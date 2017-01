Los comerciantes de Juan B. Justo, preocupados por las bajas ventas

Los comerciantes de uno de los paseos comerciales más tradicionales de la ciudad señalaron que el comienzo de año arrancó “flojo”. Advierten menos ventas que temporadas pasadas y muchos aseguran que su continuidad en el rubro dependerá del balance final de esta temporada.

“La temporada arrancó floja, la primera semana nunca es muy buena pero esta fue peor”, aseguró Juan, encargado de dos locales de suéteres y camperas ubicado en una galería en Juan B. Justo al 1200.

Este análisis inicial genera “incertidumbre”, especialmente en aquellos comerciantes cuyos números no están cerrando.

“Esperamos que mejore porque el dueño ya dijo que si la temporada sigue así no le va a quedar otra que cerrar uno de los locales y reducir el personal”, señaló preocupado.

En diciembre, un informe realizado por la Unión del Comercio, la Industria y la Producción ya colocaba a Juan B. Justo como uno de los centros comerciales a cielo abierto más castigado durante el 2016.

Según el relevamiento, el porcentaje de “tasa de desocupación”, es decir persianas bajas, alcanzó el 10,62%, ubicándose por debajo de la zona de Playa Grande con 17,61% y antes de 12 de Octubre, paseo que registró el cierre del 9,33% de sus locales.

Se esperaba entonces que la temporada llegue para brindar un respiro a los comerciantes, quienes mantenían altas expectativas de repuntar las ventas durante el verano.

“Por ahora zafamos, no vamos a pérdida pero en diciembre tuvimos entre un 30% y 40% menos de ventas que el mismo mes del año anterior”, explicó Luján, encargada de un local de tejidos marplatenses ubicado en Juan B. Justo al 1300.

“Hasta ahora enero viene muy tranquilo. La gente pasea por acá pero está difícil vender. Hoy (por ayer) está nublado y se vendió un poco más”, agregó y señaló que “su esperanza” está puesta en la segunda quincena de enero.

En la misma línea se pronunció la encargada del tradicional local de suéteres ubicado en Juan B. Justo al 800, Rocío, quien reconoció que “a veces se piensa que la primera quincena es la mejor, pero siempre es mucho más favorable la segunda o más cerca de febrero. Así que veremos”, expresó.

Destacó, en tanto, que esta semana repuntaron un poco más las ventas en relación a diciembre, aunque el movimiento es “muy tranquilo”. “Tuvimos ventas pero la verdad es que, en el último tiempo, Juan B. Justo bajó bastante y eso influye”, explicó.

“La temporada pasada no fue una temporada fuerte y aparentemente esta puede ser un poco mejor. Ayer (por el sábado) fue el día con mejores ventas”, señaló.

Lideran las compras con tarjeta

El fenómeno de financiar las compras con las cómodas cuotas que ofrecen diferentes entidades bancarias y programas gubernamentales, parece ser que se transformó en una constante.

Aseguran que los clientes buscan combinar los descuentos de las tarjetas con las rebajas que ofrecen los locales para disminuir el gasto de compras grandes.

“Tenemos muchos clientes que son del interior del país y vienen en temporada a abastecerse de la ropa de invierno para todo el año. Las compras suelen ser de montos elevados y eligen usar tarjeta”, explicó Rocío aunque reconoció que el uso del plástico depende del momento del mes y el producto.

Por su parte, Marcelo, dueño de un local de ropa en la esquina de Olavarría cuyas vidrieras se encuentran empapeladas con carteles anunciando grandes descuentos en efectivo aseguró que los clientes “usan tarjeta, 12 pagos, descuentos y sobre eso te pelean el precio. La gente no tiene plata. Así y todo tengo un 20% menos de venta a comparación de enero pasado”.

Según el balance de las últimas semanas, el ticket promedio de compra es de $300. “Este valor no se encuentra en otros destinos”, destacó y agregó: “Como marplatense, hace rato que veo la mala campaña que se le hace a Mar del Plata. Los medios porteños siempre le dan más difusión a Punta del Este y Carlos Paz. Te titulan con “precios insólitos” y todos sabemos que, por ejemplo, comer en la ciudad es más barato que en Buenos Aires”, expresó y agregó: “Los precios están acorde a los precios del país, pero acá tenemos variedad”.