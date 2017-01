Marama y Rombai se presentarán en Punta Mogotes

La espera terminó y finalmente se dieron a conocer los artistas que formarán parte de la octava edición del Festival de la Canción Popular A orillas del Mar, el próximo viernes 27 de enero desde las 18 en el estacionamiento del balneario 3 y 4 de Punta Mogotes, con entrada libre y gratuita.

Previo a sus shows de cierre en Viña del Mar, Chile, los uruguayos Marama y Rombai encabezan la programación que se completa con Maxi Trusso, Miguel Angel Cherutti, El buscador, Las Cherutti, Patrissia Lorca, Mel y Dyl y Malevo

¡Marama y Rombai juntos!

Las dos bandas más convocantes del momento se unen para estar “de fiesta” en una “noche loca”, tal los estribillos de sus hits. Rombai y Marama se suben al escenario del Festival de la Canción Popular antes de sus shows en Viña del Mar, Chile. Agustín Casanova, líder de Marama, y Fernando Vázquez, al frente de Rombai, tocarán con sus respectivas bandas, dos de las de mayor éxito en la Argentina, que además de recorrer todo el país, cerraron el año en Buenos Aires en el mítico Luna Park.

Marama con su primer álbum “Todo comenzó bailando” fue un suceso desde su aparición. Durante la primera semana de ventas, el disco había alcanzado el galardón de Oro. Formados en 2014, Marama no para de crecer, sonando sus canciones en cada fiesta, tocando en festivales, recitales y fiestas privadas. En 2015 agotaron tres shows en el Teatro Gran Rex.

Rombai, por su lado, también es furor en la web con millones de vistas en Youtube con su primer tema “Locuras contigo”, mientras que con “Noche loca”, el tema hecho en colaboración con Marama, superaron las más de 100 millones de reproducciones en YouTube.

Maxi Trusso y… ¡A bailar!

El extraordinario músico que puso a mover a todo el mundo, desembarca por primera vez en el Festival de la Canción Popular. Maxi Trusso, el artista del momento del dance electrónico, llega a Mar del Plata con toda la elegancia de un gentleman.

Trusso se inició en la música desde muy chico, primero como DJ de finales de los ochenta y luego dedicado de lleno a su carrera como artista. Pero fue primero en el exterior donde alcanzó el primer reconocimiento. Instalado en Italia, formó su grupo de rock haciendo algunos conciertos en Roma. Luego nació Roy Vedas, un dúo electropop que integró con un italiano, con el que recorrió parte de Europa hasta que llegó Napster, la digitalización de la música y el auge de las descargas que hizo tambalear a las discográficas.

De regreso en nuestro país desde mediados del 2000, su primer gran hit llegó en 2012 con el que fue unos de los temas del verano: “Please me”, grabado junto a Poncho e incluyó a Calu Rivero como la actriz del videoclip. “Fue un gran puntapié y además era el momento justo para el dance electrónico”, dijo Maxi en diálogo con la prensa. Luego vendrían otros éxitos como “SOS (Same Old Story)” y “Nothing at All”, “Nobody Is Lonely”, “Taste Of Love” y “Streets Of Rock & Roll”.

Malevo pisa fuerte

Luego de brillar en el programa televisivo “America’s Got Talent” con sus coreografías, Malevo llega a Mar del Plata en el marco del festival para deleitar con su malambo argentino. Desde que irrumpieron en la pantalla, Malevo sorprendió a todo el mundo con sus sucesivas etapas del concurso se viralizaron a mediados de año y que catapultaron al conjunto a la notoriedad nacional e internacional.

“America’s Got Talent” en Estados Unidos se emitió entre mayo y septiembre y recién ahora llega a Latinoamérica por el canal SONY. Entre el jurado que evaluó a los bailarines argentinos estuvo el productor musical y siempre polémico Simon Cowell, la supermodelo alemana Heidi Klum, la ex Spice Girls Melanie “Mel B” Brown, y el humorista y actor canadiense Howie Mandel.

Malevo fusiona el tradicional zapateo de malambo con otros ritmos musicales e incorpora boleadoras, coreografías complejas con estructuras, plataformas móviles y efectos visuales que los hacen únicos. Formados en 2013 por ocho bailarines dirigidos por el director, coreógrafo y bailarín Matías Jaime, también hicieron varias presentaciones en la TV argentina, como Showmatch o Susana Giménez.

Vale mencionar que Malevo recibió el premio Marca País del Ministerio de Turismo de la Nación, como reconocimiento a su labor de expandir la cultura argentina por el mundo. Entre sus últimas noticias figura que viajaron a Francia y bailaron en un lugar icónico de París: la Tour Eiffel. Este año tienen previsto un show en Rusia y Las Vegas con el Cirque Du Soleil.

La programación del encuentro incluye todo el humor de Miguel Ángel Cherutti acompañado de Las Cherutti; el show de nivel internacional de la cantante, actriz y bailarina Patrissia Lorca, que año a año deslumbra en el escenario; El Buscador y Mel y Dyl, dos preadolescentes que nacieron en los Estados Unidos, desde 2009 viven en Mar del Plata y con canciones con letras propias buscan concientizar sobre temas como el bullying.

El máximo festival de la canción popular pondrá a cantar y bailar a grandes y chicos con una programación pensada para toda la familia por la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Como desde hace 8 años, el Festival de la Canción Popular se realizará frente al imponente Casino Sasso, en el estacionamiento de los balnearios 3 y 4 de Punta Mogotes, donde todos “vamos a pasarla bien”, como dice la canción.