Las mejores imágenes de la Fiesta de los Pescadores

Jacqueline Bertello, de 23 años y estudiante de abogacía, fue elegida en la noche de este miércoles XXXV Reina Nacional de los Pescadores, durante la inauguración de la Fiesta de los Pescadores.

Al revelarse quien era la ganadora, la flamante soberana exclamó: “No puedo creerlo”.

“Es que fue la quinta vez que me presento en la preselección. Nunca había quedado, y cuando este año me dijeron que si me puse feliz. En lo personal era un sueño a cumplir. Seguí intentándolo porque creo que los sueños sí se cumplen. Perseveras y triunfaras”, resaltó Bertello.

Por su parte, fueron elegidas princesas Ana Campanella Di Scalla, también estudiante de abogacía, y Aymara Basanta, estudiante del profesorado en nivel inicial.

En otro orden, con la inauguración de la Fiesta de los Pescadores se dio comienzo también a la tradicional Cantina Típica que permanecerá abierta hasta el 29 de enero, de 11 a 1, en la carpa que está instalada en la Banquina Chica del puerto.

Las mejores imágenes de la Fiesta Nacional de los Pescadores