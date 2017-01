Intendentes avisan que el peronismo bonaerense “debe ir a una primaria”

De recorrida por la costa, donde buscan sembrar los vínculos que piensan cosechar en la previa de las legislativas, los intendentes del Grupo Esmeralda Juan Zabaleta (Hurlingham), Eduardo “Bali” Bucca” (Bolívar) y Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa) avisaron que “el peronismo tiene que ir a una primaria” para lograr “una renovación” dirigencial.

El grupo, integrado también por Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Gabirel Katopodis (San Martín), dio sus primeros pasos a mediados del año pasado. Desde entonces hasta aquí construyeron un espacio “con mucha responsabilidad institucional y de gobernabilidad”, según comentaron. Y pusieron como ejemplo el acuerdo con la gobernadora María Eugenia Vidal para garantizar un Fondo de Infraestructura para los municipios.

“Creemos que el peronismo tiene que ir a una primaria, que la discusión tiene que ser pública. Creemos también en un proceso de renovación, pero no solamente en función de las edades, sino también de tener la cabeza muy abierta para interpretar las demandas”, dijo Zabaleta a LA CAPITAL. “Vamos por un peronismo responsable, generoso, abierto en el debate, participativo”, postuló.

Siempre se dijo que el Grupo Esmeralda esperaba que el ex ministro Florencio Randazzo se decidiera a ser candidato para encolumnarse detrás suyo. Pero la paciencia parece haberse terminado. “Esto no es un consultorio médico donde hay que esperar. Hay demandas. Nosotros queremos hacernos cargo de las demandas en la provincia de Buenos Aires”, definió Zabaleta.

También se dijo que coqueteaban con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Pero al tigrense lo dejan afuera de un posible acuerdo con otros sectores peronistas. “El diputado Massa construye su propio espacio, que es el Frente Renovador. Hay que animarse a conducir los destinos del peronismo. En absoluto lo vemos en la discusión del peronismo”, diferenció el jefe comunal de Hurlingham.

¿Qué pasa con las caras conocidas, como las de la ex presidenta Cristina Fernández o el ex gobernador Daniel Scioli? ¿Habrá lugar para ellos en la mentada “renovación”? De Jesús aseguró que este grupo de intendentes, reivindicador de las conquistas sociales “de los pasados doce años”, no hablará mal “de ningún dirigente” ni tirará “a nadie por la ventana”. Y aclaró: “La política no se hace de esa manera, sino que se hace de manera constructiva, con propuestas y en busca de soluciones”.

Esa forma “constructiva”, a su juicio, se nota en el diálogo que mantienen con el gobierno provincial y también “en el Congreso del Partido Justicialista, en el que se pudo lograr una mesa de unidad en la que estemos todos sentados y haya un representante por cada sector”.

La relación con Vidal no es la misma que con el presidente Mauricio Macri. Los intendentes advirtieron que la famosa “explosión de la obra pública” del Gobierno nacional todavía no llegó a sus distritos. Y denuncian que no tienen los mismos privilegios que los intendentes del mismo color político del primer mandatario. “Puede ser que alguno de Cambiemos, que además sea del PRO, tenga obras nacionales, pero en otros distritos eso no se está viendo”, lanzó De Jesús. “Vemos con preocupación la decisión del presidente de la Nación de establecer vínculos solamente con los intendentes de su propio espacio. A nosotros hasta nos angustia, porque tenemos las mismas necesidades”, completó Zabaleta.

Entre las metas del Grupo Esmeralda está la construcción de un espacio sólido en la Legislatura bonaerense. “Eso sería muy importante y lo venimos trabajando. Hemos estado reunidos con legisladores de Mar del Plata y la sección. La idea es que esto se pueda consolidar con un interbloque de más de 20 diputados”, comentó Bucca. Entre esos legisladores que acompañan al Grupo, De Jesús mencionó a dos marplatenses: Alejandra Martínez y Rodolfo “Manino” Iriart.

De momento, según Bucca, el objetivo principal es “concentrarse en las necesidades de la gente” y “tener el termómetro exacto de lo que hoy está sufriendo el pueblo bonaerense”.