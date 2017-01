No, no, no, pero al final éstas sí

Finalmente, el intendente cedió. Habrá fiestas electrónicas mañana y el sábado en Mar del Plata y se “pateó” para las próximas horas la decisión a adoptar sobre otras ya programadas y para las cuales hay miles de entradas ya vendidas. De la prohibición que fue título hace 48 horas cuando se conoció el decreto a destacar la “voluntad de los empresarios quienes costearán los gastos que implique la presencia de más personal” pasaron numerosas reuniones y un desgaste político. “Tanto circo y al final las hacen”, señalaban los colegas capitalinos quienes montaron eternas guardias en el hall municipal. Mientras tanto, pesó, y mucho, la amenaza de juicios contra la Municipalidad si se concretaba la suspensión. Lo cierto es que habrá fiestas a orillas del mar.

Los productores de las fiestas electrónicas se fueron finalmente de la municipalidad con el ok para sus “raves” de hoy y mañana.

Algunos funcionarios municipales aparecían desorientados ante tantas idas y vueltas. Ya todo había nacido bajo la confusión, con un decreto que poco explicitaba y que ofrecía flancos débiles en cada línea. Para peor, algunos se habían entusiasmado con un probable respaldo público de la Provincia contra las suspensiones de las polémicas fiestas. Nunca llegó el mensaje. Por el contrario, hubo silencio y nadie quiso asumir costos. “Es un tema de Arroyo”, señalaba un asesor de la gobernadora quien añadía que “en realidad acá el horno no está para bollos”, a propósito de los resultados de una encuesta de Management & Fit difundida ayer que no arrojó los números que esperaban.

,..-.-.-.-.-.-.

Este fin de semana el intendente no duerme, admitía uno de los secretarios del jefe comunal, tras la firma del acta con los productores de las fiestas electrónicas. A propósito del acta viene con una perlita: la fecha es 12 de enero, pero 2016. “No debería pasar nada extraño porque habrá más controles que nunca”, señalaban los organizadores antes de estampar las firmas y retirarse sonrientes de la municipalidad. Todavía queda pendiente resolver qué sucederá con otros eventos similares programados para las próximas semanas. Para tratar este tema los funcionarios y los empresarios acordaron reunirse en el transcurso de la semana que viene.

.-.-.-.-

El abogado entró al café haciéndose el gracioso. “Digo, de pronto, me parece” -imitando al Muñeco Mateyko…¿Los doctores Arroyo y Vicente, que firmaron el decreto que prohíbe las fiestas electrónicas, hicieron la respectiva denuncia penal a la que están obligados en su carácter de funcionarios públicos, ya que entre los motivos enumerados en los considerandos del acto administrativo, antes referidos, se dan como fundamentos que esas fiestas se consumen sustancias no permitidas por las leyes en vigencia? Lo dijo todo de un tirón sabiendo que había logrado acaparar la atención. Y tirando el diario abierto en la página de las informaciones zonales recordó que recientemente el intendente de Pinamar, Martín Yezza, fue denunciado por el delito de omisión de denuncia, ya que él mismo comentó en público que resultó ser objeto de un intento de coima y no lo denunció penalmente.

Si bien la atención estaba puesta en la música electrónica y las “raves”, en el Concejo Deliberante las caras no eran de fiesta. En una extraña situación se presentaron en el recinto los 13 concejales de distintas bancadas que manifestaron su posición contraria a la decisión de suspender la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, por considerar que lo resuelto fue incorrecto, ya que no se ajusta a lo que dispone la Ley Orgánica. Uno de los más enojados era el presidente del comité local de la UCR, y concejal de Cambiemos, Mario Rodríguez. “Es imprescindible que se dejen de tomar decisiones inconsultas y cuestionables, y se recupere el diálogo en el seno del Concejo Deliberante, dentro del propio oficialismo y con los bloques de la oposición”.

.-.-.-.-.-

“Cuando llegamos al gobierno nos comprometimos a no incurrir en el error de utilizar la mayoría automática y llevar adelante, de manera amplia y plural, iniciativas que beneficien a Mar del Plata y Batán. Lamentablemente debo decir que hemos abandonado esas sanas prácticas democráticas y hoy el Concejo Deliberante se encuentra severamente cuestionado”, afirmó el edil radical.

Felipe Pigna durante la charla junto a Nino Ramella

Felipe Pigna inauguró la nueva edición del Ciclo Verano Planeta, la clásica charla de escritores que desde hace 20 años se desarrolla de manera ininterrumpida, ante más de mil espectadores. El historiador presentó su libro Manuel Belgrano. El hombre del bicentenario; repasó el perfil del prócer y contó detalles desconocidos de su pensamiento, el cual iba más allá de la política y la economía. “Fue un adelantado a su tiempo (…), reivindicarlo del olvido es un acto de justicia”, afirmó Pigna en la charla moderada por el periodista Nino Ramella y a la cual asistió Juan Cancelli, directivo del Banco Hipotecario, auspiciante del ciclo. Tras la exitosa charla, Pigna debió viajar de urgencia a Buenos Aires por el delicado estado de salud de su madre. Lamentablemente, falleció en las últimas horas.

