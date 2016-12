Las 16 noticias más vistas y más comentadas de 2016

En abril de este año Lucía Gorricho tuvo que tomarle un examen de Geografía a una alumna de 13 años de la Secundaria Nº 50 de Sierra de los Padres, cuya familia de origen boliviano, trabaja en un frutillar. Desde un comienzo la estudiante reconoció que no sabía nada. Y así era, porque no tenía ni libro ni carpeta. La docente decidió entonces cambiar el enfoque de la evaluación y al momento de corregir se encontró con una grata sorpresa que decidió compartir en su blog personal. Su historia se convirtió en la más vista, comentada y compartida por los lectores de LA CAPITAL y a partir de ahí fue reproducida por medios de comunicación de todo el mundo.

Mar del Plata fue castigada por varios temporales durante este año, caracterizados por lluvias intensas y fuertes vientos. En más de una ocasión los vecinos fueron testigos de los daños provocados por el clima, que causó inundaciones, caídas de árboles, cortes de cables, reiteradas suspensiones de clases y hasta un fenómeno de “olas gigantes”.

Acaso haya sido uno de los episodios criminales más aberrantes de los últimos tiempos, tanto por su naturaleza inhumana como por el contexto que lo permitió. Yazmin Milagros, una bebé de 11 meses, murió a causa de los golpes, las quemaduras y el abuso sexual perpetrado por sus padres Lucía Sosa y Héctor Picart. A la pareja ya se le había muerto otro pequeño hijo en circunstancias sospechosas. Tras una semana prófugos, los asesinos fueron detenidos.

El 25 de abril el ex candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria, Carlos Zannini, vivió un incómodo momento a bordo de un avión en el que viajaba rumbo a los Estados Unidos al ser “escrachado” por los pasajeros. Entre ellos, quien tuvo una actuación notoria, fue el marplatense Claudio Palumbo, un conocido instructor de artes marciales, dedicado a ofrecer servicios de seguridad en boliches y en eventos públicos.

Fue un momento tenso, que hasta hizo peligrar el despegue.

En las imágenes registradas por la gente se observaba a distintas personas increpar al ex funcionario.

Entre ellas se destacó la figura de Palumbo, quien posó con actitud burlona junto a Zannini, señalándolo y haciendo “cuernitos” sobre su cabeza. “¡Este nos robó…!”, afirmaba mientras se mofaba del ex funcionario, notoriamente humillado por la situación.

La muerte de Lucía Pérez (16) en el interior de una casa de Playa Serena desató el reproche de la sociedad. El caso trascendió las fronteras de Mar del Plata y luego también del país. Convocó a marchas y al primer paro de mujeres que se recuerde. Para la hipótesis de la fiscal, aún hoy discutida, la menor fue drogada en contra de su voluntad, empalada y asesinada. Al cierre del año, casi tres meses después, esa versión no puede ser confirmada desde la ciencia forense en su totalidad. Más aún, no se pudo determinar la causa de la muerte. Hay tres detenidos Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel.

El 12 de agosto de este año el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal visitaron el barrio Belisario Roldán para inaugurar obras y pasaron un mal momento. Al concluir el acto, colmado de manifestantes contrarios al gobierno y tras soportar una pertinaz silbatina, el vehículo del Presidente fue apedreado. El hecho motivó declaraciones de repudio y la intervención de funcionarios políticos y judiciales que realizaron diversas interpretaciones sobre lo ocurrido. Hubo quienes describieron a los incidentes como un hecho aislado y otros que plantearon que se trató de un plan orquestado para dañar al mandatario. Dos meses más tarde la Justicia individualizó a un joven del barrio como presunto autor del ataque, solicitando su declaración indagatoria. Para esto las imágenes que lo mostraban arrojando piedras habían sido difundidas el mismo día del ataque y exhibidas por LA CAPITAL.

La publicación de su caso a través de Facebook causó una revolución que permitió que Athos, un dogo de burdeos, dejara de estar desfalleciente en el jardín cerrado de una casa para ser rescatado por los vecinos, levantarse y caminar. Su historia se conoció el 2 de abril de este año cuando la página de Facebook “Solo Perros Mar del Plata” contó el pésimo estado en el que el animal fue encontrado dentro de una casa, donde no recibía atención. A tres meses de su rescate, Athos fue dado en adopción y encontró un nuevo hogar.

Para ponerse a tono con las fiestas navideñas, este año el municipio decidió ornamentar la fuente ubicada en Punta Iglesia con un árbol navideño de dudoso gusto. Su pobre aspecto motivó mordaces comentarios de parte de los vecinos e hizo estallar las redes sociales con memes satíricos. El pino, que fue construido por el Ente de Servicios Urbanos un contexto de escasez presupuestaria, no resistió las críticas y finalmente fue retirado.



