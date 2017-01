Llega Gabriel Rolón a “Verano Planeta 2017

Gabriel Rolón estará en “Verano Planeta” presentando la versión aumentada y definitiva de “Encuentros. El lado B del Amor”, el lunes 23 de enero a partir de las 21, con acceso libre y gratuito en el Hotel Costa Galana.

“No es cierto que el amor todo lo puede. No es cierto que el que ama no puede engañar. No es cierto que a la relación amorosa no haya que ponerle condiciones. No es cierto que el amor y el deseo vayan siempre de la mano. Pero decir que todo esto no es cierto no implica que sea imposible”, escribía Gabriel Rolón en el epílogo de la versión original de este libro en 2012.

“Encuentros” se metió de lleno en los pliegues de un tema tan antiguo como la humanidad y salió airoso de la tormenta: en el año de su lanzamiento, más de ciento cincuenta mil lectores eligieron apostar por la aventura e hicieron de este libro el más vendido del año en la Argentina.

Hoy, cuatro años más tarde, quienes lo hayan leído no sólo encontrarán en esta versión definitiva y aumentada un desarrollo mucho más acabado de la teoría vertida en la obra inicial, sino también un caso clínico inédito y un nuevo capítulo dedicado a los conceptos de necesidad, demanda y deseo.

Al término de la charla, Gabriel Rolón contestará preguntas del auditorio y firmará ejemplares.