Leandro Usuna, el dueño de la historia

Publicado el 15/08/2016

Leandro “Lele” Usuna reescribió la página más brillante en su carrera al conseguir su segundo título de campeón mundial ISA. Dos años después de consagrarse en Perú, el marplatense cosechó su segunda medalla de oro en un domingo costarricense que todo el surf argentino recordará por mucho tiempo; y que además significa un hito en la historia de los mundiales de ISA, dado que es el primer surfista varón en cosechar dos títulos de campeón mundial.

Campeón mundial en 2014, cuarto en 2015 y nuevamente campeón mundial en 2016, son las principales credenciales que presentan, de manera indiscutida, a Lele como el más grande competidor que haya dado el surf de Argentina.

¿Cómo es posible semejante regularidad en competencia? Es probable que algunas respuestas remitan al gran nivel de surfing de Usuna. Pero también es cierto que Leandro Usuna cuenta con eso que no se aprende… con el fuego sagrado.

Ese que lleva a tomar decisiones correctas en momentos urgentes. Eso que no se enseña en ninguna academia, y que se trae o no se trae desde la cuna.

Lele gana porque nadie tiene más ganas de ganar que él. Tan sencillo y complicado como eso. Los INS ISAWorld Surfing Games de Costa Rica, en Playa Jacó, marcan un antes y un después en la era del surfing competitivo. Es el primer evento ISA que termina con el surf como deporte olímpico, y el primero que tiene a dos surfistas que logran repetir el título: la estadounidense Tia Bianco (2015-2016) y Leandro Usuna (2014-2016).

Además abren un montón de interrogantes acerca de la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y cabe destacar, que finalizada la ceremonia de clausura, automáticamente quedó inaugurada la olimpíada para el surf. Un dato no menor. Será de vital importancia para quienes conducen el surf de Argentina hacer las cosas bien en esta nueva era

que comienza. Es una oportunidad única para dejar atrás años de bolsillos flacos y optimizar los recursos (léase dinero) que tendrían que llegar de parte del Enard para este nuevo deporte, y que también tendrían que gotear en mayor medida a los principales protagonistas: los surfistas argentinos.

El presente de Lele es un claro ejemplo de todo lo bueno que se podría hacer con mayor presupuesto y planificación.

Bajo el sol de Costa Rica, Usuna entró en la historia grande del surf, ese que ahora es olímpico. Ese que de vez en cuando ve surfear y competir a un tipo como el más marplatense de todos los surfistas marplatenses: Leandro Usuna.