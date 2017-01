La temperatura de enero podría superar el promedio histórico

Con temperaturas que superaron los 35º, locales y turistas disfrutaron este sábado de un día de playa increíble. Con poco viento y un sol radiante, el mar fue el refugio elegido para escapar del calor sofocante de las carpas y la ciudad.

Sin embargo existen los que desconfían de las altas temperaturas y recuerdan aquellas tardes de playa donde el sweater o el buzo eran las prendas imprescindibles.

En diálogo con José Javier Merlos, profesor y especialista en meteorología, LA CAPITAL pudo acceder a las posibles razones de este incremento en la temperatura.

“Estamos en temperaturas levementes superiores a lo que es normal en esta época del año. La máxima media del mes de enero es de 26,7º para Mar del Plata. Todavía hay que esperar a que termine el mes pero seguramente terminemos con una temperatura media superior”, señaló y aclaró que el dato surge del relevamiento de los últimos 50 años.

El especialista aseguró que “la tendencia de este enero son temperaturas superiores a los 30 grados. De hecho, la semana que viene volveremos a alcanzarlas, sobre todo, a partir del día jueves”.

En cuanto a las fuertes tormentas vividas en los últimos días, Merlos sostuvo que las mismas responden a las características típicas de las “tormentas de verano”. “No es algo de este año, se da todos los veranos en la ciudad”, ratificó y disparó en contra de los predicadores del calentamiento global.

“No soy proclive a hablar del calentamiento climático tan abiertamente porque todavía se está estudiando. A veces le sirve a los periodistas para llenar espacios y a los políticos para justificar la falta de obra”, señaló.

En este sentido, sostuvo que el aumento de temperatura sufrido en la ciudad se debe a la ausencia de espacios verdes que contrarresten el aumento de los espacios urbanos.

“Ya está estudiado que las ‘manchas urbanas’ generan un aumento en la temperatura. Por eso, cualquier citadino va a tener la percepción que hay un aumento global de la temperatura pero no es por un cambio climático, sino es por el efecto del hombre a causa del crecimiento de las ciudades”, explicó.

Además de fomentar la creación de nuevos espacios verdes, Merlos aseguró que resulta fundamental una “nueva redistribución” de la población, sobre todo porque en los últimos años la misma en la ciudad ha crecido de manera exponencial y en focos concentrados.

Fenómeno mundial

Un estudio de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) aseguró que el año pasado fue el más caluroso desde que se tienen registros. La temperatura promedio fue de 13°9 C, es decir, 0°04 C mayor que 2015, que a su vez había batido el récord de 2014, según el informe presentado por la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Algunas de las conclusiones arrojaron que debido al aumento de temperaturas, el mundo “tiende a perder días templados, lo que afecta de manera desigual a las distintas regiones”.

Según Sarah Kapnick, una climatóloga del NOAA, “los cambios son más dramáticos en partes del mundo en desarrollo, donde hay una mayor concentración de población”.

En tanto en Argentina, especialistas aseguraron que el aumento fue más leve. Según un trabajo realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “la influencia de la corriente El Niño del Pacífico y la mayor cantidad de emisiones en la atmósfera no quebraron el récord de 2012, que está en el tope del ránking con un alza de la temperatura media anual de 1°2 C. El promedio de los 12 meses que pasaron marcaron un alza de 0°57 C, la mitad que hace cinco años”.