Instalan un parque de diversiones pero la Municipalidad todavía no lo habilitó

El responsable de “Felimina Lunapark”, Federico Amador, aseguró ayer a LA CAPITAL que “presentamos toda la documentación requerida” para poder inaugurar el parque de diversiones que están montando en la manzana comprendida por la avenida Juan B. Justo y las calles Bestoso, Solís y Valentini.

El lugar de entretenimientos contará con “unos 14 juegos, todos de fabricación nacional” y la “estrella” es un carrusel de tres pisos, con ascensor incluido, que “es único en el mundo”, detalló el fabricante. El mismo recibió el nombre de “Titán de Luxe”.

Asimismo, estimó que la apertura del mismo se podría realizar para “Reyes, el 6 de enero” aunque aclaró que “dependemos de la autorización municipal” y reiteró que “ya presentamos toda la documentación requerida”. El gobierno municipal, por su parte, aseguró que faltan documentos (ver recuadro).

Amador, que regentea la calesita instalada en la Plaza Mitre, se dedica “desde hace 55 años a la fabricación de juegos infantiles y me especializo en carruseles” y señalando a su última creación detalló que “es el único en el mundo que tiene tres pisos, con ascensor para personas discapacitadas, y mide 14 metros de alto por 12,5 de diámetro”.

Un parque de diversiones

Además, contó que la empresa de su propiedad “recibió varios premios, el último en noviembre pasado, en Orlando” y reseñó que también recibieron distintas condecoraciones en exposiciones del rubro, como las realizadas este año en “Dubai y Barcelona. Permanentemente viajamos y estamos con los colegas de todo el mundo porque además somos exportadores”.

Los juegos están diseñados para “niños y adolescentes” y en el parque habrá desde autitos chocadores hasta mini montaña rusa, sin olvidar el carrusel.

“Es un parque de diversiones -destacó Amador- acá no habrá ni kermés ni cerveza ni espectáculos nocturnos”. El mismo abrirá de 18 hasta medianoche y no cobrará entrada, sino que se abonará individualmente cada juego.

Asimismo, destacó todo el trabajo realizado en el terreno en cuestión, al que “lo tuvimos que nivelar” y aclaró que “los árboles que talamos fueron autorizados por la municipalidad porque estaban muertos. Además, vamos a poner la misma cantidad que sacamos en la vereda”.

En cuanto al tiempo de instalación del parque, el responsable sentenció que “el público decidirá”.

En tanto, ayer por la tarde, continuaban las tareas de instalación de los distintos juegos mientras que desde un gran cartel de la inmobiliaria Gustavo Teruel, sobre la avenida Juan B. Justo, se invitaba a comprar la “manzana completa” de 7470 metros cuadrados.

Sin embargo, en la mencionada firma se desligaron del terreno y aseguraron que todo lo relacionado con la operación “corrió por cuenta del martillero Nicolás Cichelo”.

Trámites

El pedido de habilitación municipal por parte de la empresa Carrousel Park SRL ingresó vía web a la Municipalidad local el pasado 30 de noviembre, trámite que fue derivado a la secretaría de Obras y Planeamiento (ver recuadro), que deberá decidir su lo habilita o no.

Asimismo, desde la delegación municipal del Puerto derivaron una denuncia de vecinos aunque aclararon que “nosotros no decidimos, lo único que hacemos es derivar la documentación recibida. Nuestros inspectores no pueden hacer nada hasta que no haya actividad comercial”, señaló el titular de la entidad, Luis Ignoto.