“La gente nos eligió para hacer oposición y no oficialismo”, dijo Azcona

Luego de que las autoridades partidarias despojaran a Lucas Fiorini del cargo de jefe de la bancada de concejales del Frente Renovador, Cristian Azcona, designado para ocupar ese mismo puesto, hizo referencia a algunas de las cusas que desencadenaron la crisis dentro de su bloque.

“La gente nos eligió para hacer oposición y no oficialismo”, sostuvo.

Azcona le dijo a LA CAPITAL que ahora espera tener una conversación con Fiorini y con el tercer integrante de la bancada, Alejandro Carrancio, para que ambos expliciten “cómo van a definir su situación personal”.

No obstante, el concejal no dejó pasar por alto algunos de los hechos que motivaron la sanción contra Fiorini desde el seno del massismo. En este sentido reprochó su reciente apoyo a algunas ordenanzas promovidas por la gestión del intendente Carlos Arroyo y su aparente falta de voluntad para incorporar al Frente Renovador a figuras de otros sectores políticos.

-¿Cómo sigue la situación dentro del bloque a partir de ahora?- le preguntó LA CAPITAL.

-Estamos esperando que nos envíen la documentación con la resolución que adoptó el Frente Renovador en relación a Fiorini para cumplir con los pasos administrativos que corresponden. El bloque seguirá manteniendo su papel, ejerciendo la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante. Por mi parte en las próximas horas hablaré con Fiorini y con Carrancio para saber cómo van a definir su situación personal.

-¿Y cuál es su deseo?

-Lo que ha pasado no es un hecho menor. Cuando uno se equivoca hay que tener la hombría de bien de reconocerlo. Ojalá que lo reconozcan y aporten con alguna solución a este conflicto. Desde 2013, con Sergio Massa trabajamos tratando de buscar los consensos a pesar de los disensos, pero en igualdad de condiciones. El Frente Renovador además no debe privarse de la posibilidad de recibir a quienes quieran sumarse con una mirada global de la ciudad. Por eso no nos podemos quedar encerrados en cuatro paredes, diciendo que lo que yo hago está bien. Ojalá que en las próximas horas se den estas conversaciones, pero es una decisión personal de ellos.

-¿Es razonable atribuir entonces este conflicto a las recientes votaciones a favor del oficialismo realizadas por Fiorini y por Carrancio, así como a una falta de apertura de ambos a dialogar con otros espacios políticos?

-Son dos cosas importantes. En la ultima sesión hemos votado diferente. Por ejemplo lo hicimos con la emergencia económica. En mi caso voté en contra porque el gobierno del intendente Arroyo no dio ni una sola explicación de lo que hizo con la emergencia anterior. Vemos una ciudad sucia, destruida, con muy poco trabajo, eventos que se dejan de hacer como es el caso de la Gala Zurich. El Frente Renovador ha sido siempre critico y constructivo. Pero no podemos perder de vista que la gente nos eligió para hacer oposición. Sin embargo algunos compañeros de mi bloque han acompañado cosas que hemos criticado. La gente espera que hagamos oposición y no oficialismo.

Por otro lado, negar la posibilidad de que haya otras personas en el Frente Renovador es cerrar el espacio.

-La diputada Graciela Camaño se quejó hoy de la cooptación, por parte del oficialismo, de dirigentes a cambio de ‘vituallas’. ¿Cree que este caso tiene que ver con eso?

-Seguramente eso va a ser materia de análisis. No quiero hacer un juicio de valor en este momento. Esto va a tener su tratamiento. Lo que hoy vemos es que lo que se había decidido con convicción para una votación después se cambió. Eso seguramente va a ser motivo de análisis y de una investigación.