo lleva como peso y no llega a pasar al tracto digestivo para utilizarse como energía”, explicó el entrenador.

Hidratación

Antes, durante y después resulta fundamental tomar los cuidados necesarios para mantener el cuerpo hidratado.

“No sólo pueden hacerlo con agua, sino también con bebidas deportivas que cuentan con sales minerales que es lo que más se pierde a través de la sudoración. La sola ingesta de agua no ayudaría a cubrir las necesidades del cuerpo tras al actividad”, advirtió Gelves.

Para los novatos: gradualismo

El verano suele despertarle el deseo de comenzar una actividad a muchas personas que no se encuentran acostumbradas, es por eso que los recaudos deben ser aún mayores, comenzando la actividad de manera paulatina y preferentemente en las primeras horas del día.

“Es muy importante mantener una entrevista previa para hacer un plan de actividad progresivo, adecuado a la experiencia y resistencia de cada uno”, detalla Gelves.

“Los profes tenemos indicadores y herramientas para verificar si la persona se está adecuando a la actividad o le está costando. La idea es que se haga sin gran esfuerzo y que la persona pueda ir evolucionando en tiempo y distancia con el transcurso del tiempo”, dijo.

Hacerlo en equipo

Compartir una actividad física con otras personas ayuda a disminuir la deserción, a motivar la responsabilidad y a potenciar las metas iniciales.

Gelves asegura que las ventajas de hacer deporte en equipo, en especial aquellos que se consideran solitarios como el correr, ayudar a aumentar el sentimiento de solidaridad entre los integrantes y a hacer de la actividad deportiva un momento de esparcimiento y diversión.

Los síntomas de un golpe de calor

Gelves aseguró que “si la persona toma los cuidados necesarios” los golpes de calor en verano son totalmente evitables, pero las altas temperaturas pueden resultar contraproducentes y causarnos fuertes malestares. Algunos de los síntomas son:

-Aumenta la frecuencia cardíaca.

-Fuerte sensación de frío.

-Presencia de mareos y malestares estomacales.

-Dolores de cabeza

-Exceso de transpiración y, a continuación, falta de sudor.

En caso de sufrir algunos de estos síntomas, se aconseja cesar la actividad física, dirigirse a la guardia médica más cercana, mantenerse en un lugar fresco y a la sombra e intentar disminuir la temperatura corporal con paños mojados.