Nico Vázquez: “No me voy a olvidar jamás de este día”

El actor Nicolás Vázquez regresó a la actuación teatral a sala llena con la obra “El otro lado de la cama” en el teatro Mar del Plata, tras la muerte de su hermano Santiago a quien recordó al finalizar la obra. “Quiero agradecer a mis amigos, a mi familia que me sostiene y al público agradecerle de por vida, porque no sé cómo estoy acá todavía”, dijo Vázquez al finalizar la la primera función de la obra y recordó que su regreso al escenario es por “mis padres y mis hermanos”.

En ese sentido, el actor añadió: “No tuve días fáciles y esto no termina hoy pero el momento que mejor sentí fue cuando estaba acá arriba”. Cómo se recordará, Santiago Vázquez, hermano menor de “Nico”, murió por causas naturales, a los 26 años, el 16 de diciembre en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana, donde se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigos.

La obra “El otro lado de la cama”, del español David Serrano, cuenta con actuaciones de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, se presenta en el Teatro Mar del Plata de esa ciudad y el elenco lo completan Benjamín Rojas, Sofía Pachano, Sofía González Gil y Francisco Ruiz Barlett.

“Cuando te pasa algo así no tenés de dónde agarrarte, pero gracias a esas dos leonas que son mi vieja y Gimena, decidí volver”, sostuvo el actor desde el escenario, y agregó que “vamos a seguir con esto, no sé cómo se hace, no me voy a olvidar jamás de este día”.