La gestión de Arroyo logró aprobar 5 proyectos cruciales en el Concejo

Aunque la prudencia aconsejara todo lo contrario, la gestión del intendente Carlos Arroyo sometió esta semana a tratamiento del Concejo Deliberante, en una misma sesión, al menos 5 temas de crucial importancia.

Fue así como durante una jornada extenuante, los concejales debieron considerar el aumento del precio del boleto, el aumento de la tarifa de taxis, el aumento de las tasas, la declaración de emergencia económica y la convalidación de la designación de Mario Dell’ Olio como presidente de la empresa Obras Sanitarias.

En contra de algunos pronósticos, este jueves, en la que fue la última sesión de 2016, el gobierno obtuvo aprobaciones en todos los casos.

Para lograrlo debió admitir enojo de algunos aliados y establecer acuerdos con la oposición.

Quedó a la vista que a pesar de que la alianza oficialista no está funcionando en la misma sintonía, el arroyismo puede contar por ahora con el guiño de algunos opositores para destrabar ciertos proyectos.

El tema más ríspido y sobre cuyo desenlace no hubo certezas sino hasta el final, fue el aumento del boleto. Presionados por las empresas y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) los concejales más cercanos al intendente Carlos Arroyo se debieron esforzar para superar el problema que generó la negativa de los radicales Mario Rodríguez y Eduardo Abud y del edil José Cano a apoyar la medida.

El mismo jueves consiguieron el acompañamiento de dos concejales del Frente Renovador, Lucas Fiorini y Alejandro Carrancio, para sumar dos votos que permitieran que la tarifa pasara a valer $7,97.

Si bien Rodríguez y Cano se mantuvieron en su negativa, el radicalismo elaboró una estrategia para convencer a Abud de cambiar de parecer y para justificar por qué sí acompañaría la suba del boleto.

Fue así como la UCR impuso una modificación al proyecto, incluyendo un artículo que decía que la tarifa de colectivos no volvería a sufrir un aumento durante un año y que, en el caso de ser necesario un incremento, la decisión sería adoptada por el intendente.

Ayer Arroyo sorprendió al vetar ese artículo, deshaciéndose de los condicionamientos que le había impuesto la UCR.

No se sabe si a partir de esa decisión los radicales tomarán alguna represalia. Sí se conoce que el veto no fue recibido con simpatía.

Taxis, tasas y emergencia

La incertidumbre que existía en torno al precio del boleto había condicionado el desarrollo de toda la sesión, al punto tal que hasta había hecho peligrar la aprobación de otros expedientes sobre los cuales existía un amplio consenso.

Uno de ellos era el del aumento de la tarifa de taxis, que terminó siendo convalidado por 23 votos a favor y 1 en contra.

De esta manera el valor de la bajada de bandera pasó a $27,60 y el de cada ficha a $2,30.

No había tanto consenso, en cambio, en relación al aumento de tasas.

Este jueves los concejales trataron las ordenanzas preparatorias fiscal e impositiva, que proponen subas generalizadas para los tributos municipales.

En el caso de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) el aumento es de un 14% promedio.

Pese a la controversia que hubo en las comisiones, ambos proyectos fueron respaldados por el interbloque de Cambiemos por lo que resultó aprobado por 12 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.

Ahora, para que el incremento de tasas tenga validez, deberá ser aprobado en otra sesión junto al presupuesto de 2017.

Otro tema que despertó controversia durante las últimas semanas fue la decisión de solicitar una nueva emergencia económica, por un plazo de 180 días, que le permita el Ejecutivo hacer uso de fondos afectados para pagar gastos corrientes.

En este caso los 12 concejales alineados con Cambiemos estuvieron de acuerdo con respaldar el proyecto. En cambio hubo 10 opositores que lo rechazaron y otros 2 del Frente Renovador (Fiorini y Carrancio) que se abstuvieron evitando que el presidente del cuerpo tuviera que desempatar.

Designación de Dell’ Olio

El quinto proyecto clave tratado este jueves fue la convalidación de Mario Dell’ Olio como presidente de OSSE. Su continuidad en el cargo fue resuelta por el propio intendente, en contra de los deseos de los radicales, quienes objetan su origen justicialista y su condición de ex funcionario del gobierno de Gustavo Pulti.

Arroyo está convencido de que Dell’Olio es uno de los mejores integrantes de su equipo y por eso no estaba dispuesto a ceder ante las quejas de la UCR.

En este caso, al momento de votar el expediente, esa discrepancia quedó totalmente expuesta. Los radicales votaron en pleno contra la continuidad de Dell’Olio. Sin embargo esa decisión no supuso ningún inconveniente para el arroyismo, que pudo imponer su voluntad gracias a los votos opositores de Acción Marplatense, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador.