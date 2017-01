Laura Oliva en un amor tan profundo que trasciende las pantallas del cine

En su regreso a Mar del Plata, Laura Oliva protagoniza el musical “Ni con perros, ni con chicos” en un personaje que, según ella, le permite demostrar otras facetas actorales.

Cabe señalar que el espectáculo resultó ganador de los Premios Hugo, dos ACE y el Premio Teatro del Mundo, y se presenta en la temporada de viernes a domingos a las 21.30 en la sala Roberto J. Payró del Teatro Auditorium.

La obra cuenta con las actuaciones de Laura Oliva, Omar Calicchio, Federico Coates y Daniela Pantano, con autoría y dirección musical de Fernando Albinarrate bajo la dirección general de Javier Daulte.

La puesta recorre la vida privada y pública de los actores Charles Laughton y Elsa Lanchester. El fue un célebre actor y director de cine y teatro, inglés nacionalizado estadounidense en 1950 que brilló en la época dorada de Hollywood (“La vida privada de Enrique VIII”, “Rembrandt”, “Espartaco” y “Testigo de cargo”, entre otras). Y su mujer, Elsa, cobró fama en 1935 por su papel en “La novia de Frankenstein” y a partir de ahí desarrolló una interesante carrera en el cine (“La escalera de caracol”, “La zapatilla de cristal”, “Testigo de cargo”), en varias películas junto a su marido.

La intimidad de la pareja va descubriéndose a la vez que los entretelones de la historia del cine y el teatro de la época aparecen, y los personajes van y vienen en el tiempo y el espacio.

Tras el debut en Mar del Plata a sala llena, Oliva dialogó con LA CAPITAL sobre su propuesta. Sobre la trama de los personajes, comentó que “la obra habla del vínculo entre ellos. Una relación de mucho tiempo, con Elsa que lo sobrevive más de 20 años y tuvieron un matrimonio con muchas particularidades”.

Vale destacar que “Ni con perros, ni con chicos” es una producción del Teatro Nacional Cervantes y se presenta en Mar del Plata con el apoyo del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

-En la historia real, ese matrimonio tuvo que enfrentar los prejuicios de la época.

-La obra toma esto como un disparador para plantear qué sostiene la pareja. Habla mucho de lo que cada uno resigna, deja pasar y comprende. La obra trata más que nada, de un vínculo de amor entre ellos y de amor a la profesión. En este caso el argumento también habla mucho de lo que Elsa Lanchester concedió en esta relación.

-¿Cómo fue esta relación en la que uno de los personajes era homosexual?

-El era homosexual y ella lo tenía totalmente claro y en una época del cine en que había mucho matrimonio que funcionaba como “pantalla”, porque no era bien visto. En este caso esta pareja no era solo una pantalla, sino que también había un profundo amor entre ellos. Esto durante la obra se expresa de una manera positiva, profunda con respecto al vínculo y también momentos de crisis por parte de ella en los que se pregunta por qué soportó y concedió tanto. Es interesante porque son preguntas que no se contestan en la obra. Esto hace que el espectador se quede buscando las respuestas.

-¿Cómo es para Laura ponerse en el personaje de Elsa?

-Más allá de interpretarla a ella como personaje histórico y real, no hago una imitación. Tanto Omar (Calicchio), que interpreta a Charles, como yo con Elsa, tratamos de captar la esencia de los personajes, quienes eran en tiempo y forma. Para mí es interpretar otro tipo de material. Siempre se me identifica con la comedia y si bien Lanchester era un personaje divertido y una “gran bataclana”, como ella se definía, esto de contar la vida y el vínculo puertas adentro, me permite mostrar algunas otras facetas actorales.