Matteo ya es el DT de Círculo

Trabajará en dos frentes igualmente prioritarios para los otamendinos: el torneo local y el Federal B. No está claro si los otamendinos jugarán la Copa Argentina.

El entrenador Alexis Matteo cerró ayer por la tarde su incorporación a Círculo Deportivo de Comandante Otamendi para dirigir al equipo de primera división que competirá en el torneo de la Liga Marplatense y en el Federal B a partir de fines de mayo del año próximo.

“Picky” estará acompañado por Juanfer Blaires como ayudante de campo, Ariel Carli como preparador físico y Gastón Saiag en la supervisión del trabajo con las divisiones inferiores.

El comienzo del trabajo depende de la fecha definitiva para la Copa Argentina, cuyo arranque para los equipos del Federal B ahora se trasladó al fin de semana del 28 y el 29 de enero (ver subtítulo).

Después de retirarse en Quilmes de esta ciudad, club en el que pasó gran parte de su carrera como futbolista y en el que hizo sus primeras armas como DT en las divisiones menores, en 2012 Matteo pasó a dirigir en inferiores de Aldosivi.

Sebastián “Tomatito” Pena (antiguo compañero suyo en el curso de técnicos) lo eligió como ayudante de campo para

su experiencia en el Federal A con San Martín de Tucumán en el segundo semestre del 2015 y los primeros meses del 2016, cuando el ex defensor dio un paso al costado.

Del plantel del último torneo, quedaron al margen quienes habían llegado a préstamo: Facundo Lalosevich, Diego Alvarez, Emiliano Cortés, Diego Ferella, Matías Faguaga, Leandro Parra y Fernando Juárez. En tanto que Diego Hidalgo y Enzo Vértiz fueron cedidos a préstamo para jugar el Federal C en Independiente de San Cayetano, el nuevo equipo de Damián García, el anterior entrenador “papero”.

Incertidumbre por la Copa Argentina

La participación de Círculo en la próxima Copa Argentina, hoy por hoy, está en duda. Los directivos del club otamendino pedirán una postergación de fechas.

Los motivos de esta iniciativa son varios. Sin este torneo en el horizonte, tras cuatro temporadas jugando consecutivamente el Federal C durante los meses de verano, Círculo decidió licenciar a todo el plantel hasta comienzos de febrero.

No sólo eso. También decidió alquilar por dos semanas las canchas del predio “Guillermo Trama” para la pretemporada de la reserva de River de AFA. Además de cortar los vínculos con los jugadores que se habían incorporado a préstamo y ceder a préstamo a Diego Hidalgo y Enzo Vértiz por todo el Federal C.

“Nos encontramos inesperadamente con esta noticia cuando ya habíamos hecho arreglos en otro sentido. Pediremos una postergación. No podemos hacer regresar antes a entrenar a chicos que tienen compromisos laborales. Si no nos conceden esa prórroga, veremos que decisión tomamos. Hoy por hoy no tenemos claro si vamos a jugar la Copa Argentina”, le dijo ayer a este medio el directivo Leandro Ciprian.