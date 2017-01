“La construcción con esta gestión no tiene un enemigo en el Estado”

Ante la opinión vertida por el Foro de la Construcción, en relación a las obras anunciadas por el gobierno municipal, el área que encabeza el arquitecto Guillermo de Paz, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, dejó en claro que “no compartimos el reclamo porque no podemos identificar la demora en las obras de nuestro primer año de gestión”.

La Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, a cargo del arquitecto Guillermo de Paz, se refirió a las declaraciones vertidas por el Foro de la Construcción. “Resulta extraña y sorpresiva la solicitud publica, pidiendo agilizar obras anunciadas por el gobierno en la ciudad. Nuestra área tiene el convencimiento que debe haber una confusión o las entidades cuentan con información inexacta”, expresaron al respecto.

“No compartimos el reclamo porque no podemos identificar la demora en las obras de nuestro primer año de gestión. Creemos en el diálogo y siempre hemos estado predispuestos al mismo. Dentro de un intercambio franco, si se vieron cuestiones que podríamos haber mejorado para acelerar los procesos, se nos deberían haber planteado, dándonos la oportunidad de respuesta a las posibles ineficiencias”, señalaron desde la Secretaría.

“Nuestra vocación está centrada en encontrar soluciones a los problemas de la ciudad, en el área que nos compete y por tal motivo, uno de nuestros objetivos es el desarrollo del sector de la construcción y su plena ocupación”, profundizaron a través de un comunicado.

“En el transcurso del año y un mes de gestión, se formuló un plan del cual surgen las obras. Debido a la imposibilidad presupuestaria municipal de concretarlas, se gestionaron los recursos necesarios para su financiación ante los gobiernos provincial y nacional. Se elaboraron los proyectos, se confeccionaron los pliegos y se tramitaron los convenios con las jurisdicciones aportantes”, agregaron.

Las obras

Luego de cumplimentar todas las etapas administrativas de rigor, a partir del mes de octubre, se licitaron, adjudicaron e iniciaron obras por $84.600.000, se licitaron obras sin propuesta empresaria por $43.000.000 y se comenzaron procesos de renegociación por obras paralizadas durante la gestión anterior en agosto de 2015 por $74.600.000. “Creemos que dentro de la coyuntura en la que nos toca gestionar se ha trabajado con la mayor eficiencia posible”, afirmaron.

Con relación a la obra privada, desde Obras y Planeamiento Urbano dejaron en claro que “hemos trabajado mucho en la activación de expedientes, y en resolver con la mayor celeridad posible todos los proyectos de inversión que arriban a la ciudad a pesar de las serias dificultades que tenemos con el gas. Es así que se han iniciado o están por comenzar varios miles de metros cuadrados. Estamos demostrando acabadamente que la construcción con esta gestión no tiene un enemigo en el Estado, que no somos una máquina de impedir que demore eternamente los proyectos sin ningún tipo de definición”.

“Hubo importantes avances”

No obstante, aclararon que “entendemos a las entidades del sector, ya que este no es el mejor momento por el que atraviesa la industria de la construcción y en nuestra ciudad esto se ve agravado por la crisis en la provisión de gas” y manifestaron que “esta situación no es responsabilidad de la actual gestión, esto es la consecuencia de la falta de inversión en infraestructura en más de una década”.

“En este sentido – continuaron – creemos que es apropiado aclarar que la construcción de las obras de refuerzo en el sistema de gas, necesarias para restablecer las conexiones para los nuevos usuarios, no se encuentran dentro de la incumbencia municipal, pero esto no implica que nos desliguemos de la situación. Al igual que las entidades del Foro, desde la actual gestión se ha solicitado ante las autoridades nacionales y provinciales la asignación de recursos para estas obras, planteando lo imprescindible que son para el futuro de la ciudad”.

Además, desde el área que encabeza el arquitecto Guillermo de Paz informaron que “teniendo en cuenta la gravedad del problema energético que se sufre a nivel país, se debería considerar que en tan solo un año hubo importantes avances, que seguramente no resultan suficientes para quienes padecen el problema, pero nos acercan a una solución que cuando asumimos hace poco más de un año estaba lejísimo”.

“En este corto tiempo, en el que se debieron cumplir pasos administrativos ineludibles, las autoridades nacionales han contemplado la situación priorizando la obra, incorporándola en su presupuesto del 2017 (el primero de su gestión) y hace pocos días atrás, públicamente, el Ministro Rogelio Frigerio, hizo el anuncio de su realización”, manifestaron.

“Es verdad que el sector viene reclamando sobre este problema desde 2014 y aún no hay precisiones sobre la fecha de licitación, que tan solo se conoce que se deberá ejecutar con el presupuesto de del 2017 en el transcurso del año, pero creemos que sería justo otorgar un poco de crédito al gobierno nacional, entendiendo que el año recién acaba de comenzar”, concluyeron a través del comunicado de prensa.