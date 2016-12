“Mi hijo merece la pena de muerte”

Marco Feruglio está imputado por asesinar a su ex suegro, su ex cuñada, y de herir de gravedad a la actual pareja del hombre; y a su ex mujer y madre de sus tres hijos. Marcela Asensio, mamá del acusado, escribió una contundente carta.

La madre de Marco Feruglio, el joven detenido por los homicidios de cuatro parientes de su ex mujer cometidos el sábado en la provincia de Santa Fe, dijo hoy que éste merece “la pena de muerte” por haber provocado una “demencial tragedia”.

“Soy la mamá del asesino del cuádruple crimen”, escribió esta tarde Marcela Asensio en su perfil de la red social Facebook. “Acá hubo un problema de fondo que comenzó hace varios años y ambas familias somos culpables, como ustedes quieran tomarlo. Tratamos de buscar soluciones, pero hubo fallas que no pudimos controlar“, indicó la mujer, que remarcó que “no se destruyeron tres familias, sino cuatro”.

“Yo estoy del lado de la familia Dusso. Gustavo era una buena persona, lo recuerdo con una sonrisa vergonzosa, Nicolás siempre buscaba la calma y con Claudia nunca nos poníamos de acuerdo, pero no era mala persona. Camila, una pobre inocente, mi vida, que no tenía que morir!!!”, expresó en su carta.

Asensio detalló que ellos son “gente normal, trabajadores y formadores de familia” y que ella hubiese querido “abrazar y pedir perdón a esa flia”.

“Mi dolor fue inmenso, creo morir también, no podía creer lo que veía. Jamás en la vida pensé pasar por algo semejante!!! Quién se prepara para esto””””, dijo la madre de Feruglio (25), quien está imputado de asesinar a su ex suegro Gustavo Dusso (45), su ex cuñada Camila (15) y de herir de gravedad a la actual pareja del hombre, María Noelia Huss (44); y a su ex mujer y madre de sus tres hijos, Romina Dusso (20).

A su vez, los investigadores creen que el joven asesinó también a su ex suegra Claudia Oliva (44) y a la actual pareja de la mujer, Nicolás Estrubia (32).

“Quizás si la justicia hubiese actuado en su momento, quizás si a mi hijo no le hubieran dado las llaves y la tarjeta del edificio no hubiese pasado esta demencial tragedia, quizás, quizás….”, dijo Asensio.

La mujer se refirió de esta manera a la denuncia que Romina había presentado contra Marco por violencia de género y al ingreso al departamento de los Dusso en la capital santafesina, donde Gustavo y Camila fueron asesinados y Romina y Huss resultaron heridas.

“Mi hijo, más allá de su locura o carga psicológica, como quieran llamarlo, pobrecito, se merece como ustedes dicen la pena de muerte!!! Por eso les pido y digo a todos los que se involucran sin saber, que dejen de hacerlo porque hay mucha gente sufriendo y sólo hacen que el dolor se agrande incitando a la violencia”, afirmó la madre del acusado.

Y agregó: “(…) pero quédense tranquilos que mi hijo Marco Feruglio no va a salir más y sólo Dios sabe lo que le espera. Yo ahora tengo que restablecer mi familia y apoyar a Romina y abrazar a mis nietos.”

“Nosotros no somos asesinos y yo no crié un asesino, nuestras vidas ya no serán las mismas, pero ustedes recen por todos nosotros para recomponer esta herida y podamos estar unidos y no matarnos entre los que quedamos! Que se haga la voluntad de Dios!! Y que Nicolás, Camila, Claudia y Gustavo descansen en paz!!! Marcela Asensio”, concluye la carta.