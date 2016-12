Las pruebas del tren y una autovía con tres manos

En otro tramo de la charla, la gobernadora bonaerense fue consultada acerca del servicio de tren que, pese a haberse anunciado que se reestablecería en diciembre, entre Plaza Constitución y Mar del Plata, aún no funciona.

Tras indicar que “estamos haciendo pruebas”, Vidal explicó que “hablé el otro día con el ministro de transporte Guillermo Dietrich. La verdad es que se había puesto en marcha el servicio sin responsabilidad y con muchas horas de demora en el viaje y hubo que hacer una inversión grande para volver a ponerlo en funcionamiento. Pero está en período de prueba”.

En este sentido, fue enfática al asegurar que “hasta que no estemos absolutamente seguros yo prefiero que el tren no llegue, pero que cuando llegue hayamos cumplido con nuestra palabra de hacerlo bien, garantizando la seguridad de la gente aunque tardemos un poco más”.

En otro aspecto, se le consultó acerca de una versión que indica que uno de las obras a anunciarse el año próximo es la construcción de un tercer carril en la autovía 2, en una primera etapa hasta Dolores.

“Vamos a empezar una obra después de Semana Santa, para no complicar el turismo. Ya hicimos algunas obras menores para esta temporada. Cambió la concesión y hemos estatizado la ruta 2 en una decisión de volver al Estado algo que pensábamos que no estaba bien manejado”, dijo. Y sin brindar especificaciones, aunque tampoco sin negar esa posibilidad, sólo sostuvo que “la etapa siguiente es una obra que daremos a conocer en marzo cuando tengamos el proyecto terminado”.

El Hospital Interzonal y la reapertura del ex Emhsa

Reconoció la gobernadora ante LA CAPITAL que durante todo su mandato estará abocada a mejorar el Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata.

“Más que prometer me gusta decir haciendo”, recalcó, para consignar que “estamos haciendo. El Hospital está en obras, recuperó insumos, tuvo todas las partidas de fondos que se necesitaron para medicamentos e insumos. Yo mismo he ido a la guardia de noche y he mandado los insumos que hacían falta. Hemos trabajado mucho. Es un Hospital que fue muy abandonado y todavía le falta muchísimo, pero empezamos”.

Al respecto informó que “en marzo arrancaremos las obras de los consultorios. Hoy se está trabajando en el área de emergencia y en otros lugares del edificio. Vamos a seguir en obras durante todo mi mandato en este Hospital”, dijo.

Inmediatamente después explicó que “otra cosa muy importante es la reapertura del ex sanatorio Emhsa, que va a estar a cargo del PAMI y que nos va a permitir descomprimir la atención del Interzonal. La guardia del Hospital Alende estaba muy presionada por la demanda de PAMI y de IOMA y la reapertura del ex Emhsa va a permitir que el Interzonal pueda recibir a otros pacientes”, refirió.



“No vamos a negociar con el delito”

“Nosotros no vamos a negociar con el delito, ni adentro ni afuera de la fuerza”, expresó con gesto adusto la gobernadora, cuando se la consultó acerca de la relación con la fuerza policial que ocasionó algunos “cortocircuitos” en el arranque de su gestión.

“Después de un año -dijo Vidal a LA CAPITAL- quedó claro para los vecinos de esta provincia y sobre todo para los policías que integran la Policía de la Provincia, que nosotros no vamos a negociar con el delito. Ni adentro ni afuera de la fuerza. Y esa es una posición que marcamos claramente”.

Al respecto, explicó que “hay tres mil policías que están fuera de su lugar de trabajo y que fueron echados de la fuerza y hay más de 250 que están presos. Hemos marcado una posición clara, y esto no es una purga. Esto es una política. Cada vez que un policía sea denunciado o haya una sospecha sobre su accionar vamos a investigar. Si hay elementos los vamos a separar, y esto será a lo largo de todo el mandato”.

No obstante, Vidal hizo hincapié en que “al mismo tiempo también hemos sostenido el trabajo policial, porque tampoco se le puede pedir a un policía que arriesgue su vida por nosotros sin darle un buen salario. Hemos aumentado el 40% el salario, y es el incremento más alto que les hemos dado a trabajadores de la provincia. Además, les dimos un reconocimiento de fin de año de 2.500 pesos. Compramos chalecos para que todo el policía de calle tenga uno, hemos adquirido más de mil patrulleros, e invertimos en comunicación encriptada”, detalló.

