La vuelta de Mirtha Legrand, la embajadora de Mar del Plata

Liderando su franja horaria tanto en la noche del sábado como en el mediodía del domingo, volvió Mirtha Legrand a Mar del Plata, ratificando nol sólo su vigencia sino también su compromiso con Mar del Plata, ciudad a la que viene promocionando desde hace años.

“Haga Patria, venga a Mar del Plata”, es la frase “legraniana” escogida por la conductora para este verano, resaltando en los dos primeros programas desde la ciudad que esta “es una ciudad única con opciones para todos los gistos y bolsillos”.

En el programa del sábado estuvieron el periodista Alfredo Leuco, el diputado nacional Facundo Moyano, el ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Buryaile, el ex sacerdote Juan Carlos Belgrano y la periodista María Eugenia Duffard.

La actriz y conductora Mirtha Legrand, quien dijo que cuando está en Mar del Plata “me entero de todo leyendo LA CAPITAL”, a través de la pantalla de El Trece, presentó ayer al mediodía su primer almuerzo de 2017 en el hotel Costa Galana de Mar del Plata con seis invitados que, en principio, tenían en común el mundo del entretenimiento.

No obstante la ausencia de Moría Casán, pautada para esta reunión, concurrieron Lizy Tagliani, Beatriz Salomón, Coco Sily, el cumbiero El Pepo y El Tirri, primo de Marcelo Tinelli, además del periodista del mismo canal Mario Massaccesi, que completó la tradicional mesa dominguera.

Salomón agradeció a la conductora hasta las lágrimas por la ayuda que le brindó en “…tiempos difíciles en los que no tenía dinero para poder vivir”, al conseguirle un trabajo en el interior del país, mientras que el cumbiero El Pepo volvió con sus confesiones acerca de la droga.

El testimonio de Beatríz Salomón

La ex vedette fue nuevamente noticia en estos días por haber ganado un juicio millonario a la productora Eyeworks Cuatro Cabezas, a América TV, a Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin, por un video con su ex marido cirujano atendiendo travestis.

“Con esa cámara oculta innecesaria no solamente se destruyó mi matrimonio y la posibilidad de adoptar un tercer hijo sino que además mis hijas se quedaron sin padre, porque con el divorcio nada volvió a ser lo mismo”, aseguró Salomón, mientras almorzaba.

En un momento, y apropósito de la coyuntura político social, los presentes hicieron críticas al gobierno nacional, a las que se sumó Legrand, quien volvió a recordar haber sido ella misma un pieza clave en el mecanismo que llevó al triunfo electoral de Mauricio Macri.

El más duro de los cuestionadores fue Massaccesi, quien criticó el momento recordando promesas o frases como “el segundo semestre” o “la herencia recibida”, refiriéndose a ellas como “vencidas” por una realidad que se ve en el empobrecimiento del bolsillo de la gente.

“La gente que trabaja en el Servicio Penitenciario se desliga diciendo que la familia de los presos entran la droga escondidas en sus partes íntimas, pero son empleados desleales a su trabajo que en lugar de ayudarte hacen que sigas en la mala vida”, aseguró El Pepo.

“Empecé a tomar cocaína a los 14 años, me encontré con un amigo una bolsa en la calle y la probé, después de eso no paré. Iba a mi casa sólo para avisar que me iba a dormir a lo de un amigo”, dijo Ruben Cstiñeiras, El Pepo, quien luego hizo un dúo con El Tirri en la rambla.

Los dos cantantes hicieron juntos “Nada es imposible” allí frente a las carpas de Playa Grande y a una multitud de turistas con carteles que recordaban sus diversas procedencias, mientras se lo veía bailar a Coco Sily, al compás de la movida entre tropical y villera.