Lali habló sobre la paternidad de Mariano Martínez

La joven artista dijo que "no le sorprendió para nada". Fue la primera declaración tras el anuncio que su ex está esperando un hijo con su actual pareja, la modelo Camila Cavallo.

La relación entre Mariano Martínez y Lali Espósito fue corta pero intensa. Tal fue la repercusión que tuvo entre los fanáticos de ambos que hoy, a medio año de su separación, siguen generando revuelo.

Es por eso que, tras el anuncio de que Mariano Martínez y la modelo Camila Cavallo están esperando un hijo, la opinión de Lali fue la más buscada.

Tal como lo había demostrado al separarse, la cantante y actriz fue políticamente correcta: “No me sorprendió para nada y me alegro mucho, siempre un baby es una bendición, así que es hermoso”.

Las declaraciones las realizó en una entrevista con Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina, donde también habló de su ruptura con el actor.

“Yo no estaba acostumbrada a ese nivel de exposición en lo personal. Yo sé perfectamente la relación que tuve con Mariano, las cosas que estuvieron buenísimas y las cosas que no. Y por algo uno se separa, ¿no?”, confesó.

Lali, a su vez, habló de sus propios planes de ser madre: “Tengo muy en claro que sería dentro de muchos años, tengo recién 25 años y tengo muchos sueños por hacer. No quiero ser egoísta con un hijo que merece todo tu tiempo”.

La entrevista volvió a volcarse al plano sentimental cuando fue consultada sobre los rumores de un nuevo romance en puerta. En los últimos días, se viralizaron varias fotos de la artista con un joven llamado Santiago Mocorrea.

Según la famosa, el morocho de ojos claros solo es un amigo y aseguró, para alegría de muchos, que sigue soltera.

Las fotos que generaron los rumores de romance entre Lali y Santiago