La prohibición de actos políticos-partidarios en las escuelas es “una cortina de humo”

“Es una cortina de humo”, aseguró el secretario general del Suteba General Pueyrredon, Gustavo Santos Ibáñez, sobre la nueva resolución que prohíbe la realización de actividades político-partidarias en las instituciones educativas bonaerenses. “Todo está escrito en el Reglamento General de las Instituciones Educativas que aprobó la legislatura en 2011, por eso no entiendo por qué se sale con esto ahora, creo que es una cortina de humo”, explicó el titular del Suteba local a LA CAPITAL.

Este lunes se conocieron detalles de la Resolución N° 7, con fecha del 16 de enero de 2017, donde se establece que “los edificios escolares, durante los días inhábiles, feriados y recesos escolares, o durante los días inhábiles fuera del horario de clases, podrán ser utilizados por las asociaciones cooperadoras u otras instituciones educativas, para la realización de actividades educativas, deportivas, culturales, recreativas y solidarias”. No obstante, se aclara que “en ningún caso podrán autorizarse actividades en las que se traten, de manera directa o indirecta, asuntos de carácter político partidario o se utilicen símbolos de partidos políticos”.

“Mientras se está desmantelando el Ministerio de Educación de la Nación, se reúnen representantes educativos del mundo en Capital Federal sin gremios, y en la Provincia no se convoca a paritarias; se lanza esta resolución”, dijo Santos Ibáñez quien acotó: “Llama la atención que algunos funcionarios declaren que había un vacío legal sobre el tema porque en el Reglamento está todo escrito”.

El representante del Suteba local recordó que en las escuelas “se hacen actividades en conjunto con organismos y organizaciones sociales, todas con fines pedagógicos, como el caso de la presencia de las Madres de Plaza de Mayo. Espero que al querer prohibir no se esté refiriendo a estas cuestiones”.

La decisión se adoptó a partir de que “la escuela de gestión estatal es inclusiva y es de todos, aún en feriados, fines de semana u horarios que no son hábiles. Creemos que la escuela puede prestarse para eventos de índole cultural, deportiva, social, que hagan a la solidaridad, pero no para actividades que sectoricen a un sector de la población”, explicó el funcionario.

A la vez aseveró que “el centro de estudiantes es de todos los estudiantes del colegio. El partido sectoriza. Las actividades del partido político deben ser ejercidas en otros ámbitos, no en la escuela, donde se debe abordar lo estudiantil y educativo”.

Aclaró que “esto no afecta para nada el funcionamiento de los centros de estudiantes, ni coarta la actividad política de los alumnos” y remarcó que “lo que no puede haber en las escuelas son actividades político-partidarias”.

“La escuela es un edificio público que pertenece a todos. Espero que no se pretenda coartar la participación”, por eso entiendo que esto “es una pantalla” y que “en definitiva no quieren hablar de lo importante que es la convocatoria a paritarias que ya deberían haberse realizado, o garantizar los 180 días de clases”.

Lo que sí y lo que no

El funcionario de María Eugenia Vidal subrayó que “si una asociación vecinal pide una escuela para juntarse con los vecinos a hablar de que el barrio está inseguro, es una cosa. Incluso, puede ir un concejal o un diputado a debatir; lo que no se pueden hacer son actividades partidarias”.

Explicó Finnochiaro que la decisión de implementar esta prohibición surgió porque en algunos municipios “se estaban utilizando las escuelas los fines de semana para actividades político partidarias sin autorización de la Dirección General de Escuelas”.

Finocchiaro manifestó que se permitirá el debate de ideas “siempre y cuando estén representados todos los sectores, pero estará vedado cuando se quiera teñir el espacio de reflexión de un sólo color político- partidario ya que los partidos deben promover estas actividades en espacios concebidos para ese fin”.

“La escuela es de todos porque es de gestión estatal y la pagamos todos con nuestros impuestos. Muchas veces pasó que con recursos públicos hay que pagar la limpieza, los materiales o el mobiliario que se rompió en una actividad de este tipo”, dijo.

El funcionario bonaerense expresó que la medida intenta preservar a la escuela en su función pedagógica y a las actividades que en ella se desarrollan “en correspondencia con el espíritu y con los objetivos de los lineamientos curriculares”.

El funcionario precisó que la resolución no fue adoptada de manera aislada sino que integra una serie de medidas tendientes a la “normalización del espacio escolar”, como lo fue la modificación al Código de Faltas que introdujo un cambio en las penas para quienes agredan y/o agravien a docentes.

Explicó que las sanciones para quienes incumplan la disposición “son las establecidas en el reglamento escolar”, pero analizó que “entendemos que va a primar la lógica”.

La resolución también establece que no podrán realizarse actividades con connotaciones raciales o que afecten los principios y fines establecidos por la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Tampoco se permitirá el expendio de bebidas alcohólicas, tabaco y la realización de juegos de azar, según dispone expresamente la reglamentación.