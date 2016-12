La salida de Ponce no altera planes

La baja del lateral izquierdo Fernando Ponce no alterará los planes que trazó Gustavo Noto, el flamante entrenador de Alvarado, para reforzar el equipo para la segunda fase del Torneo Federal A de fútbol.

El cuerpo técnico lamenta la baja del balcarceño, un jugador que fue titular en casi todos los partidos y capaz de desempeñarse en varias posiciones. Pero cuenta con alternativas para cubrir el lateral izquierdo, su posición natural. Nahuel Santos y el recuperado Mauro Castro jugaron en ese puesto durante gran parte de sus carreras, más allá de que pueden hacerlo en otros.

En ese sentido, Gustavo Noto y sus ayudantes están tranquilos. En consecuencia, los dirigentes seguirán buscando a los dos refuerzos apuntados desde el primer momento.

“Buscamos a dos jugadores puntuales y esperamos que puedan venir. No hay alternativas. Son esos y no otros”, valoró Gonzalo del Rio, uno de los ayudantes de Gustavo Noto.

Desde el cuerpo técnico no se quiere ni adelantar los puestos de los jugadores a incorporar. Pero a cualquier seguidor de Alvarado no se le escapa en qué posiciones hay menos recambio. Por caso, Compagnucci y Molina, los dos mediocampistas externos del equipo, no tienen reemplazos de la misma calidad.

Gustavo Noto, que regresó a Mar del Plata tras sus vacaciones, ayer recorrió la villa deportiva del club y se mostró muy conforme con todo lo que vio. Las prácticas comenzarán allí el próximo miércoles y la pretemporada propiamente dicha arrancará el domingo 8.

Argentinos de 25 de Mayo sería el rival de Kimberley



Confirmada la decisión de Círculo Deportivo de Comandante Otamendi de no aceptar la invitación a jugar la Copa Argentina de fútbol, el rival de Kimberley podría ser Argentinos de 25 de Mayo, el cuarto ubicado en la zona en el último Torneo Federal B.

El conjunto “verdiblanco” de esta ciudad iba a enfrentar en la primera fase a Sarmiento de Ayacucho. Pero el castigo que el Consejo Federal le puso a ese club por la agresión perpetrada contra el árbitro Sergio Elichiri cambió todo el panorama.

Círculo Deportivo, como tercero de la zona, fue invitado en primer lugar y desechó el convite. El último lunes el Consejo Federal le ofreció finalmente ingresar al torneo a Argentinos de 25 de Mayo.

Dicho club se encuentra con los mismos problemas que los otamendinos: jugadores de vacaciones y vínculos que se terminan con la finalización de este año.

Sin embargo, Sergio Benito, vicepresidente de Argentinos, le dijo al diario La Mañana de 25 de Mayo que tienen ganas de aceptar la invitación.

“Seguramente la respuesta será positiva. Pero vamos a analizar bien la situación y definir con qué futbolistas podemos contar para esa fecha. Hay que presentar una lista de buena fe porque, en caso de pasar el primer cruce, se continúa compitiendo en los primeros días de febrero”, manifestó.

“Es un lindo desafío, pero nos toma de sorpresa. La realidad es que no habíamos tenido en cuenta esta situación. Pero le hemos hecho frente a muchos desafíos y seguramente este no será la excepción”, concluyó.

En caso de que Argentinos acepte este ofrecimiento, la serie comenzará en 25 de Mayo y tendrá su segundo capítulo en la cancha de Kimberley. Trascendió que en esta fase de ida y vuelta los goles de visitante tendrán valor doble para desempatar igualdades en puntos y goles.

Brian Ramil se sumó a Banfield



El joven arquero Brian Ramil, proveniente de Al Ver Verás, ayer entrenó con Banfield y arregló de palabra su incorporación como refuerzo al club portuense para jugar el próximo Torneo Federal C de fútbol.

De este modo, el “1” se convirtió en el cuarto refuerzo del equipo. En la última práctica del año

ayer entrenaron los otros tres: Nahuel Roselli, Leonel Parra y Leonardo Barros. “Casi estamos con los refuerzos. Nos gustaría un mediocampista por izquierda”, dijo el entrenador David Mariscal.

En ese sentido ayer hubo un sondeo preliminar con Santiago López, un lateral o mediocampista izquierdo surgido en Alvarado, que viene de jugar en Andino de La Rioja.

El plantel banfileño fue licenciado hasta el próximo martes, día de inicio para la pretemporada. Desechada la posibilidad de jugar como local en Kimberley, los dirigentes banfileños arreglaron una reunión con sus pares de San Lorenzo para intentar jugar en el “Juan Montoya”.

Fixture

Ayer se confirmó el fixture del Torneo Federal C. Banfield, como se adelantó en la edición de ayer, cayó en la zona 3 de la Región Bonaerense Pampeana Sur con Atlético Miramar y Defensores de Vivoratá.

El equipo portuense tendrá fecha libre en la jornada inaugural y recién debutará el 12 de febrero recibiendo a Atlético Miramar. En la tercera fecha (19 de febrero) visitará a Defensores de Vivoratá, luego tendrá fecha libre y volverá a viajar el 5 de marzo para visitar a Atlético Miramar por la quinta fecha. Terminará su participación en la primera fase recibiendo a Defensores de Vivoratá el 12 de marzo