Los Cadillacs, Illya Kuryaki, Las Pelotas y otros en el Personal Fest

Los Fabulosos Cadillacs, Illya Kuryaki and The Valderramas, Los Auténticos Decadentes, Las Pelotas y Massacre, entre otros, serán las principales atracciones del Personal Fest Verano 2017, que se pondrá en marcha el 28 de enero en Mar del Plata y continuará los siguientes fines de semana en Córdoba, Corrientes, Salta y Rosario.

La primera fecha, que se llevará a cabo en el Parador Mute, contará con la presencia de Los Fabulosos Cadillacs, Massacre, Visión y El General Paz y la Triple Frontera.

El fin de semana siguiente será el turno de Illya Kuryaki and The Valderramas, Turf, Superclásicos y Los Mentidores, en el Parque Sarmiento de Córdoba.

Las Pelotas, La Franela, Perro Ciego y Gauchos de Acero animarán la fecha prevista para el 11 de febrero en el Centro de Convenciones de Salta; en tanto que Los Auténticos Decadentes, Los Tipitos, Mano y La Movida harán lo propio el fin de semana posterior en la Plaza Arazaty, en Corrientes.

El cierre se producirá el 25 de febrero con la actuación de Dead Mar I, Estelares, Blackdali y Buenas Tarde, en el Parque de la Bandera, en Rosario.

Todos los shows también podrán ser seguidos por streaming a través de la página oficial del Personal Fest.