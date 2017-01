Las “tapiocas” son comunes en toda la costa bonaerense

Las Liriope tetraphylla o “tapiocas” que están causando ciertas molestias a los bañistas de las playas de Villa Gesell y Pinamar, son un tipo de medusa muy común en toda la costa bonaerense y, por una “combinación de patrones” que incluyen temperatura, vientos y corrientes son arrastradas en grandes cantidades, muy cerca de la playa.

Al contacto con estas medusas se genera una “picadura” que es el realidad el depósito de una toxina que, no genera más que una molestia para las personas, excepto, algún caso puntual de alergia. Estas aguas vivas o medusas forman parte de un grupo de alrededor de 100 que habitan en el Mar Argentino.

El doctor en Ciencias Biológicas Agustín Schiariti, investigador del Conicet y quién actualmente se desempeña en el programa de Ambiente Matino del Inidep, explicó a LA CAPITAL de qué se trata este fenómeno.

“La liriope tetraphylla es una medusa muy común en toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Está todo el año en el agua, pero en verano es mucho más abundante porque al aumentar la temperatura y el alimento -plancton- se reproducen más y aumenta el número que hay en el mar. Eso sucede todos los veranos y es algo totalmente natural” describió el investigador. Y agregó: “A veces hay fenómenos naturales de mayor cantidad a partir de algunos patrones de corrientes y vientos, que hacen que todas las medusas que ya estaban en el agua se acumulen cerca de la costa, que es donde están los turistas”.

De modo que el factor biológico -mayor reproducción por temperatura y disponibilidad de alimento- se suma al factor físico -acumulación-.

Según Schiariti, es por ello que en estos días estos pequeños seres gelatinosos de no más de un centímetro de diámetro están causando “molestias” a los bañistas de Villa Gesell y Pinamar.

“Si bien tienen movilidad hacia arriba y hacia abajo, son tan chiquitas que la corriente las lleva, no tienen demasiada independencia de movimiento y eso hace que estén muy juntas o separadas según las condiciones. Y cuando se ven en la costa, en general hay muchas juntas en un solo lugar” indicó.

Si bien en Mar del Plata no se han reportado casos de “picaduras”, el científico aseveró que “están” en la zona.

“Probablemente en Mar del Plata no se ha dado la combinación de factores de la misma forma que en Gesell o Pinamar, pero si sumergís una red en el puerto durante 10 días, es muy probable que en 6 o 7, saques tapiocas” ejemplificó.

El investigador sostuvo que “taxonómicamente hablando, hay más de 1000 especies de medusas. Siendo las del mar Argentino cerca de 100. De todas formas “entre las que alcanzan la abundancia y llaman la atención, son alrededor de 10, las demás encuentran lejos de la costa o no son tan abundantes o aparecen una vez cada tanto y, las que están en la playa, en verano, en grandes cantidades, son muchas menos. En la costa de Buenos Aires, que es la zona caliente de turismo son cuatro o cinco especies que provocan cierta molestia” apuntó.