Liberaron a los ocho ex comisarios presos por presuntas coimas

LA PLATA.- El Tribunal de Casación Penal provincial ordenó hoy liberar a los ocho ex comisarios de la Policía Bonaerense presos en el marco de la causa por los sobres con dinero de presuntas coimas hallados en la Jefatura Departamental de La Plata.

La resolución de la Sala V de Casación benefició al ex jefe de la Departamental La Plata Darío Camerini, a su ex secretario Walter Skramowskyj, al ex Jefe de Operaciones Ariel Huck y al ex segundo jefe de la departamental Rodolfo Carballo.

También alcanzó a Raúl Frare, Sebastián Velázquez, Julio Sáenz y Sebastián Cuenca, ex titulares de las Comisarías 12da., 2da., 6ta. y 3ra. de Los Hornos, respectivamente.

Todos, junto al ex comisario Federico Jurado, quien fue hallado la semana pasada muerto dentro de su celda, están procesados por el supuesto delito de “asociación ilícita” por presuntamente pedir coimas a comerciantes durante 2015 y principios de 2016.

El fallo de Casación dispuso “hacer lugar a los hábeas corpus formulados por haberse inobservado el artículo 431 del C.P.P. y disponer la inmediata libertad”, y agregó que la medida debía “efectivizarse en el día de la fecha” por el Juez de Garantías de feria.

El caso, que involucró inicialmente a diez comisarios, salió a la luz en abril de 2016, pero la investigación se inició en febrero de ese año a raíz de una llamada anónima al 911 de un supuesto policía que denunció que en la Departamental platense recibían por mes sobres con 200 mil pesos de coimas.

La acusación fue tomada por el fiscal Marcelo Martini y el 1 de abril la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense realizó una inspección en la Departamental.

Durante la requisa se encontraron en un cajón de la oficina del secretario del titular de la departamental 35 sobres cerrados y uno abierto, identificados con números y letras, que se presume corresponderían a las comisarías de la ciudad, que contenían 153.700 pesos.

El fiscal pidió la detención de diez imputados y la justicia de Garantías ordenó los arrestos de nueve jefes policiales que se concretaron en noviembre.

Casi un mes después la jueza de Garantías Marcela Garmendia dictó la prisión preventiva para los nueve comisarios y en enero fueron llevados a la Unidad Penal Nº9 de La Plata.

El jueves pasado uno de los detenidos, el ex comisario Federico Jurado, fue hallado muerto dentro de una celda que compartía con otro ex uniformado y la autopsia determinó que el deceso fue por un “síndrome asfíctico” y “edema de pulmón”.

Para el fiscal Martini la muerte fue “por causas naturales”, mientras que el abogado de Jurado, Daniel Mazzochini, puso en duda el motivo y arriesgó que pudo haber ocurrido por asfixia mecánica -con “una almohada”- o por “envenenamiento”.

El motivo se sabrá en las próximas semanas, cuando la Asesoría Pericial de La Plata termine el estudio complementario que se ordenó tras la pericia preliminar que se practicó sobre el cadáver del ex titular de la Comisaría 16.

Según el expediente, entre diciembre y marzo de 2016 los uniformados imputados integraron “en forma organizada una asociación” que recaudaba dinero “en forma ilegítima” con la participación del policías de comisarías de La Plata.

El accionar consistía -dice la causa- en “exigir en forma indebida la entrega de distintas sumas de dinero a diferentes personas -algunos de ellos comerciantes- para brindarles seguridad o permitir funcionar sin habilitación, o vender estupefacientes, entre otras actividades ilícitas”.

Los montos, según denuncias de comerciantes, variaban entre 300 y 1.000 pesos semanales, recaudados por dependencias regionales y llevados “a los Jefes Departamentales” dentro de sobres numerados el primer día de cada mes.