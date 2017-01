Lijo: las escuchas son fruto de “una investigación como cualquier otra”

El juez que ordenó las escuchas que registraron el audio entre Cristina Kirchner y Oscar Parrili dijo que el ex funcionario sabía de su existencia. Agregó que la medida se suspendió porque "no aparecía ningún audio que tuviera relevancia".

El juez federal Ariel Lijo calificó hoy como “una investigación criminal como cualquier otra” las escuchas telefónicas realizadas al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli cuando hablaba con la ex presidente Cristina Fernández; remarcó que “sabía que había sido escuchado” e incluso “se llevó copia de los 90 CDs” con las conversaciones.

“Esto es una investigación criminal como cualquier otra. Hacía muchos meses que estaba esta prueba en el expediente. No solo Parrilli sabía que había sido escuchado sino que se llevó copia de los 90 CDs”, enfatizó Lijo.

En declaraciones a radio la red, resaltó que “las escuchas fueron levantadas a los 70 días porque no aparecía ningún audio que tuviera relevancia para la investigación. No son escuchas por tiempo indeterminado”.