Insólito: roban histórica columna francesa del interior de Villa Victoria

Una columna de hierro fundido, francesa, de fines del siglo XIX, fue robada del interior de la Villa Victoria de Mar del Plata. Aún no se realizó la denuncia policial ante este insólito caso

Un nuevo dolor de cabeza para la cuestionada secretaria de Cultura de Mar del Plata, Silvana Rojas. En las últimas horas fue anoticiada acerca de un extraño episodio registrado en la Villa Victoria de Mar del Plata, como lo es la desaparición de una histórica columna de iluminación, francesa, de hierro fundido, de fines del siglo XIX y que alguna vez formó parte del centro cívico de la vieja Mar del Plata.

La columna, de más de cuatro metros de altura y un peso de más de 350 kilos, fue robada entre la noche del jueves y la madrugada del sábado, según pudo establecer LA CAPITAL. Villa Victoria cuenta con servicio de seguridad y vigilancia privada, pero nadie se percató de la sustracción.

“Para poder llevársela debieron intervenir entre tres y cuatro personas y para trasladarla seguramente necesitaron de un camión” precisó la fuente.

Si bien transcurrieron varios días desde que se constató el robo, no se formuló aún la denuncia policial.

Fue Nora Zamora, directora coordinadora y a cargo de la Villa, quien debió informarle a Silvana Rojas, secretaria de Cultura local, sobre el extraño robo. “En un principio -aseveraron desde la Villa- se quiso tapar el tema ya que no querían que trascendiera en los medios”.

De todos modos, a través de varias fuentes, LA CAPITAL pudo confirmar este robo que se suma a un hecho similar registrado en 2015, cuando desaparecieron dos farolas históricas.

La columna sustraída ahora forma parte de un conjunto de doce que se encuentran en la Villa. Como debían realizarse algunas reparaciones, se encontraba desde hacía meses tirada sobre el pasto en el jardín, en la zona lindera a la calle Quintana.

Se trata de un bien patrimonial y paradójicamente fue robado a horas de la realización de La Noche de los Museos. La columna de hierro fundido oportunamente formó parte de la iluminación del Centro Cívico de Mar del Plata a fines del siglo XIX. “Formaba parte del conjunto denominado la silla del tiempo” ilustró la fuente.

“Se que hubo un episodio…”

Todavía hoy, funcionarios del área de Cultura se mostraban contrariados con la situación, ya que tras reconocer el faltante de la pieza, ninguno supo precisar en qué momento ni en qué circunstancias desapareció.

“Sé que hubo un episodio pero no tengo detalles. Sé que algo pasó pero prefiero no decir nada para no meter la pata” le dijo a LA CAPITAL la directora coordinadora del área, Nora Zamora.

Tras alegar no estar al tanto de los hechos y asegurar que este mediodía se encontraba en el museo José Hernández -muy lejos de la Villa Victoria-, Zamora le aconsejó a este medio pedirle explicaciones a la jefa de Departamento a cargo de la Villa, Nora Gadea.

Telefónicamente la funcionaria reconoció la desaparición de la pieza pero prefirió no ofrecer más detalles. “Estamos en proceso de determinar qué sucedió”, señaló, indicando que de su parte todo quedará asentado en un informe administrativo.

Al ser consultada sobre las características de la columna, Gadea tampoco quiso explayarse. “Soy una empleada de carrera, entiéndame que no soy yo quien debería estar en este momento hablando de esto por teléfono”, se excusó.