El 1 de septiembre el buque pesquero San Antonino se hundió a 10 millas náuticas de Mar del Plata, con 6 tripulantes a bordo. Tras el siniestro fueron recuperados 3 cuerpos, pero los 3 restantes no pudieron ser hallados. El 13 de septiembre, la Armada dio por concluida la búsqueda activa de los desaparecidos.

Si bien los hechos de intolerancia urbana y discriminación por parte de grupos neonazis se iniciaron en el 2015 fue durante el año que se va que pudieron judicializarse y lograr fallos históricos. Ocho jóvenes fueron procesados y detenidos por la Justicia Federal al entender que participaron de acciones contra terceros bajo la reivindicación del nazismo y el uso y difusión de simbología vinculada a ello. Un documento exclusivo reveló el accionar de esos grupos.

En la noche del 18 de mayo Pinamar y la zona se convulsionaron por la caída de un meteorito. La noticia fue difundida inicialmente por el intendente de esa localidad, Martín Yesa, en una serie de mensajes por Twitter. “Cayó un objeto del cielo en Pinamar cerca de las 21.25. Se sintió el temblor en todo el pueblo. Estamos averiguando”, tuiteó el jefe comunal. El objeto cósmico impactó contra el mar, a muy poca distancia de la costa.

El incremento tarifario dispuesto por el gobierno nacional en abril tuvo un enorme impacto entre los vecinos de Mar del Plata, que este año, dedicaron especial atención al efecto que el aumento tendría en el servicio de gas. La decisión del Ministerio de Energía de la Nación provocaba que en la ciudad se dejara de aplicar el amparo que había morigerado la suba autorizada en 2014, provocando que el aumento previsto alcanzara el 2000%. La intriga por saber cuál sería la magnitud de los incrementos -los cuales finalmente fueron rechazados por la Corte- motivó miles de consultas al simulador desarrollado por LA CAPITAL, que estimaba el valor de las facturas de acuerdo al nuevo cuadro tarifario.

En medio de una acuciante crisis económica y financiera, recortes, caída en el nivel de ingresos, aumento del déficit y de la deuda, la gestión del intendente Carlos Arroyo ensayó diversas medidas para tratar de encauzar la situación. Mientras el panorama se fue agravando y crecieron los conflictos con los municipales por el pago desdoblado y el retraso en el pago de sus haberes, comenzaron a surgir cuestionamientos por los elevados sueldos que perciben los funcionarios políticos de la comuna. La revelación del monto de los ingresos de los integrantes del gabinete generó presiones para que se aplicara un ajuste. Finalmente en agosto el intendente dispuso rebajarlos un 10%. Pero la medida se mantuvo sólo mientras duró la declaración de la emergencia económica, que concluyó a fines de octubre.

Este año el intendente Carlos Arroyo fue noticia por varias razones. Una de ellas por demás llamativa. En la mañana del 11 de julio, en uno de los paredones de su vivienda ubicada en el barrio Don Bosco, apareció una amenazante inscripción que decía “Hay balas apuntando a tu casa”. El hecho, denunciado como un acto de intimidación, generó inquietud y reacciones políticas. “La pintada tiene la intención de amenazar la integridad física del intendente”, denunció el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente. Días más tarde la Policía estableció mediante varias filmaciones que los autores del grafiti eran vecinos del jefe comunal, militantes de una agrupación política, que esa misma noche habían realizado inscripciones con aerosol en otras paredes cercanas. La Policía decidió allanar su domicilio, ubicado a pocos metros de la casa de Arroyo. Pero al hacerlo cometió un error. En vez de ingresar a la vivienda de los sospechosos irrumpió en el departamento de un matrimonio mayor realizando destrozos. “A Arroyo lo conozco, es buen vecino, lo saludo siempre”, contó el dueño de la propiedad allanada por equivocación. Contemplando los daños provocados por los uniformados, propuso: “El me paga lo que me rompieron y yo le blanqueo la pared de su casa”.

15. Incendios

Los bomberos de Mar del Plata y la zona tuvieron durante este año un intenso trabajo, debiendo intervenir en diversos incendios de magnitud. Entre los más importantes, figuran el que arrasó con las instalaciones de la distribuidora Caromar, el 10 de mayo; el que consumió un departamento de Alberdi y Santiago del Estero, el 14 de julio o el que afectó a la metalúrgica Bonano, el 16 de diciembre.

Cuatro muertos y decenas de heridos. La Ruta 88 siguió cobrándose víctimas durante 2016. El camino que une Mar del Plata con Necochea fue este año escenario de gravísimos accidentes de tránsito. Casi todos fueron choques frontales. Desde 2010 hasta ahora ya se produjeron más de 20 muertes en esta ruta cuyo estado sigue siendo motivo de quejas. Ante el clamor porque se realicen mejoras la gobernadora María Eugenia Vidal hizo promesas e inició obras que todavía están en ejecución.