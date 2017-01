“La música es lo único que me pone contenta”

“Soy la tataranieta de Pedro Luro, mi mamá me dijo que lo diga”. Entre risotadas, divertida, siempre angelada, Fabiana Cantilo recibió el reconocimiento a su espectáculo Proyecto 33 de parte de un grupo de vecinos de Mar del Plata. La distinción tuvo el aval del Concejo Deliberante local. Junto a Pipo Cipolatti, la dama del rock argentino, autora del disco Superamor, cantará esta noche en el teatro Provincial, para presentar justamente su enorme Proyecto 33, que contiene veintiséis canciones, dos de cada uno de sus trece discos.

“Son 33 años desde el primer disco que lancé con Los Twist”, arranca la vocalista, dueña de una voz fresca y protagonista de diversos momentos del rock nacional junto a músicos como Charly García y Fito Páez, entre muchos otros.

“Qué serio esta ésto”, dijo antes de que comenzara el breve acto informal, desde un salón del NH Hotel Provincial, donde la autora de “Mi enfermedad” recibió la dinstinción de manos de Marcelo Artime, uno de los impulsores de la iniciativa que encontró validación entre los ediles de Acción Marplatense.

Al lado de Pipo y de sus hijos, Fabi volvió a mostrar que lo une al cantante una amistad y una química envidiable. “Sin humor…”, se le escuchó decir, ante la desorientación de muchos de los periodistas que no podían seguir con sus preguntas. “¡Pasmoso fue el ensayo de ayer!, impresionante la banda que tiene esta señora”, dijo Pipo y recordó unas cuántas anécdotas que lo unen a Mar del Plata. “Tengo como antecedente las manos (puestas en la Vereda de las Estrellas del Hermitage) al lado de Víctor Laplace”, y evocó también viejos conciertos en el Waterland. “Me encanta todo lo que está pasando en los conciertos de Fabi”, agregó.

Cantilo viene de presentar esta misma propuesta musical en el teatro Maipo, en tres funciones con lleno total. Ella dijo estar satisfecha, “no solo por el éxito, sino porque me reencuentro con mi compadre (Pipo) para revivir y sanear un poco lo que pasó, porque me tuve que ir de Los Twist por cosas de la vida y entonces los junté en el mismo escenario a Pipo, Daniel Melingo, a Hilda Lizarazu, y a las hermanas Vidal, y esa es una de las cosas lindas además de la parte musical”, indicó.

-¿Qué relación encontrás entre tu música y tu vida?

-No hay separación, no se lo que es mi música… porque no es que yo no soy Bach o Beethoven, hago algunas cosas pero es la música que me gusta, es lo que me hace la música a mi, es mi relación con la música que es lo único que me pone contenta, que me saca de este planeta extraño, cuando escucho buena música, Colplay, Sting, Genesis, Peter Gabriel obvio, Yes, Anie Lenox, Madonna, Oasis, Aristimuño, folklore, tango… todo.

-¿Seguís padeciendo este mundo?

-Todo mal, la cosas feas, hay cosas linas, pero el maltrato animal, el maltrato a las personas humildes, eso me hace mal, pero bueno, yo trato de hacer mi pequeño trabajo de granito de arena y con mi actitud ser un ejemplo, a veces me deprimo y a veces me acuerdo de que estoy haciendo las cosas bien.

-¿Cómo te llevás con el título de dama del rock?

-No estoy pensando mucho en eso, cuando me encuentro con gente que me dice eso, me encanta, pero por suerte no pienso en eso, no pienso en los elogios. Ojalá que sirva de algo (la experiencia como una de las primeras mujeres del rock) porque fue un camino duro y no por los músicos, sino por los periodistas machistas de la época.