El Paseo Aldrey se ha convertido en visita obligada de los turistas. En el centro cultural, que funciona en la parte histórica del edificio, y que fuera sometida a un importante trabajo de reciclaldo, hasta fin de mes se exponen las fotos que forman parte de la “27º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino”, organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra). La misma cuenta con entrada libre y gratuita. En ese espacio también se desarrollan diversas actividades relacionadas al cultura, como conciertos. “Vine por la muestra de fotos pero terminé atrapado en la biblioteca, son impresionantes las colecciones que tienen”, señaló Martin, acompañado por sus hijos Julia y Pedro. En tanto, son muchos los que no quieren irse sin la foto del recuerdo junto a la escultura de Botero.

.-.-.-.-.-

Globant, la compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores, será la anfitriona de la Global Game Jam (GGJ), en tres ciudades de Latinoamérica: Mar del Plata, Buenos Aires y México DF. El evento se desarrollá del 20 al 22 de enero. El Global Game Jam es el mayor evento anual de creación de juegos que tiene lugar alrededor del mundo, que comenzará el 20 a las 18.30, momento en que se anunciará el tema del desafío, que será el mismo en todo el mundo. Durante los dos días de trabajo, los participantes recibirán consejos y charlas de desarrolladores de juegos AAA. El proyecto deberá estar finalizado para el domingo a la tarde, día en que se anunciará al ganador.

.-.-.-.-.

Los ocasionales asistentes al local de Sacoa en Alem se mostraban sorprendidos. El productor y empresario teatral Carlos Rottemberg se divertía con su bebé Nicolás. “Ya quiere hacerlo jugar en los autos”, ironizaba su esposa Karina, quien observaba cómo los hombres de la casa se distendían. Rottemberg, quien hace meses ya había vaticinado una temporada teatral “cauta”, prefiere todavía no hablar de porcentajes y comparaciones con otras temporadas. El sábado estará en el programa de su amiga Mirtha Legrand.

.-.-.-.-.-.

“Muchachos, si no quieren más teatros en la ciudad nos vamos”, dijo el productor teatral Javier Faroni, reaccionando a través de las redes sociales ante el inusitado procedimiento realizado días atrás en el complejo Radio City-Roxy-Melany. A través de su cuenta de Twitter el diputado provincial por el Frente Renovador, quien estará junto a Rottemberg el sábado en el programa de Mirtha Legrand, sumó sus reproches a la actuación de decenas de empleados del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Trabajo, quienes irrumpieron en el establecimiento para, supuestamente, controlar las condiciones laborales de los vigiladores privados que se desempeñan en el lugar. “Muchachos díganlo abiertamente que no quieren más teatro en la ciudad y nos vamos!! El amor a la ciudad seguirá intacto pero no mientan más!”, escribió. Faroni se quejó por la forma en la que el sector público está actuando durante esta temporada en relación al negocio del espectáculo. “200 shows gratis en el verano, operativo de ministerio de Seguridad en teatro, ni una fiesta de lanzamiento, sin promoción la ciudad”, señaló.



Enfervorizadas. Las seguidoras de Lali Espósito descuentan las horas que faltan para el recital a concretarse el miércoles próximo en el Paseo Hermitage. Mientras tanto, miles de personas participan en el sorteo para encontrarse con ella. Un fenómeno sin dudas. En tanto, el sábado en el teatro del Provincial se presentará Fabiana Cantilo, y será una especie de revival de Los Twist, ya que estará presente Pipo Cipollati y llegará como invitada Hilda Lizarazu. “Quiero quedarme unos días disfrutando Mar del Plata, ciudad a la que amo”, le pidió a su amigo Ezequiel Medina.

.-.-.-.-

Horacio Pagani es una de las estrellas del verano. Y rompe el rating del cable al mediodía. El colega es muy requerido para las fotos, los autógrafos, los asados, los espectáculos. En solo una quincena en Mar del Plata empezó por ver a su amigo Tarico y participar de una cena tradicional de los veranos en la casa del licenciado César Grinstein, a quien después le dedicó una columna por su particularidad: como hincha de Boca da conferencias por el mundo pero que adapta sus contrataciones al fixture del equipo de La Ribera.

.-.-.-.-

También Horacio Pagani se destacó con sus recitados en la fiesta de cumpleaños de su amigo, ex presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, Jorge Bosco, donde acompañó con gran suceso (y pedido de bises) al buen cantor balcarceño Matías Latorre. Horacio completó su raíd definiendo un torneo de cabezazos en la playa que organizó el programa Planeta Gol; dando “cátedra” en el programa Dame Fútbol, con los jóvenes periodistas Leonardo Rodríguez, Ricardo Juan y Pablo Colombet y hasta cenó en la casa de un célebre personaje, Juan Travesaño, junto a periodistas que se deleitaban con sus anécdotas. Todo con sus ojos en problemas por el talco que le tiraron en el último programa de Polémica en el Bar. Tanto él como su mujer Cecilia avisaron a todos los marplatenses y turistas que pedían fotos que se iban a contagiar pero nadie se quiso perder la imagen con Pagani.