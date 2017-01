Medina desligó a la UTA del caso de los “choferes fantasma”

El gremialista aseguró que el sindicato no se vio beneficiado por la supuesta contratación de falsos choferes, mediante la cual, las empresas habrían obtenido subsidios que no les correspondían.

El secretario general de la UTA, Sergio Medina, consideró que sería “lamentable” que la Justicia comprobara la presunta defraudación cometida por empresas de colectivos de Mar del Plata a través de una maniobra consistente en contratar a falsos choferes para obtener subsidios del Estado.

Además, aseguró que el gremio nunca obtuvo alguna clase de beneficio a partir de este supuesto ilícito ya que los aportes recibidos por la entidad, en carácter de cuota sindical y de obra social, siempre provinieron de auténticos trabajadores.

En diálogo con María Delia Sebastiani a través de LU6, el sindicalista aseguró no contar con detalles relevantes sobre los hechos investigados por el fiscal de Delitos Económicos Fernando Berlingieri, quien determinó que al menos 71 personas habrían sido registradas como choferes de las empresas 25 de Mayo y 12 de Octubre sin haber realizado nunca esa tarea.

“Nosotros declaramos hace meses por este tema pero no tenemos información porque no estamos al tanto de la información administrativa de las empresas”, sostuvo.

Según Medina, si bien la UTA se nutre de los ingresos provenientes de los aportes “sindical, de la mutual y de la obra social”, el gremio siempre percibió fondos de “trabajadores reales” y no de los llamados “choferes fantasma”.

De este modo, el dirigente desligó al gremio de la presunta defraudación cometida por las empresas.

Según el fiscal Berlingeri, a través de la contratación de “choferes fantasma”, entre los meses de enero y abril de 2016 la empresa 12 de Octubre habría recibido casi $1,5 millones y la 25 de Mayo casi $1,7 millones de subsidios que no les correspondían.

“Es una cifra importante y de ser cierto esto sería lamentable”, dijo Medina.