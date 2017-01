Melconian adjudicó su salida del Banco Nación a la “búsqueda de homogeneidad en el equipo”

El ex presidente de la entidad dijo, además, que es un "soldado incondicional" de Mauricio Macri.

El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, sintonizó hoy con la “versión oficial” y atribuyó su salida de la entidad a “la búsqueda de homogeneidad en el equipo” y se definió como “un soldado incondicional” de Mauricio Macri, “totalmente comprometido con el éxito del Presidente, porque su éxito es el éxito de la República”.

Si bien advirtió que “milagros no hay y Superman tampoco”, destacó su gestión al frente de la entidad y, en medio de las especulaciones sobre las razones de su alejamiento, remarcó: “Toda la cuestión vinculada a la ortodoxia, la heterodoxia, el keynesianismo, el liberalismo, el shock, el gradualismo, ¿sabés cuando dura?: dos minutos”.

Melconian, sindicado por algunos sectores como partidario del ajuste y medidas más drásticas en el terreno económico, será reemplazado por Javier González Fraga, más proclive al gradualismo, según las declaraciones públicas que viene sosteniendo el ex titular del Banco Central.

“Falta un montón en el Banco, pero tenés la sensación de que las piedras basales para una nueva etapa y el ciclo se han cumplido con creces”, enfatizó, en declaraciones a radio Mitre.

Consultado sobre su salida de la entidad, respondió: “No tengo nada que decir en particular, me voy a remitir a la versión oficial que comparto y se me trasmitió tal cual ha sido publicado en un comunicado. Fue por la búsqueda de homogeneidad en el equipo”.

Melconian confirmó que no fue el jefe de Estado el que le informó que debía dejar el cargo, sino “otro funcionario”, al que no identificó, y sostuvo que la reunión que tuvo con el mandatario ayer “estaba agendada previamente”.

“Mi compromiso de soldado incondicional es con el Presidente”, se preocupó en resaltar.

Más adelante, restó dramatismo a las diferencias en un mismo grupo de trabajo: “Distintos criterios son cuestiones habituales en todos los equipos. Mi propio directorio era una cosa muy homogénea -porque al asumir el presidente Macri me dice ‘armate el directorio y muy profesional’-, pero aún sin interferencias políticas, siempre teníamos distintos puntos de vista y demás”, planteó.

El especialista volvió a resaltar su decisión de seguir apoyando, aún desde el llano, al Gobierno nacional.

“Estoy totalmente comprometido con el éxito del presidente Macri, porque el éxito del presidente Macri es el éxito de la República”, remarcó y repitió: “Estoy a disposición (del mandatario), más allá de mi vinculación a la actividad privada, mi futuro y demás, porque hay que seguir metiéndole para adelante por el éxito del Presidente”.

El ex titular del Nación afirmó que “siempre la instrucción” del Presidente “ha sido eficiencia y viabilidad, ‘pero te ponés a trabajar’. Yo no he tenido una demanda política por parte del Presidente”.

El economista se manifestó “muy agradecido” por los términos del comunicado oficial que informó sobre su renuncia aludiendo a la “pasión y profesonalismo” que exhibió en su cargo, y expresó que “un soldado incondicional ocupa el lugar que el líder del espacio le transmite”.

“Mi compromiso de soldado incondicional es con el Presidente, con el que se cumplen más de diez años (de relación personal) desde 2006: fui su candidato a senador por la Capital en el 2007, precandidato a diputado en 2013, timbreador con el Presidente por el interior del país”, detalló.