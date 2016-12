Julián Domínguez pidió “un frente bien amplio” que incluya a Cristina

El ex diputado nacional consideró que el peronismo debe "elegir a los más capaces" para las PASO del próximo año. Aseguró que la ex presidente es "la dirigente más importante de la oposición".

Julián Domínguez, ex diputado nacional por el Frente para la Victoria, dijo que las PASO del año próximo deben permitir al peronismo “elegir a los más capaces” de cara a las elecciones legislativas, y pidió la conformación de “un frente bien amplio en lo interno” que incluya a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En esa línea, consignó que la ex mandataria es “la dirigente más importante de la oposición”, y sostuvo que “al peronismo no le sobra nada”, sino que, por el contrario, tras la derrota electoral en las últimas elecciones presidenciales lo que debe hacer es “salir a buscar a mucha gente que se ha ido”.

“El futuro no es por ruptura sino por síntesis. Por eso es necesario construir un frente bien amplio en lo interno, con todos, que resuelva en internas quiénes lo van a conducir, quiénes son los nuevos liderazgos, y que tenga la originalidad de ir por lo que falta en la Argentina”, postuló esta mañana Dominguez en declaraciones a radio Rivadavia.

En ese contexto, entendió que “la tarea del peronismo es resolver políticamente los hombres que sean más competitivos y lo representen”, y agregó que “ojalá podamos tener unas PASO bien potentes para elegir a los hombres más capaces que representen al peronismo; es lo que mejor que le puede pasar al país y a la provincia”.

Durante la entrevista, Domínguez consideró como “parte del pasado” al ex candidato a gobernador Aníbal Fernández, y sostuvo que “no vale la pena perder un solo minuto” para referirse a él, luego de que resultara derrotado en la provincia de Buenos Aires por la ahora gobernadora María Eugenia Vidal.

Además, reclamó la construcción de “una nueva mayoría parlamentaria” que desde el Congreso procure que “Argentina recupere el camino de la defensa de lo nacional, de la defensa de la industria, de la defensa del Mercosur, y del diálogo para la concertación social”.

Por otro lado, el ex funcionario durante el kirchnerismo dijo sentir “mucha bronca” frente a los casos de corrupción durante esa gestión, pero indicó que “el problema es que esto no nos permita ver lo que pasa en la Argentina” en este momento, bajo la gestión de Cambiemos.

En este punto, sostuvo que “la corrupción es como un tsunami, que se lleva todo puesto”, y afirmó que, “al primero que se lleva puesto es al peronismo”.

Durante la entrevista, Dominguez se rió por “todos los supuestos que se construyeron” a partir de su participación, el viernes último, “como un vecino más”, de la inauguración de dos nuevos hospitales en la localidad bonaerense de José C. Paz, distrito encabezado por Mario Ishii, y a la que concurrió también la gobernadora María Eugenia Vidal, el ex presidente Eduardo Duhalde, el intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, el ex jefe comunal de San Miguel y ex carapintada Aldo Rico y el ex legislador provincial José Ottavis.