“Le pedíamos a un policía que cuide nuestra vida y cuando se iba a su casa tenía que sacarse el chaleco para dárselo a un compañero”, sostuvo, y recordó que “andaban en patrulleros que no eran blindados para entrar a un barrio difícil y cuando tenían que comunicarse con un compañero los escuchaba un delincuente. A ese policía le pedimos que actúe. No podía ser. Empezamos un camino que cambió eso. Ya tienen chalecos, estamos incorporando nuevos patrulleros, ya hay comunicación encriptada, y lo más importante también, trabajan en equipo con las fuerzas federales. Si un policía está interviniendo en un hecho y hay un policía federal cerca puede actuar con más celeridad. Eso antes no pasaba”, puntualizó.

La relación con el PJ

“La Argentina que tuvimos hasta el 10 de diciembre del año pasado donde la confrontación era la forma de vincularse en la política, se acabó”, graficó Vidal cuando se abordó el tema de su relación con los intendentes bonaerenses de otras fuerzas políticas. En este sentido puso como ejemplo lo que sucede a nivel nacional, donde el presidente Macri “ha construido una gran relación con los gobernadores”

“Uno gobierno con estas responsabilidades con la necesidad de incluir a todos, a gobernadores, a intendentes, a los dirigentes de la oposición. La Argentina que tuvimos hasta el 10 de diciembre donde la confrontación era la forma de vincularse en la política se acabó. Hoy hay competencia en la campaña electoral pero después tenemos que trabajar todos por la gente”, indicó.

Vidal dijo que en este año de gestión “yo no hice diferencias ni en la transferencia de fondos, ni con mi presencia. Llevo recorridos en el año más de 120 municipios de todos los colores políticos. Me he reunido en mi despacho con la mayor parte de los intendentes y con la mayoría he trabajo muy bien. A todos les dije que en el trabajo nos íbamos a encontrar siempre y tanto mi equipo como yo hemos trabajado en conjunto con todos”.

Según la gobernadora, esta situación “genera satisfacción porque esto es lo que nos pide la gente. Ayer estuve en Guaminí, para poner un ejemplo de la oposición, con el intendente Néstor Alvarez, del Frente para la Victoria, y recorrimos distintas obras. A mí me gusta ir a una ciudad y ver cómo avanza y cómo se trabaja en equipo con los intendentes. Pergamino estuvo inundada el lunes y el intendente de Chivilcoy, que es del Frente Renovador, me decía mando mis equipos para allá, ponemos a disposición Defensa Civil…Esa es la política que quiere ver trabajando la gente. No quiere más que nos estemos insultando entre nosotros, que nos descalifiquemos. Que nos voten porque tenemos mejores propuestas, pero no por que nos estamos descalificando o insultándonos unos a otros o no atendiéndonos el teléfono. Esa no es la manera de gobernar en la que yo creo”, confesó.

El falso sueldo de 525 mil pesos

En el marco de la entrevista, también la gobernadora fue consultada acerca de las versiones, difundidas especialmente a través de las redes sociales, sobre la existencia de un decreto que llevaba su sueldo de gobernadora a 525 mil pesos.

“Estoy tranquila porque la mentira tiene patas cortas. Es una mentira. No es cierto”, dijo enfáticamente. Y aclaró que “la manera más fácil de comprobarlo es ir a ver mi recibo de sueldo. Puedo mostrar todos mis recibos de sueldo de todo el año, y todos los depósitos que se hicieron en mi cuenta del Banco Provincia. No hay manera más transparente de mostrar que esto es una gran mentira”.

En este sentido, no dudó en señalar que “algunos todavía creen que pueden hacer política con la mentira. Por suerte nosotros no creemos en eso y la gente tampoco”.



Una apuesta al diálogo con los docentes

Los gremios docentes bonaerenses, en los últimos días, vienen advirtiendo que de no arribarse a un acuerdo salarial satisfactorio corre peligro el normal inicio de las clases en el próximo ciclo lectivo.

“En el caso de los docentes apuesto al diálogo”, subrayó la gobernadora y en este sentido recordó que “el diálogo nos permitió este año empezar las clases a tiempo después de cinco años. Más que a los gremios, con quienes nos reunimos, le quiero decir al docente del aula, a ese que le pone el cuerpo todos los días a esta actividad, que sepan que nosotros queremos que ganen más, que estén mejor pagos. Pero seguimos estando en una provincia con una situación económica muy difícil”.

“Mi palabra -añadió- es que vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para acercarnos todo lo que podamos a lo que ellos necesitan, con los recursos que tenemos. Porque también es importante sostener el valor de la palabra”.

Al respecto puntualizó que “cuando llegamos al gobierno no teníamos recursos para pagar salarios y aguinaldos, y ese año se les dio un 44% de aumento a los docentes, pero no se les podía pagar. Ni a los docentes ni a nadie. Y tuvimos ayuda del presidente. A partir de ahí yo soy muy responsable con lo que se acuerda en la paritaria. Quiero estar segura de poder pagar el sueldo a fin de mes y de que lo que me comprometí se va a poder cumplir”, finalizó.